Minden álhírrel leszámolt Szijjártó Péter: ezért utazott a miniszterelnök Moszkvába

Szijjártó Péter külügyminiszter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában részletesen elmagyarázta Orbán Viktor legutóbbi moszkvai látogatásának hátterét, Magyarország béke iránti elkötelezettségét, valamint azt, Magyarország miért készül pert indítani az Európai Unió ellen a tervezett orosz energiahordozó-import tilalom miatt.

Magyarország nem küld pénzt Ukrajnának

A miniszter megerősítette: Magyarország nem csatlakozik ahhoz a NATO-tervezethez, amely 2026-tól havonta 1 milliárd dollárt irányozna elő amerikai fegyverek, lőszerek és légvédelmi rendszerek ukrajnai finanszírozására.