Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
12. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Karol Nawrocki Lengyelország Magyarország Ukrajna Oroszország Orbán Viktor

Futótűzként terjed a hír az ukrán sajtóban: összeveszett Magyarország és Lengyelország

2025. december 02. 14:34

Felragyogott a boldogságtól az ukrán külügyminiszter.

2025. december 02. 14:34
Andrij Szibiha

Karol Nawrocki lengyel elnök kijelentette, hogy Oroszországgal „nem lehet semmilyen megállapodás”, mivel szerinte az orosz fél csak hazudik és pusztítani akar – írja az Unian.

Nawrocki a magyar-lengyel kapcsolatokban is lépett: lemondta Orbán Viktor miniszterelnökkel tervezett találkozóját, miután Orbán hivatalosan Moszkvába látogatott. Marcin Przydacz, a lengyel elnöki hivatal külpolitikai vezetője jelezte, hogy Nawrocki továbbra is részt vesz a V4-országok csúcstalálkozóján Esztergomban.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A bankárok vacsorája: veszélyes csomag látott napvilágot Magyarországon, ez mindenkit érint

A bankárok vacsorája: veszélyes csomag látott napvilágot Magyarországon, ez mindenkit érint
Tovább a cikkhezchevron

Örülnek az ukránok

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter üdvözölte Nawrocki döntését, hangsúlyozva Lengyelország szolidaritását és európai egység iránti elkötelezettségét.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Punit PARANJPE / AFP

Összesen 40 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dunhill67
2025. december 02. 16:51
"Felragyogott a boldogságtól az ukrán külügyminiszter"....nagyobb öröme a kurva életben ne legyen:)
Válasz erre
0
0
pctroll
2025. december 02. 16:47
Moravijenki is hátat fordított Orbánnak, hogy bevágódjon a bilderberg csicskáknál, csak épp saját szavazói fordultak el tőle. Így esett két szék között a pad alá, mivel a brüsszelieknek nem volt eléggé hazaáruló (mint tusk), a saját szavazói számára viszont túlságosan is azzá vált. Ennyi.
Válasz erre
0
0
csulak
2025. december 02. 16:44
a magyar es a lengyel nem veszett ossze !
Válasz erre
0
0
Csibu
2025. december 02. 16:37
A lengyelek zsigerből gyűlölik a németeket,az oroszokat,az ukránoknak is belessz nyújtva a számla a 43-45 ukrán UPA rémtettekért.Most ránk duzzognak!Na elmennek ezek a picsába!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!