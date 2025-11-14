Zelenszkijék a levegőért kapkodnak: ha ezt nem kapják meg, mindennek vége – már könyörögnek a Nyugatnak

Az Európai Bizottság tovább fontolgatja a befagyasztott orosz eszközök felhasználását egy 140 milliárd eurós jóvátételi hitel finanszírozására Ukrajnának, miután a blokk pénzügyminisztereinek többsége beleegyezett a kezdeményezés támogatásába – írja a Politico.

Belgium továbbra is a fő kitartó tiltakozó, attól tartva, hogy a befagyasztott eszközök – amelyek továbbra is a brüsszeli székhelyű Euroclear pénzügyi letétkezelő felügyelete alatt állnak – felhasználása kiteszi az országot az oroszországi és külföldi megtorlásoknak.

Mivel Kijevnek fogynak a honvédelmi forrásai, az Európai Bizottság gazdasági biztosa, Valdis Dombrovskis csütörtökön figyelmeztette a minisztereket, hogy a tétlenség költsége messze meghaladja a hitel folytatásának következményeit.

A dán EU-elnökség, amely jelenleg a jogalkotási tárgyalásokat vezeti, a héten Brüsszelben tartott miniszteri találkozó után arra kérte a Bizottságot, hogy folytassa a jóvátételi hitel ügyét. A december közepére tervezett következő csúcstalálkozón a kezdeményezés újra napirendre kerül.