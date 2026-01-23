Ft
manfred weber magyar péter európai unió Andrej Babis donald trump orbán viktor

A Mandiner olvasói döntöttek: valóban 500 évente születik olyan vezető, mint Orbán Viktor?

2026. január 23. 14:56

A Mandiner Facebook-oldalán több kérdésben is kikértük olvasóink véleményét.

2026. január 23. 14:56
A Mandiner Facebook-oldalán több kérdésben is kikértük olvasóink véleményét Magyarország aktuálpolitikai helyzetéről. A szavazások eredményei alapján egyértelmű kép rajzolódott ki arról, hogy cikkünk elkészültekor követőink kit tartanak alkalmasabbnak a béke előmozdítására és az ország vezetésére, illetve ki számít szerintük Európa legtapasztaltabb politikai vezetőjének.

Arra a kérdésre, hogy a béke megteremtésében a Donald Trump által kezdeményezett, Magyarországot is magában foglaló Béketanács vagy az Európai Unió – azon belül is a Manfred Weber vezette Európai Néppárt, amelynek Magyar Péter is tagja – lehet-e hatékonyabb szereplő, olvasóink elsöprő többsége a Béketanács mellett tette le a voksát. A szavazás során több mint hétezren fejezték ki egyetértésüket Trump és Orbán Viktor törekvéseivel, míg az Európai Néppártot és Magyar Pétert mindössze körülbelül nyolcszázan támogatták. 

Ez remek lenyomata annak is, hogy olvasóink kit gondolnak alkalmasabbnak Magyarország vezetésére.

Az eredményeket tovább erősíti egy másik, hasonló témájú szavazás is, amelyben a résztvevők többsége Andrej Babiš cseh miniszterelnök azon kijelentésével értett egyet, miszerint Orbán Viktor Európa legtapasztaltabb vezetője. Ezt az állítást mintegy 8500 szavazó támogatta, miközben csupán 321-en fejeztek ki ellenvéleményt a cikk elkészítésének időpontjáig.

Szintén nagy támogatottságot kapott az a vélemény, miszerint 500 évente születik olyan vezető, mint Orbán Viktor. Ezzel az állítással közel tízezren értettek egyet, míg az ellenzők száma valamivel kétezer fölött maradt.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

 

