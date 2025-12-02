Forrong az Európai Parlament: végképp térdre akarják kényszeríteni Magyarországot Brüsszelben

Saját magát lőtte lábon Von der Leyen: Budapesten vesztette el a legnagyobb csatát
Üres kézzel utazott haza az Európai Bizottság elnökének embere.
Össztűz zúdult hazánkra.
Az Európai Parlament 2026-ra 192,8 milliárd eurós költségvetést fogadott el, amely többletforrásokat biztosít kutatásra, határigazgatásra és klímapolitikára – hívta fel rá a figyelmet az Agerpres.
A román hírügynökség hozzátette, hogy elfogadták az első közös védelmiipari programot is, valamint szigorúbb szabályokat a harmadik országok lobbitevékenységeinek átláthatóságára. A testület felszólította az EU-t és tagállamait, hogy vállaljanak nagyobb felelősséget Európa biztonságáért és aktívabban vegyenek részt Ukrajna békéjének előmozdításában.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke öt prioritást jelölt ki Ukrajna támogatására.
Magyarország kapcsán a parlament újabb lépéseket sürgetett szavazati jogának felfüggesztésére „a demokrácia és jogállamiság összeomlása” miatt Orbán Viktor miniszterelnök vezetése alatt; a magyar kormányt hibrid autokratikus rezsim élén állónak nevezték – írta a román hírügynökség.
Ezt is ajánljuk a témában
Üres kézzel utazott haza az Európai Bizottság elnökének embere.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Az amerikai elnök kedd este bejelentést tesz a Fehér Házban.
Az orosz elnök jól halad a céljaival az elemzők szerint, és átfogóbban gondolkodik, mint sokan hiszik.
Jöhet a végső felvonás, minden szereplő bizakodó, közben az oroszok elfoglalták Pokrovszkot.