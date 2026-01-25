Alapítók ideje – Orbán Viktor szerepe a formálódó új világrendben

A történelemben különösen ritkák azok a pillanatok, amikor új intézmények alapításakor nemcsak nagyhatalmak, hanem kisebb vagy közepes államok vezetői is alapítói pozícióba kerülnek. Ezek a pillanatok jellemzően világrend-váltásokhoz kötődnek.

A liberális világrend válsága

A hidegháború utáni liberális világrend mára strukturális kihívásokkal néz szembe. Nem elsősorban ideológiai okokból, hanem mert intézményei egyre kevésbé képesek kezelni a visszatérő nagyhatalmi politikát, a regionális konfliktusokat és a szuverenitás reneszánszát.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának bénultsága, a globális pénzügyi intézmények legitimitási problémái és a multilaterális konszenzusok eróziója intézményi vákuumot hoztak létre. A történelem logikája szerint ilyen helyzetekben új intézményi formák jelennek meg. Ezek többsége elhal, néhány azonban később alapintézménnyé válik.

Történelmi párhuzamok