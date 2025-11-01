„Innen élve nem távozol!” – Zelenszkij teljesen elszabadult, nyíltan fenyegeti Putyint

Súlyos fordulat: a Pentagon megadná Zelenszkijnek a hőn áhított Tomahawk rakétákat
Már tényleg csak az amerikai elnök döntésén múlik, hogy megkapja-e Ukrajna a nagy hatótávolságú rakétákat.
Az ukrán államfő reagált a hírekre, miszerint Vlagyimir Putyin Pokrovszkba, Donyeck megyébe készül.
Volodimir Zelenszkij szerint Vlagyimir Putyin állítólagos pokrovszki látogatása kockázatos lenne, és nyilatkozatában arra utalt, hogy az orosz elnök életét a térségben veszély fenyegetheti – írja a Sztrana Today.
Az ukrán államfő erről a biztonsági szolgálat (SZBU) vezetőjével, Vaszilij Maljukkal tartott megbeszélése után beszélt a sajtónak az elnöki hivatalban.
Putyin azt mondja, hogy Pokrovszkba fog utazni. Nos, ha valóban elmegy oda, mindenki tapsolni fog – mert mindannyian tudjuk, mi lesz a vége”
– fogalmazott Zelenszkij.
Az ukrán elnök reagált azokra a hírekre is, amelyek szerint orosz csapatok tartózkodnak Pokrovszkban.
„Pokrovszkban valóban vannak orosz katonák, akiket a mieink fokozatosan megsemmisítenek. Óvnunk kell a saját embereinket, miközben az ellenség különböző épületekben rejtőzik” – mondta.
Putyin ugyanakkor nem jelentette be, hogy személyesen ellátogatna Pokrovszkba. Ehelyett tűzszünetet javasolt a városban, hogy az újságírók bejuthassanak a területre, amit Ukrajna felháborodással fogadott.
