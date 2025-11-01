„Innen élve nem távozol!” – Zelenszkij teljesen elszabadult, nyíltan fenyegeti Putyint

Volodimir Zelenszkij szerint Vlagyimir Putyin állítólagos pokrovszki látogatása kockázatos lenne, és nyilatkozatában arra utalt, hogy az orosz elnök életét a térségben veszély fenyegetheti – írja a Sztrana Today.

Az ukrán államfő erről a biztonsági szolgálat (SZBU) vezetőjével, Vaszilij Maljukkal tartott megbeszélése után beszélt a sajtónak az elnöki hivatalban.

Putyin azt mondja, hogy Pokrovszkba fog utazni. Nos, ha valóban elmegy oda, mindenki tapsolni fog – mert mindannyian tudjuk, mi lesz a vége”

– fogalmazott Zelenszkij.

Az ukrán elnök reagált azokra a hírekre is, amelyek szerint orosz csapatok tartózkodnak Pokrovszkban.