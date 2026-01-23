A Mandiner olvasói döntöttek: valóban 500 évente születik olyan vezető, mint Orbán Viktor?

A Mandiner Facebook-oldalán több kérdésben is kikértük olvasóink véleményét Magyarország aktuálpolitikai helyzetéről. A szavazások eredményei alapján egyértelmű kép rajzolódott ki arról, hogy cikkünk elkészültekor követőink kit tartanak alkalmasabbnak a béke előmozdítására és az ország vezetésére, illetve ki számít szerintük Európa legtapasztaltabb politikai vezetőjének.

Arra a kérdésre, hogy a béke megteremtésében a Donald Trump által kezdeményezett, Magyarországot is magában foglaló Béketanács vagy az Európai Unió – azon belül is a Manfred Weber vezette Európai Néppárt, amelynek Magyar Péter is tagja – lehet-e hatékonyabb szereplő, olvasóink elsöprő többsége a Béketanács mellett tette le a voksát. A szavazás során több mint hétezren fejezték ki egyetértésüket Trump és Orbán Viktor törekvéseivel, míg az Európai Néppártot és Magyar Pétert mindössze körülbelül nyolcszázan támogatták.