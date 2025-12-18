Ft
Ft
6°C
3°C
Ft
Ft
6°C
3°C
12. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
közös adósság Brüsszel orosz vagyon Európai Tanács Belgium

Ma dőlhet el az ukrán helyreállítási hitel sorsa

2025. december 18. 07:54

Az országok élesen megosztottak abban a kérdésben, hogy Oroszország befagyasztott vagyonát felhasználják-e Kijev megerősítésére.

2025. december 18. 07:54
null

A diplomaták egy utolsó pillanatban született, kockázatos kompromisszumon dolgoznak, hogy megmentsék az Ukrajnának nyújtandó létfontosságú pénzügyi segítségről szóló megállapodást a mai, nagy tétű EU-csúcstalálkozón – írja a Politico. 

Szerda estére az európai vezetők két egymással összeegyeztethetetlen táborra szakadtak, és nem tűnt valószínűnek, hogy megegyeznek Kijev finanszírozásának módjáról, részben azért, mert újra felütötte fejét az észak-déli ellentét a közös adósság kérdésében.

Németország, valamint az északi és kelet-európai országok szerint nincs alternatíva a befagyasztott pénzek felhasználására a hitel fedezeteként. 
De kemény ellenállásba ütköznek Belgium és Olaszország részéről, amelyek a B-tervet támogatják: Kijev támogatását az EU közös költségvetése által garantált EU-adósság alapján. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

Bulgária, Málta, Magyarország és Szlovákia szintén ellenzi az eszközök felhasználását.

A szakadékot jól illusztrálja, hogy Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szerdán kijelentette: a tanácskozáson választ vár az eszközök felhasználásának „lehetséges kockázatairól”, míg Friedrich Merz német kancellár megerősítette az eszközök felhasználására vonatkozó tervet, „hogy a háború minél hamarabb véget érjen”.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán reggel óvatosan megnyitotta az utat a közös adósság előtt egy strasbourgi európai parlamenti beszédében.

„Két különböző lehetőséget javasoltam a közelgő Európai Tanácsnak, az egyiket eszközökre, a másikat uniós hitelfelvételre alapozva. És nekünk kell eldöntenünk, melyik utat választjuk” – mondta.

A Politico információi szerint egy ilyen terv kulcsa az lenne, hogy Magyarországot és Szlovákiát – amelyek mindketten ellenzik az Ukrajnának nyújtandó további segélyt – kivennék a közös adósságprogramból.

A 27 EU-tagállam még mindig megállapodhat a Tanácsban, de a végleges megállapodás szerint csak 25 ország venne részt a finanszírozásban.

Kétes, hogy az európai országok hajlandóak lesznek-e adósságba verni magukat Ukrajnáért. 

Az EU közös adósságának ötlete évek óta tabu a északi tagállamok számára, amelyek nem hajlandók garanciát vállalni a súlyosan eladósodott déli országok kötvényeiért.

Belgium miniszterelnöke nem hagyja magát

A vagyonról folytatott hetekig tartó fáradságos tárgyalások ellenére a Belgiumot meggyőzni próbáló erőfeszítések visszafelé sültek el. 

Az ország határozottan ellenzi az Euroclear brüsszeli irodájában tárolt orosz pénzek felhasználását, és most már szövetségeseket is szerzett magának.

Németország és szövetségesei azonban figyelmeztetnek, hogy továbbra sem létezik alternatíva az Euroclear pénzeinek felhasználására.

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. december 18. 09:53
miert kotelezo penzunket adjuk egy korrupt nem EU-s orszagnak ?
Válasz erre
0
0
elfújta az ellenszél
2025. december 18. 09:52
Az EU diplomácia megrontása 2008-ban kezdődött, amikor a gázkrízisben minden pragmatikus megfontolást nélkülözve a gáztolvaj Ukrajna oldalára állt. Utolsó lehetőség újragondolni az egészet és visszafordulni az úton, ami az ukrán maffia bordélyházába vezet. Ursulát megmenteni már nem lehet, oda is való, legfeljebb leváltani.
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2025. december 18. 09:29
Arany budi építése nem helyreállítás...DDD
Válasz erre
0
0
tasijani22000
2025. december 18. 08:57
Valamiért a kijevi cionáci huntában van minden reményük ezeknek a rühes patkányoknak! Az nyilván alig zavarja őket, hogy a cionáci hunta helytartóit MAGA Victoria Nudelman ültette trónra és hogy az ellenzéki sajtóval együtt BETILTOTTÁK AZ ELLENZÉKI PÁRTOKAT IS! Ez a cionáci bankárpatkányok európai pribékjei szerint, még emeli IS ott a demokrácia színvonalát...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!