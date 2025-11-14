Ft
11. 14.
péntek
Ukrajna ukrajnai háború Európai Bizottság Európai Unió

Zelenszkijék a levegőért kapkodnak: ha ezt nem kapják meg, mindennek vége – már könyörögnek a Nyugatnak

2025. november 14. 14:15

Még mindig nincs döntés a befagyasztott orosz pénzeszközök európai felhasználásáról Ukrajna megsegítésére.

2025. november 14. 14:15
null

Az Európai Bizottság tovább fontolgatja a befagyasztott orosz eszközök felhasználását egy 140 milliárd eurós jóvátételi hitel finanszírozására Ukrajnának, miután a blokk pénzügyminisztereinek többsége beleegyezett a kezdeményezés támogatásába – írja a Politico.

Belgium továbbra is a fő kitartó tiltakozó, attól tartva, hogy a befagyasztott eszközök – amelyek továbbra is a brüsszeli székhelyű Euroclear pénzügyi letétkezelő felügyelete alatt állnak – felhasználása kiteszi az országot az oroszországi és külföldi megtorlásoknak.

Mivel Kijevnek fogynak a honvédelmi forrásai, az Európai Bizottság gazdasági biztosa, Valdis Dombrovskis csütörtökön figyelmeztette a minisztereket, hogy a tétlenség költsége messze meghaladja a hitel folytatásának következményeit.

A dán EU-elnökség, amely jelenleg a jogalkotási tárgyalásokat vezeti, a héten Brüsszelben tartott miniszteri találkozó után arra kérte a Bizottságot, hogy folytassa a jóvátételi hitel ügyét. A december közepére tervezett következő csúcstalálkozón a kezdeményezés újra napirendre kerül. 

További késedelmek valószínűleg arra kényszerítik az EU-t, hogy áthidaló kölcsönöket nyújtson Kijevnek, amíg a pénzeszközök megérkeznek”

 – írja a Politico.

Kijev áprilistól kezdi meghúzni a nadrágszíjat, ha sem az EU-tól, sem a világ végső hitelezőjétől, a Nemzetközi Valutaalaptól nem érkezik új készpénzinjekció. A vészhelyzeti intézkedések a jövő évre előirányzott pénzek előrehozásával kezdődnek, például az állami tulajdonú bankok osztalékfizetéseivel. Ezt követően a kormány az adósságok befektetőknek való eladására törekedne, akik pénzügyi megtérülést követelnének az adósság nyújtásáért.

Amint ezek a lehetőségek kimerülnek, Kijev elkezdi visszatartani az önkormányzatok és az orosz rakéták és dróntámadások okozta károkhoz kapcsolódó újjáépítési projektek forrásait. A végső megoldás a köztisztviselők, kórházak, nyugdíjasok és a katonaság fizetésének elhalasztása lenne. Ez eddig nem történt meg az Oroszországgal folytatott konfliktusban.

A washingtoni székhelyű IMF egy körülbelül 8 milliárd dollár értékű új hitelcsomagot készít elő Ukrajnának. 

A folyósítás azonban attól függ, hogy az EU beleegyezik-e abba, hogy a Kreml befagyasztott pénzeszközeit felhasználja

a sokkal nagyobb hitel finanszírozására; amelyet Ukrajnának csak akkor kellene visszafizetnie, ha Oroszország befejezi a háborút és jóvátételt fizet – ami gyakorlatilag garancia az IMF számára.

Belgium bevonása ugyanakkor létfontosságú az orosz eszközök kihasználásához. Szlovákia és Magyarország ellenállása azonban, írja a Politico, valódi fenyegetést jelent a kezdeményezésre.

Az EU tagállamainak félévente egyhangúlag jóvá kell hagyniuk az Oroszország elleni szankciókat, így Budapest és Pozsony felhatalmazást kap arra, hogy a vétójoggal gyakorlatilag visszaadják a szankcionált készpénzt Moszkvának, fogalmaz a Politico. 

A Bizottság egy kiskaput vizsgál a vétófenyegetés semlegesítésére, bár egyes EU-tisztviselők nincsenek meggyőződve arról, hogy a jogi mutatvány sikeres lesz.

De ha meg is születne a megállapodás az orosz vagyonok felhasználásáról, néhány EU-s kormánynak, például Németországnak, továbbra is a nemzeti törvényhozásaihoz kell fordulnia, hogy biztosítsa azokat a garanciákat, amelyeket Belgium követel az orosz eszközök használatáért cserébe. Ez a folyamat hónapokig is eltarthat – írja a Politico.

 

Fotó: Sergei SUPINSKY / AFP

 

Color
2025. november 14. 14:49
Eu jogállamiság=Ilaria Salis. No comment.
NeMá
•••
2025. november 14. 14:44 Szerkesztve
Figyelitek? Arról szó sincs, hogy a szökött faszik vagyonát lefoglalják! Ami eltünt nincs ukrajnában, nem azt kéne megkeresni elösször?
bondavary
2025. november 14. 14:42
Szóval az EU eljutott oda, hogy a tagországok érdekinek felrúgása után most már a jogállamiság teljes felrúgásával is támogatja Ukrajnát.
tapir32
2025. november 14. 14:38
Szabadságot Ukrajnának! Le a Zselenszkij diktatúrával! A Zselenszkij diktatúra az ellenzékieket megfenyegette, bebörtönöztette, megkínoztatta, a frontra vitette és/vagy kivégeztette. A Zselenszkij diktatúra a kisebbségeket bántalmazza, totális a cenzúra és minden békét vagy tűzszünetet akaró, kritikus vagy ellenzéki megnyilvánulást betiltott. Zselenszkij és bandája az ukrán menekülteket az Ukrajnában maradt rokonaikkal zsarolja. Az ukrajnai korrupció egyik fő haszonélvezője Zselenszkij és bandája. A világ legkorruptabb országa Ukrajna. Zselenszkij és bűntársai az ukrán katonák halálán nyerészkednek.
