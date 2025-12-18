Ma dőlhet el az ukrán helyreállítási hitel sorsa

A szakadékot jól illusztrálja, hogy Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szerdán kijelentette: a tanácskozáson választ vár az eszközök felhasználásának „lehetséges kockázatairól”, míg Friedrich Merz német kancellár megerősítette az eszközök felhasználására vonatkozó tervet, „hogy a háború minél hamarabb véget érjen”.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán reggel óvatosan megnyitotta az utat a közös adósság előtt egy strasbourgi európai parlamenti beszédében.

„Két különböző lehetőséget javasoltam a közelgő Európai Tanácsnak, az egyiket eszközökre, a másikat uniós hitelfelvételre alapozva. És nekünk kell eldöntenünk, melyik utat választjuk” – mondta.

A Politico információi szerint egy ilyen terv kulcsa az lenne, hogy Magyarországot és Szlovákiát – amelyek mindketten ellenzik az Ukrajnának nyújtandó további segélyt – kivennék a közös adósságprogramból.

A 27 EU-tagállam még mindig megállapodhat a Tanácsban, de a végleges megállapodás szerint csak 25 ország venne részt a finanszírozásban.