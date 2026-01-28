A NATO-főtitkár kimondta az igazságot Európáról, elképesztő reakciókat kapott

„Saját nukleáris képességet kellene kiépíteniük, ami több milliárd euróba kerülne” – folytatta. „Ebben az esetben ráadásul le kellene mondaniuk a legnagyobb biztonsági garanciáról, az amerikai nukleáris védelmi ernyőről. De sok sikert!”

Rutte megjegyzése hamar nagy figyelmet kapott a közösségi médiában, sok európai vezető pedig felháborodottan kommentálta a NATO-főtitkár kritikus kijelentéseit Európával szemben.

Paula Pinho, az Európai Bizottság szóvivője szerint az EU-nak továbbra is arra kell fókuszálnia, hogy „egyre ellenállóbbá” és „egyre függetlenebbé” váljon különböző területeken, beleértve a biztonságot és a védelmet is.

Kedden délután arról is beszélt, hogy „pozitív történetünk van arról, hogyan sikerült csökkentenünk a fosszilis tüzelőanyagok oroszországi importjától való függést” – és hozzátette – „Hasonló függőségek más területeken is megfigyelhetők: a védelemben, a kritikus nyersanyagok esetében is”, de az EU mindent megtesz annak érdekében, hogy csökkentse ezt a függést.

Voltak képviselők, akik kifejezetten magukra vették Rutte megjegyzéseit. Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter X-oldalán így reagált az uniót érő kritikára: