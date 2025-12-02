Futótűzként terjed a hír az ukrán sajtóban: összeveszett Magyarország és Lengyelország

Bevitték Magyarországnak a kegyelemdöfést a lengyelek: ők is részt vettek Erdély elcsatolásának ünnepén
Óriási felvonulás volt Bukarestben.
Felragyogott a boldogságtól az ukrán külügyminiszter.
Karol Nawrocki lengyel elnök kijelentette, hogy Oroszországgal „nem lehet semmilyen megállapodás”, mivel szerinte az orosz fél csak hazudik és pusztítani akar – írja az Unian.
Nawrocki a magyar-lengyel kapcsolatokban is lépett: lemondta Orbán Viktor miniszterelnökkel tervezett találkozóját, miután Orbán hivatalosan Moszkvába látogatott. Marcin Przydacz, a lengyel elnöki hivatal külpolitikai vezetője jelezte, hogy Nawrocki továbbra is részt vesz a V4-országok csúcstalálkozóján Esztergomban.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter üdvözölte Nawrocki döntését, hangsúlyozva Lengyelország szolidaritását és európai egység iránti elkötelezettségét.
Ezt is ajánljuk a témában
Óriási felvonulás volt Bukarestben.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Punit PARANJPE / AFP