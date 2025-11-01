Zelenszkij különleges egységet vetett be Pokrovszknál – hatalmas ütközet jöhet

„Innen élve nem távozol!” – Zelenszkij teljesen elszabadult, nyíltan fenyegeti Putyint
Az ukrán államfő reagált a hírekre, miszerint Vlagyimir Putyin Pokrovszkba, Donyeck megyébe készül.
A művelet célja, hogy Ukrajna megtartsa Pokrovszkot, miután az oroszok áttörték a védelmet.
A Reuters értesülései szerint Ukrajna különleges erőket küldött az ostromlott Pokrovszkba a frontvonal stabilizálására.
Több forrás is megerősítette, hogy a Katonai Hírszerzés Főigazgatóságának (GUR) elit alakulatai a hét elején érkeztek a Donyeck megyei városba, hogy megfékezzék az orosz előrenyomulást.
A művelet során a katonák egy Black Hawk helikopterrel szálltak le Pokrovszk közelében, miközben orosz drónok is tevékenykedtek a térségben. A Reuters birtokába került videón legalább tíz katona látható, amint kiszáll a helikopterből egy mezőn – bár a felvétel helyszínét és idejét nem sikerült hitelesen azonosítani.
A művelet célja, hogy Ukrajna megőrizze ellenőrzését a stratégiai jelentőségű város felett, ahol az utóbbi hetekben az orosz erők áttörték a védelmi vonalakat.
