Üveg tört a rendőr fején: alaposan helyben hagyták a német egyenruhásokat egy közel-keleti vízipipa-bárban

A berlini Spandau negyedében található közel-keleti King’s Lounge nevű shisha bárban tartott fegyverellenőrzés percek alatt durva erőszakká vált, és négy rendőr sérülésével ért véget. A Remix beszámolója szerint a rendőrök csoportját brutálisan megtámadták szombat este, amikor 22:45 körül beléptek az üzletbe, ahol mintegy 24 vendég tartózkodott. A hatósági jelenlét oka az volt, hogy a bár a rendőrség szerint a szervezett bűnözés egyik fontos találkozópontjaként ismert, és az akció része volt a fegyveres bűnözés visszaszorítását célzó intézkedéseknek. A rendőrök közölték a helyszínen, hogy fegyvereket keresnek, azonban a helyiség átvizsgálása végül nem talált semmilyen fegyvert vagy más veszélyes tárgyat.

Durva támadás Berlinben: a King’s Lounge shisha bár tulajdonosa üveggel esett egy rendőrnek, négy rendőr megsérült a fegyverellenőrzés során.

Forrás: X / Adam Gwiazda

A rendőr ellen üveget törtek a shisha bárban

A B.Z. – Die Stimme Berlins megerősítette, hogy a bevetési egység a Spandauer Wilhelmstraße King’s Lounge nevű shisha bárjában ellenőrizte a látogatókat a fegyveres bűnözés elleni intézkedéssel összefüggésben. A lap szerint a rendőrség úgy tartja, hogy a bárban rendszeresen olyan vendégek járnak, akik a szervezett bűnözéshez köthetők. A 45 éves tulajdonos már az ellenőrzés kezdetén hangosan tiltakozott. A rendőrségi szóvivő leírását a B.Z. így idézte: