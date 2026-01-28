Ádáz légicsata Ukrajna felett: végzetes találatot vitt be az orosz vadászgép (VIDEÓ)

Az ukránok bemondták az all int: erre még Von der Leyen is pislogott kettőt
Ebbe beleroskadhat az Európai Unió.
A gép fedélzeti kamerája rögzítette az ukrán Szu–25-ös taktikai repülőgép megsemmisülését.
Az X közösségi média oldalon került közzétételre egy felvétel, amely egy ukrán Szu–25-ös taktikai repülőgép megsemmisülésének pillanatát örökíti meg a gép fedélzeti kamerájának szemszögéből.
Az eset pontos körülményei egyelőre nem teljesen tisztázottak, ugyanakkor a legtöbb forrás egybehangzóan úgy véli, hogy a végzetes találatot egy orosz Szu–35-ös vadászbombázó által indított R–37M típusú rakéta okozhatta.
Az eseményt a gép oldalára festett kék, 21-es számból kiindulva a szakértők 2024 februárjára teszik, ugyanis az ukránok akkor vesztettél el a szóban forgó Szu–25-ös gépüket. Ez egybevág azokkal az orosz források, amelyek arról számoltak be, hogy a donyecki régió felett megsemmisítettek egy ukrán taktikai repülőgépet.
Ezt is ajánljuk a témában
Ebbe beleroskadhat az Európai Unió.
Az ukrán légierő hivatalosan meg is erősítette a repülőgép és annak pilótájának elvesztését.
A videót a repülőgép bal szárnyára rögzített kamera készítette. A felvételen jól látható, hogy a pilóta a becsapódás előtti egyenesen repül, kitérő manővert nem hajt végre. A rakétatalálat következtében a repülőgép rövid időn belül darabokra szakadt, és teljes mértékben megsemmisült.
Nyitókép: Anatolii Stepanov / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Erre nem sokan számítottak.
Az ukrán külügyminiszter szerint külön amerikai megállapodás készül Kijevvel és Moszkvával a húszpontos béketervről.
Németország nem ad többet a Patriot légvédelmi rendszerből Ukrajnának.