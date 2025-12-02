Forrong az Európai Parlament: végképp térdre akarják kényszeríteni Magyarországot Brüsszelben

Az Európai Parlament 2026-ra 192,8 milliárd eurós költségvetést fogadott el, amely többletforrásokat biztosít kutatásra, határigazgatásra és klímapolitikára – hívta fel rá a figyelmet az Agerpres.

A román hírügynökség hozzátette, hogy elfogadták az első közös védelmiipari programot is, valamint szigorúbb szabályokat a harmadik országok lobbitevékenységeinek átláthatóságára. A testület felszólította az EU-t és tagállamait, hogy vállaljanak nagyobb felelősséget Európa biztonságáért és aktívabban vegyenek részt Ukrajna békéjének előmozdításában.