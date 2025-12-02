Ft
12. 02.
kedd
demokrácia szavazati jog Brüsszel Magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború Európai Parlament Orbán Viktor Európai Bizottság Európai Unió

Forrong az Európai Parlament: végképp térdre akarják kényszeríteni Magyarországot Brüsszelben

2025. december 02. 10:08

Össztűz zúdult hazánkra.

2025. december 02. 10:08
null

Az Európai Parlament 2026-ra 192,8 milliárd eurós költségvetést fogadott el, amely többletforrásokat biztosít kutatásra, határigazgatásra és klímapolitikára – hívta fel rá a figyelmet az Agerpres.

A román hírügynökség hozzátette, hogy elfogadták az első közös védelmiipari programot is, valamint szigorúbb szabályokat a harmadik országok lobbitevékenységeinek átláthatóságára. A testület felszólította az EU-t és tagállamait, hogy vállaljanak nagyobb felelősséget Európa biztonságáért és aktívabban vegyenek részt Ukrajna békéjének előmozdításában.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke öt prioritást jelölt ki Ukrajna támogatására.

Újra támadták Magyarországot

Magyarország kapcsán a parlament újabb lépéseket sürgetett szavazati jogának felfüggesztésére „a demokrácia és jogállamiság összeomlása” miatt Orbán Viktor miniszterelnök vezetése alatt; a magyar kormányt hibrid autokratikus rezsim élén állónak nevezték – írta a román hírügynökség.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

Türelem
2025. december 02. 11:20
Leszarom Ukrajnát, egy idegen állam, oldják meg maguk a szláv belháborút, s ne az uniós országok pénzén. Bíróság állítani a háborús uszító, a háborús üzletben érdekelt uniós vezetőket.
Válasz erre
0
0
bondavary
•••
2025. december 02. 10:38 Szerkesztve
Tehát, ha valamelyik állam él az Alapszerződésben biztosított jogával, és ezt csak ideológiai, politikai alapon tudják úgy, ahogy kritizálni, akkor a végső megoldás az lenne, hogy felfüggesztenék az adott ország szavazati jogát. Bóka Jánosék már megkezdték Ursuláék jogsértéseinek összegyűjtését. De pár szót megérdemelnének még az EU bíróságának politikai alapú döntései is. Most látszik, hogy az EU-t szervilis módon bólogató, az Európai Egyesült Államok elképzelt karámjába könnyen beterelhető államok gyülekezetének képzelték el.
Válasz erre
10
0
istvanpeter
2025. december 02. 10:30
Az EP-t rövid úton fel kellene oszlatni, mivel köztörvényes bűnözőket rejteget az igazságszolgáltatás elől.
Válasz erre
9
0
pipa89
2025. december 02. 10:25
Nos, megy a fekete öves szájkarate, mert ha mi magyarok sikeresen keresztbe teszünk a PÉNZMAFFIÁS EURÓPAI BIZOTTSÁG azon törekvésének, hogy a tagállamok erőforrásait becsatornázzák az ukrán pénzszivattyúba, akkor azonnal követendő minta leszünk, mivel a migrációs és most már az olcsó orosz energia szankciójának mentessége is mutatni fogja a helyes utat a többiek számára, mi több Európa patrióta választóközössége számára!!! Orbán etalonná vált, lassan, de le fog csorogni mindez az átlag európai polgár szintjére is, pontosan akkorra, amikorra a romló életfeltételek átlépik a tűréshatárát. Ki kell tartanunk, és le kell meccselnünk minden pitiáner progresszív kísérletet, ami a magyar nemzetállam forrásainak magánpénzzé konvertálására tesz kísérletet!!!! Amennyire nem voltak észnél a britek, az amerikaiak, nekünk éppen annyira kell észnél lennünk, különben ezek újra kifosztanak minket, és beletolnak egy újabb világégésbe!
Válasz erre
12
0
