Ádáz légicsata Ukrajna felett: végzetes találatot vitt be az orosz vadászgép (VIDEÓ)

Az X közösségi média oldalon került közzétételre egy felvétel, amely egy ukrán Szu–25-ös taktikai repülőgép megsemmisülésének pillanatát örökíti meg a gép fedélzeti kamerájának szemszögéből.

Az eset pontos körülményei egyelőre nem teljesen tisztázottak, ugyanakkor a legtöbb forrás egybehangzóan úgy véli, hogy a végzetes találatot egy orosz Szu–35-ös vadászbombázó által indított R–37M típusú rakéta okozhatta.