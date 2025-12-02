Ft
Berlin Németország rendőrségi akció

Üveg tört a rendőr fején: alaposan helyben hagyták a német egyenruhásokat egy közel-keleti vízipipa-bárban

2025. december 02. 13:24

Berlin spandaui negyedében kíméletlen dulakodás lett egy késő esti fegyverellenőrzésből a King’s Lounge shisha bárban, ahol 24 vendéget vizsgáltak át. Egy rendőr végül súlyos fejsérülést szenvedett, miután a felháborodott tulajdonos egy üveget olyan erővel vágott a fejéhez, hogy az szét is tört.

2025. december 02. 13:24
null

A berlini Spandau negyedében található közel-keleti King’s Lounge nevű shisha bárban tartott fegyverellenőrzés percek alatt durva erőszakká vált, és négy rendőr sérülésével ért véget. A Remix beszámolója szerint a rendőrök csoportját brutálisan megtámadták szombat este, amikor 22:45 körül beléptek az üzletbe, ahol mintegy 24 vendég tartózkodott. A hatósági jelenlét oka az volt, hogy a bár a rendőrség szerint a szervezett bűnözés egyik fontos találkozópontjaként ismert, és az akció része volt a fegyveres bűnözés visszaszorítását célzó intézkedéseknek. A rendőrök közölték a helyszínen, hogy fegyvereket keresnek, azonban a helyiség átvizsgálása végül nem talált semmilyen fegyvert vagy más veszélyes tárgyat.

Durva támadás Berlinben: a King's Lounge shisha bár tulajdonosa üveggel esett egy rendőrnek, négy rendőr megsérült a fegyverellenőrzés során.
Durva támadás Berlinben: a King’s Lounge shisha bár tulajdonosa üveggel esett egy rendőrnek, négy rendőr megsérült a fegyverellenőrzés során.
Forrás: X / Adam Gwiazda

A rendőr ellen üveget törtek a shisha bárban

A B.Z. – Die Stimme Berlins megerősítette, hogy a bevetési egység a Spandauer Wilhelmstraße King’s Lounge nevű shisha bárjában ellenőrizte a látogatókat a fegyveres bűnözés elleni intézkedéssel összefüggésben. A lap szerint a rendőrség úgy tartja, hogy a bárban rendszeresen olyan vendégek járnak, akik a szervezett bűnözéshez köthetők. A 45 éves tulajdonos már az ellenőrzés kezdetén hangosan tiltakozott. A rendőrségi szóvivő leírását a B.Z. így idézte:

Egy rendőr felszólította, hogy nyugodjon meg, ekkor eszkalálódott a helyzet.

A férfi előbb meglökte az intézkedő tisztet, majd amikor le akarták tartóztatni, a rendőrségi jelentés szerint egy teli üveggel ütött, és olyan erővel vágta a rendőr fejéhez, hogy az üveg széttört. A támadás következtében az érintett rendőr erősen vérző fejsérülést szenvedett. A dulakodásba ezután egy 28 éves vendég is bekapcsolódott, aki a lap szerint megtámadott több rendőrt is. A küzdelemben három további rendőr üvegszilánkoktól sérült meg. A két támadó – a tulajdonos és a 28 éves férfi – szintén megsérült, őket a kiérkező mentők kórházba szállították, majd előállították. A Remix kiemelte:

Mind a négy rendőr szolgálatra alkalmatlanná vált a sérülések miatt.

A huzavona ellenére a rendőrök befejezték az akciót, és összesen 24 személyt vizsgáltak át a bárban. A rendőrségi összegzés szerint fegyvereket vagy más veszélyes tárgyakat nem találtak.

Borítókép: John MACDOUGALL / AFP

 

hexahelicene
2025. december 02. 14:04
Deutschland kaputt.
savrena
2025. december 02. 13:59
Amerikában már lukas lenne, mint az emmentáli.
cutcopy
2025. december 02. 13:56
"a négy rendőr szolgálatra alkalmatlanná vált" Azért nem vetném el annak a lehetőségét sem hogy már alkalmatlanok voltak az eset előtt is..
auditorium
2025. december 02. 13:38
A rendőrök az eu-i jogállamokban alig mernek reagálni a provokálásokra, üvegdobálásokra, verekedésekre, nem merik használni az elektromos Tasert még önvédelemre sem, mert hamarabb kerülnek a rendőrök a biróság elé mint a bűnözők, főleg ha bevándorlók.
