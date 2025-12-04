Ft
12. 04.
csütörtök
Minden álhírrel leszámolt Szijjártó Péter: ezért utazott a miniszterelnök Moszkvába

2025. december 04. 06:47

A külgazdasági és külügyminiszter szerint három fő oka volt a magyar delegáció látogatásának.

2025. december 04. 06:47
null

Szijjártó Péter külügyminiszter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában részletesen elmagyarázta Orbán Viktor legutóbbi moszkvai látogatásának hátterét, Magyarország béke iránti elkötelezettségét, valamint azt, Magyarország miért készül pert indítani az Európai Unió ellen a tervezett orosz energiahordozó-import tilalom miatt.

Magyarország nem küld pénzt Ukrajnának

A miniszter megerősítette: Magyarország nem csatlakozik ahhoz a NATO-tervezethez, amely 2026-tól havonta 1 milliárd dollárt irányozna elő amerikai fegyverek, lőszerek és légvédelmi rendszerek ukrajnai finanszírozására.

A magyar emberek pénzét nem küldjük Ukrajnába – különösen nem egy olyan országba, ahol az állam legmagasabb szintjén szervezik a korrupciót”

– szögezte le Szijjártó. Hozzátette: az elmúlt négy évben az európai mainstream elképesztő mennyiségű pénzt és fegyvert öntött a háborúba, a NATO pedig Ukrajna nélkül is meg tudja magát védeni.

A miniszter felidézte a 2024-es nyári békemissziót, amely miatt Brüsszelben két és fél órán keresztül 25 másik tagállam képviselői bírálták őt egy külügyminiszteri tanácskozáson.

Azt állították, aki tűzszünetről és békéről beszél, az az európai érdek ellen dolgozik”

– emlékeztetett Szijjártó, majd megjegyezte: Orbán Viktor az egyetlen európai vezető, aki mind az orosz, mind az amerikai elnökkel közvetlenül tud tárgyalni.

Miért ment Orbán Viktor Moszkvába?

A külügyminiszter szerint a miniszterelnök moszkvai látogatásának három fő oka volt: 

  • Három héttel korábban Washingtonban sikerült elérni, hogy Magyarország mentesüljön az amerikai energia-szankciók alól. Ezek a megállapodások csak akkor érnek valamit, ha valóban érkezik az energia – az pedig Oroszországból jön, ezért el kellett menni Moszkvába.
  • Paks II. gyorsítása, valamint a kőolaj- és földgázszállítások biztosítása – most először nincs sem amerikai, sem európai szankció a nukleáris beruházás ellen.
  • A szankciós környezet miatt várhatóan átalakulnak a régiós orosz energiacégek tulajdonosi szerkezetei. A MOL jelezte érdeklődését több eszköz iránt is, például a szerbiai NIS olajfinomító 56 százalékos részesedése iránt.

„Van két olyan magyar vállalat, ez szerintem nagy dolog, hogy van két olyan magyar energiavállalat, aki már abban az erőben van, hogy ilyen esetben fel tud lépni potenciális vevőként” – mondta Szijjártó, ugyanakkor leszögezte: nem az állam vásárol, csak diplomáciai támogatást ad.

Szijjártó hangsúlyozta: az ukránok támadják a vezetékeket, az EU jogi úton akarja ellehetetleníteni a szállításokat, a szomszédos országok pedig a nukleáris fűtőelem-szállítmányokat akadályoznák.

Per az EU ellen

Szijjártó bejelentette: ha az EU december 9-12. között elfogadja azt a rendeletet, amely 2027 végéig kitiltaná az orosz kőolajat és földgázt Európából, Magyarország és Szlovákia azonnal pert indít az Európai Bíróságon.

Ma már nem Washington és nem Moszkva fenyegeti a magyar rezsicsökkentést és energiabiztonságot, hanem Brüsszel”

– fogalmazott. A miniszter „óriási butaságnak” nevezte az EU azon állítását, hogy az orosz gáz teljes leállítása nem jelentene kockázatot. Szerinte: a kőolajszállítások felére csökkenése monopolárakat hozna, a gázellátásból 26,5 milliárd köbméter kapacitás esne ki, amit a maradék infrastruktúra nem tud pótolni.

Ha kitiltják az orosz energiahordozókat, háromszorosára nő minden magyar család energiaszámlája”

– figyelmeztetett a külügyminiszter.

Szijjártó szerint az EU „totális csalással” akar minősített többséggel dönteni egy olyan kérdésben, ahol egyhangúság lenne a szabályos eljárás, és ha ez megtörténik, azonnal megteszik a jogi lépéseket.

Nyitókép forrása: MTI/EPA/Olivier Hoslet

***

 

