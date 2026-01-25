Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
01. 25.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 25.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
béketanács ensz orbán európa

Alapítók ideje – Orbán Viktor szerepe a formálódó új világrendben

2026. január 25. 15:19

A világtörténelemben kevés dolog ritkább annál, mint amikor egy közepes méretű ország vezetője egy potenciálisan globális intézmény alapítói körébe kerül. Az ilyen pozíciók hagyományosan a nagyhatalmak kiváltságai. Éppen ezért nem napi politikai esemény, hanem történelmi jelenség az, hogy Orbán Viktor a Béketanács alapító tagja.

2026. január 25. 15:19
null
Sebestyén Géza
Sebestyén Géza

TL;DR 

  • A világrendek intézményeken keresztül születnek meg, amelyek jelentősége gyakran csak évtizedekkel később válik nyilvánvalóvá 
  • A Béketanács egy új intézményi kísérlet a liberális világrend válságára adott konzervatív-realista válaszként 
  • Történelmileg rendkívül ritka, hogy egy nem nagy ország miniszterelnöke alapító szerephez jusson egy potenciálisan globális intézményben 
  • Orbán Viktor alapítói státusza nem napi politikai, hanem világrend-történeti távlatban értékelhető 

A világrendek nem egyik napról a másikra születnek meg, és nem is deklarációkban öltenek végső formát. A történelem tanulsága szerint a világrendek intézményeken keresztül szilárdulnak meg, és ezek az intézmények gyakran jóval azelőtt jönnek létre, hogy valódi jelentőségük nyilvánvalóvá válna.  

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A választásokat is befolyásolhatja: ez a közös Magyar Péter „legfontosabb” igazolásaiban

A választásokat is befolyásolhatja: ez a közös Magyar Péter „legfontosabb” igazolásaiban
Tovább a cikkhezchevron

A bécsi kongresszus utáni Európa nem csak egy békeszerződést kötött, hanem új diplomáciai mechanizmusokat épített fel. Bretton Woods nem globális kormányzást hirdetett, hanem pénzügyi szabályrendszert alkotott. Az ENSZ sem egy kész világrend volt 1945-ben, hanem egy nyitott intézményi kísérlet. 

A történelemben különösen ritkák azok a pillanatok, amikor új intézmények alapításakor nemcsak nagyhatalmak, hanem kisebb vagy közepes államok vezetői is alapítói pozícióba kerülnek. Ezek a pillanatok jellemzően világrend-váltásokhoz kötődnek. 

A liberális világrend válsága 

A hidegháború utáni liberális világrend mára strukturális kihívásokkal néz szembe. Nem elsősorban ideológiai okokból, hanem mert intézményei egyre kevésbé képesek kezelni a visszatérő nagyhatalmi politikát, a regionális konfliktusokat és a szuverenitás reneszánszát.  

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának bénultsága, a globális pénzügyi intézmények legitimitási problémái és a multilaterális konszenzusok eróziója intézményi vákuumot hoztak létre. A történelem logikája szerint ilyen helyzetekben új intézményi formák jelennek meg. Ezek többsége elhal, néhány azonban később alapintézménnyé válik. 

Történelmi párhuzamok 

A ma ikonikus nemzetközi intézmények alapításakor gyakran meglepően szűk körű és személyhez kötött kezdeményezések voltak. 

Az ENSZ esetében a kezdeményezés kulcsfigurái között volt Franklin D. Roosevelt, aki már 1942-ben a „United Nations” fogalmát használta a szövetségesek együttműködésére, valamint Winston Churchill, aki a háború alatti nagyhatalmi egyeztetések egyik meghatározó alakja volt. 

A Népszövetség létrejötte szinte teljes mértékben személyekhez kötődött. Például Woodrow Wilson amerikai elnök politikai víziójához, és Lord Robert Cecil brit államférfi intézményi tervezőmunkájához. 

Az IMF alapításánál szintén nagy neveket találunk. John Maynard Keynes, a brit delegáció szellemi vezetője, és Henry Morgenthau Jr., az amerikai pénzügyminiszter, a Bretton Woods-i folyamat politikai gazdája. 

Közös bennük, hogy alapítóik köre rendkívül szűk volt, és hogy az intézmények globális jelentősége csak évtizedekkel később vált nyilvánvalóvá. 

A Béketanács mint új intézményi kísérlet 

A jelen történelmi keretben értelmezhető a Béketanács mint új intézményi kísérlet. A konzervatív-realista olvasat szerint nem univerzális normarendszer megalkotásáról van szó, hanem egy elit, korlátozott döntéshozatali fórumról, amely a meglévő intézmények működési zavaraira reagál. 

Ezt is ajánljuk a témában

A Béketanács alapítói:  

  • Donald J. Trump, az Egyesült Államok elnöke 
  • Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere 
  • Steve Witkoff, közel-keleti különmegbízott 
  • Tony Blair, volt brit miniszterelnök 
  • Marc Rowan, az Apollo Global Management vezetője 
  • Ajay Banga, a Világbank elnöke 
  • Robert Gabriel Jr., amerikai politikai tanácsadó 
  • Nickolay Mladenov, gázai különmegbízott 
  • Jared Kushner, tanácsadó 
  • Orbán Viktor, Magyarország képviseletében 
  • Alekszandr Lukasenka, Belarusz képviseletében 
  • VI. Mohamed király, Marokkó képviseletében 
  • Benjamin Netanjahu, Izrael képviseletében 

Ez a névsor önmagában jelzi, hogy a Béketanács nem technokrata mellékintézményként, hanem geopolitikai súllyal bíró kezdeményezésként értelmezhető. 

Közepes állam nagy szerepben 

A világtörténelemben rendkívül ritka, hogy egy nem nagyhatalom miniszterelnöke alapító tagként jelenjen meg egy potenciálisan globális jelentőségű intézményben. A kisebb államok rendszerint alkalmazkodók, csatlakozók vagy késői résztvevők. Az alapítói körbe kerülés azonban minőségi különbség. 

Orbán Viktor részvétele ebben az értelemben nem csak személyes elismerés, hanem strukturális jelenség is egyben. Annak a jele, hogy egy szuverenista politikát követő, közepes méretű állam vezetője releváns szereplővé vált egy formálódó világrend intézményi szintjén. 

Ezt is ajánljuk a témában

Az ilyen alapítói körök történelmi szerepet játszanak. Azok kerülnek ide, akik egy átmeneti korszakban felismerik az intézményesülés lehetőségét, és vállalják annak kockázatát. 

Ha húsz–harminc év múlva a Béketanács valóban tartós nemzetközi intézménnyé válik, a történészek figyelme az alapítókra fog irányulni. Ebben az olvasatban Orbán Viktor szerepe ritka történelmi esettanulmányként értelmezhető. Annak példázataként, hogy egy nem globális nagyhatalom miniszterelnöke hogyan kaphat fontos szerepet a történelem formálásában.  

A cikk szerzője az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.

Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP

 

Összesen 64 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nagytamas
2026. január 25. 19:56
Viktor a legnagyobb!!!
Válasz erre
0
0
Conduct
•••
2026. január 25. 18:43 Szerkesztve
HLaci,te lehet hogy loptad de legalább ne legyél ekkora barom hogy el is mondod!Ennyit a tolvaj fajtádról.Hülye fasz vagy.
Válasz erre
0
3
dryanflowd-
2026. január 25. 18:32
KiDNePperek, dicsértessék: "Orbán Viktor az első magyar pedofilbarát miniszterelnökként vonul be a történelembe" (meg van írva)
Válasz erre
0
6
pandalala
2026. január 25. 18:27
Hmmm, lehet h Viktor lesz Grönland kormányzója ;-)))))
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!