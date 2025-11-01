Ft
Ft
17°C
10°C
Ft
Ft
17°C
10°C
11. 01.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 01.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij

Zelenszkij különleges egységet vetett be Pokrovszknál – hatalmas ütközet jöhet

2025. november 01. 09:59

A művelet célja, hogy Ukrajna megtartsa Pokrovszkot, miután az oroszok áttörték a védelmet.

2025. november 01. 09:59
null

A Reuters értesülései szerint Ukrajna különleges erőket küldött az ostromlott Pokrovszkba a frontvonal stabilizálására. 

Több forrás is megerősítette, hogy a Katonai Hírszerzés Főigazgatóságának (GUR) elit alakulatai a hét elején érkeztek a Donyeck megyei városba, hogy megfékezzék az orosz előrenyomulást.

A művelet során a katonák egy Black Hawk helikopterrel szálltak le Pokrovszk közelében, miközben orosz drónok is tevékenykedtek a térségben. A Reuters birtokába került videón legalább tíz katona látható, amint kiszáll a helikopterből egy mezőn – bár a felvétel helyszínét és idejét nem sikerült hitelesen azonosítani.  

A művelet célja, hogy Ukrajna megőrizze ellenőrzését a stratégiai jelentőségű város felett, ahol az utóbbi hetekben az orosz erők áttörték a védelmi vonalakat.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
optimista-2
2025. november 01. 11:06
10 katona. Jól van. Putyko már kapitulált is.
Válasz erre
0
0
BubanatosAszottmajom
2025. november 01. 11:03
Ezt a cikket is a Sebaj Tóbiás írta.
Válasz erre
1
0
kbexxx
•••
2025. november 01. 11:00 Szerkesztve
1 10 km széles rés maradt a visszavonulásra! Ami , nem tenné lehetővé a technika i ,felszerelés Hátra vonulását ! Amellett biztos értesült, zselé ,hogy katonai parancsnokaik vezetésével ,kívánják.megadni magukat, ez pedig ,nem történhet meg, zseleszerint ,ezért vezérelte oda a tényleg haderejét!
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2025. november 01. 10:53
Ez a háború is az emberiségellenes erők háborúja! A ukránoknak nem sok köze van hozzá, legfeljebb áldozatként kerülhetnek szóba, meghalhatnak mások nemes céljaiért, érdekeiért! -de ne lepődjünk meg! Mindig is ez ment! Népeket, nemzeteket osztottak meg, fordítottak szembe egymással, de akár önmagával is... -amint ez most nálunk is történik! Elég bajunk van Orbánnal is, erre a Fidesz szemétdombjáról, a magyarságellenes média, előkapar, botránycelebbé avatva, egy zöldfülű 1981-ben született nyikhaj Magyar Pétert, kiben esélyt lát, hogy sikeresen osztja meg a magyarságot! Ígérvény a magyarországi káoszra! -a magyarság ellenségei máris tapsolhatnak..! -meglássátok, ez az alak még Zelenszkijen is túl fog tenni..! Pedig ti azt hiszitek, hogy az ukránok tönkretételét nem lehet alulmúlni..! -előreláthatóan tévedtek!
Válasz erre
1
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!