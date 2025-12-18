Döbbenetes statisztika érkezett Nyugat-Európából: az év legmeghittebb napjai összeforrtak a terrorizmussal

Nyugat-Európa számos városában az idei adventi és karácsonyi vásárokat fokozott biztonsági intézkedések mellett rendezik meg – erről Dócza Edith Krisztina, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője beszélt az InfoStartnak.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a közterületi rendezvények védelme egyre nagyobb terhet ró az önkormányzatokra, különösen Németországban, ahol az ilyen események biztosítására fordított kiadások három év alatt közel 44 százalékkal emelkedtek.