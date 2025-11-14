Zelenszkijék a levegőért kapkodnak: ha ezt nem kapják meg, mindennek vége – már könyörögnek a Nyugatnak

Ukrán nagykövet a kárpátaljai magyarokról: „Nem az önökéi, hanem a mieink”
Fegyir Sándor azt is elárulta, teljesítik-e a magyar kormány összes feltételét az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez.
Még mindig nincs döntés a befagyasztott orosz pénzeszközök európai felhasználásáról Ukrajna megsegítésére.
Az Európai Bizottság tovább fontolgatja a befagyasztott orosz eszközök felhasználását egy 140 milliárd eurós jóvátételi hitel finanszírozására Ukrajnának, miután a blokk pénzügyminisztereinek többsége beleegyezett a kezdeményezés támogatásába – írja a Politico.
Belgium továbbra is a fő kitartó tiltakozó, attól tartva, hogy a befagyasztott eszközök – amelyek továbbra is a brüsszeli székhelyű Euroclear pénzügyi letétkezelő felügyelete alatt állnak – felhasználása kiteszi az országot az oroszországi és külföldi megtorlásoknak.
Mivel Kijevnek fogynak a honvédelmi forrásai, az Európai Bizottság gazdasági biztosa, Valdis Dombrovskis csütörtökön figyelmeztette a minisztereket, hogy a tétlenség költsége messze meghaladja a hitel folytatásának következményeit.
A dán EU-elnökség, amely jelenleg a jogalkotási tárgyalásokat vezeti, a héten Brüsszelben tartott miniszteri találkozó után arra kérte a Bizottságot, hogy folytassa a jóvátételi hitel ügyét. A december közepére tervezett következő csúcstalálkozón a kezdeményezés újra napirendre kerül.
További késedelmek valószínűleg arra kényszerítik az EU-t, hogy áthidaló kölcsönöket nyújtson Kijevnek, amíg a pénzeszközök megérkeznek”
– írja a Politico.
Kijev áprilistól kezdi meghúzni a nadrágszíjat, ha sem az EU-tól, sem a világ végső hitelezőjétől, a Nemzetközi Valutaalaptól nem érkezik új készpénzinjekció. A vészhelyzeti intézkedések a jövő évre előirányzott pénzek előrehozásával kezdődnek, például az állami tulajdonú bankok osztalékfizetéseivel. Ezt követően a kormány az adósságok befektetőknek való eladására törekedne, akik pénzügyi megtérülést követelnének az adósság nyújtásáért.
Amint ezek a lehetőségek kimerülnek, Kijev elkezdi visszatartani az önkormányzatok és az orosz rakéták és dróntámadások okozta károkhoz kapcsolódó újjáépítési projektek forrásait. A végső megoldás a köztisztviselők, kórházak, nyugdíjasok és a katonaság fizetésének elhalasztása lenne. Ez eddig nem történt meg az Oroszországgal folytatott konfliktusban.
A washingtoni székhelyű IMF egy körülbelül 8 milliárd dollár értékű új hitelcsomagot készít elő Ukrajnának.
A folyósítás azonban attól függ, hogy az EU beleegyezik-e abba, hogy a Kreml befagyasztott pénzeszközeit felhasználja
a sokkal nagyobb hitel finanszírozására; amelyet Ukrajnának csak akkor kellene visszafizetnie, ha Oroszország befejezi a háborút és jóvátételt fizet – ami gyakorlatilag garancia az IMF számára.
Belgium bevonása ugyanakkor létfontosságú az orosz eszközök kihasználásához. Szlovákia és Magyarország ellenállása azonban, írja a Politico, valódi fenyegetést jelent a kezdeményezésre.
Az EU tagállamainak félévente egyhangúlag jóvá kell hagyniuk az Oroszország elleni szankciókat, így Budapest és Pozsony felhatalmazást kap arra, hogy a vétójoggal gyakorlatilag visszaadják a szankcionált készpénzt Moszkvának, fogalmaz a Politico.
A Bizottság egy kiskaput vizsgál a vétófenyegetés semlegesítésére, bár egyes EU-tisztviselők nincsenek meggyőződve arról, hogy a jogi mutatvány sikeres lesz.
De ha meg is születne a megállapodás az orosz vagyonok felhasználásáról, néhány EU-s kormánynak, például Németországnak, továbbra is a nemzeti törvényhozásaihoz kell fordulnia, hogy biztosítsa azokat a garanciákat, amelyeket Belgium követel az orosz eszközök használatáért cserébe. Ez a folyamat hónapokig is eltarthat – írja a Politico.
