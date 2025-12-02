Futótűzként terjed a hír az ukrán sajtóban: összeveszett Magyarország és Lengyelország

Karol Nawrocki lengyel elnök kijelentette, hogy Oroszországgal „nem lehet semmilyen megállapodás”, mivel szerinte az orosz fél csak hazudik és pusztítani akar – írja az Unian.

Nawrocki a magyar-lengyel kapcsolatokban is lépett: lemondta Orbán Viktor miniszterelnökkel tervezett találkozóját, miután Orbán hivatalosan Moszkvába látogatott. Marcin Przydacz, a lengyel elnöki hivatal külpolitikai vezetője jelezte, hogy Nawrocki továbbra is részt vesz a V4-országok csúcstalálkozóján Esztergomban.