Döbbenetes statisztika érkezett Nyugat-Európából: az év legmeghittebb napjai összeforrtak a terrorizmussal

Karácsony 2025: biztonságosabb Bagdadban, mint Berlinben?
2025-ben Nyugat-Európában a karácsonyi ünnepek már nem a meghittségről szólnak, hanem a félelemről és a betonakadályokról.
2015 óta egyre inkább jellemző, hogy az európai városok a karácsonyi vásárok közeledtével készülhetnek a potenciális terrortámadásokra.
Nyugat-Európa számos városában az idei adventi és karácsonyi vásárokat fokozott biztonsági intézkedések mellett rendezik meg – erről Dócza Edith Krisztina, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője beszélt az InfoStartnak.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a közterületi rendezvények védelme egyre nagyobb terhet ró az önkormányzatokra, különösen Németországban, ahol az ilyen események biztosítására fordított kiadások három év alatt közel 44 százalékkal emelkedtek.
A szakértő szerint 2015 óta egyre inkább jellemző, hogy az európai városok a karácsonyi vásárok közeledtével készülhetnek a potenciális terrortámadásokra.
Ezeket a fenyegetéseket jellemzően bevándorló hátterű, Európába érkező elkövetőkhöz kötik. Nemrég Dél-Bajorországban például öt férfit vettek őrizetbe, akiket azzal gyanúsítanak, hogy iszlamista indíttatásból egy járművel akartak a karácsonyi vásár tömegébe hajtani – mondta Dócza Edith Krisztina.
Az elmúlt évtizedben ugyanakkor a terrorfenyegetés jellege is átalakult. Míg korábban elsősorban szervezett, az Iszlám Államhoz köthető csoportok által végrehajtott merényletek voltak jellemzők, addig napjainkban egyre inkább az úgynevezett magányos elkövetők támadásai kerülnek előtérbe. Ennek példájaként a szakértő a tavalyi magdeburgi esetet említette.
Dócza Edith Krisztina arra is felhívta a figyelmet, hogy bár a járművel elkövetett támadások kivédésére betonakadályokat helyeznek el, azokon szükségszerűen átjárókat kell hagyni a mentők és a tűzoltók számára. Ezeket a nyitott pontokat azonban a támadók gyakran kihasználják. További problémát jelent, hogy a kisebb települések számára a szükséges biztonsági intézkedések finanszírozása aránytalanul nagy terhet jelent, ezért sok helyen inkább lemondanak a hagyományos karácsonyi rendezvények megtartásáról.
A vezető elemző ugyanakkor hangsúlyozta: Magyarország a viszonylag alacsony bevándorlói létszám miatt jóval kedvezőbb helyzetben van.
