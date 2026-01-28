Ft
A NATO-főtitkár kimondta az igazságot Európáról, elképesztő reakciókat kapott

2026. január 28. 13:47

Elmondta, mire menne Európa az amerikaiak nélkül, mire Brüsszel kikelt magából.

2026. január 28. 13:47
null

Heves támadások céltáblájává vált Mark Rutte NATO-főtitkárt, miután hétfőn az Európai Parlamentben arról beszélt, hogy hiába szeretné, Európa nem képes megvédeni magát az Egyesült Államok katonai segítsége nélkül – számolt be az Euro News.

„Ha itt bárki azt gondolja, hogy az Európai Unió, vagy akár az egész kontinens meg tudja védeni magát az USA nélkül, az álmokat dédelget”

 – közölte, és megjegyezte, ehhez az európai országoknak az éves GDP-jük 10 százalékát kellene védelemre költeniük. Jelenleg 5 százalék a cél, de a legtöbb országnak még ez is komoly kihívást jelent.

„Saját nukleáris képességet kellene kiépíteniük, ami több milliárd euróba kerülne” – folytatta. „Ebben az esetben ráadásul le kellene mondaniuk a legnagyobb biztonsági garanciáról, az amerikai nukleáris védelmi ernyőről. De sok sikert!”

Rutte megjegyzése hamar nagy figyelmet kapott a közösségi médiában, sok európai vezető pedig felháborodottan kommentálta a NATO-főtitkár kritikus kijelentéseit Európával szemben.

Paula Pinho, az Európai Bizottság szóvivője szerint az EU-nak továbbra is arra kell fókuszálnia, hogy „egyre ellenállóbbá” és „egyre függetlenebbé” váljon különböző területeken, beleértve a biztonságot és a védelmet is.

Kedden délután arról is beszélt, hogy „pozitív történetünk van arról, hogyan sikerült csökkentenünk a fosszilis tüzelőanyagok oroszországi importjától való függést” – és hozzátette – „Hasonló függőségek más területeken is megfigyelhetők: a védelemben, a kritikus nyersanyagok esetében is”, de az EU mindent megtesz annak érdekében, hogy csökkentse ezt a függést.

Voltak képviselők, akik kifejezetten magukra vették Rutte megjegyzéseit. Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter X-oldalán így reagált az uniót érő kritikára:

„Nem, kedves Mark Rutte. Az európaiak képesek, sőt kötelesek gondoskodni saját biztonságukról. Ezzel még az Egyesült Államok is egyetért.

 Mégpedig a NATO európai pilléréről beszélek.”

Nathalie Loiseau francia EP-képviselő pedig, aki részt vett azon a bizottsági ülésen, amelyen Rutte felszólalt, a következőképp értékelte az elhangzottakat:

„Ez egy szégyenletes pillanat volt. Rutte azt hiszi, hogy az európaiakkal szembeni durvaság tetszeni fog Trumpnak. Nincs szükségünk egy Trump-rajongóra.”

Nyitókép: AFP / Alexandros Michailidis

