Minden álhírrel leszámolt Szijjártó Péter: ezért utazott a miniszterelnök Moszkvába

A külügyminiszter szerint a miniszterelnök moszkvai látogatásának három fő oka volt:
- Három héttel korábban Washingtonban sikerült elérni, hogy Magyarország mentesüljön az amerikai energia-szankciók alól. Ezek a megállapodások csak akkor érnek valamit, ha valóban érkezik az energia – az pedig Oroszországból jön, ezért el kellett menni Moszkvába.
- Paks II. gyorsítása, valamint a kőolaj- és földgázszállítások biztosítása – most először nincs sem amerikai, sem európai szankció a nukleáris beruházás ellen.
- A szankciós környezet miatt várhatóan átalakulnak a régiós orosz energiacégek tulajdonosi szerkezetei. A MOL jelezte érdeklődését több eszköz iránt is, például a szerbiai NIS olajfinomító 56 százalékos részesedése iránt.
„Van két olyan magyar vállalat, ez szerintem nagy dolog, hogy van két olyan magyar energiavállalat, aki már abban az erőben van, hogy ilyen esetben fel tud lépni potenciális vevőként” – mondta Szijjártó, ugyanakkor leszögezte: nem az állam vásárol, csak diplomáciai támogatást ad.
Szijjártó hangsúlyozta: az ukránok támadják a vezetékeket, az EU jogi úton akarja ellehetetleníteni a szállításokat, a szomszédos országok pedig a nukleáris fűtőelem-szállítmányokat akadályoznák.