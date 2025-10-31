Súlyos fordulat: a Pentagon megadná Zelenszkijnek a hőn áhított Tomahawk rakétákat

Trump azt is mondta néhány nappal a Zelenszkijjel való találkozása előtt, hogy az Egyesült Államoknak „sok Tomahawkja” van, amelyeket potenciálisan Ukrajnának adhatna. Az amerikai és európai tisztviselőket ezért meglepte, amikor Trump napokkal később drámaian megváltoztatta a hangnemét, és a Fehér Házban Zelenszkijjel tartott munkaebédjén a nyitóbeszédében azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak „szüksége van” a Tomahawkokra. Ezután zárt ajtók mögött közölte Zelenszkijjel, hogy az Egyesült Államok nem fogja átadni őket – legalábbis egyelőre nem.
Trump döntése egy nappal azután született, hogy telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel,
aki azt mondta Trumpnak, hogy a Tomahawkok olyan nagyobb orosz városokat is eltalálhatnak, mint Moszkva és Szentpétervár – nem lesz jelentős hatással a csatatérre, de károsíthatja az amerikai-orosz kapcsolatokat.
Trump ugyanakkor az elmúlt hetekben annyira frusztrálttá vált Putyin béketárgyalásoktól való vonakodása miatt, hogy a múlt héten jóváhagyta az orosz olajcégek elleni új amerikai szankciókat, és – egyelőre – lemondta a Putyinnal tervezett budapesti találkozót Ukrajna megvitatására.
Bár a Pentagonnak nincsenek aggályai a készletek miatt, az amerikai védelmi tisztviselők továbbra is azon gondolkodnak, hogyan fogja Ukrajna telepíteni a rakétákat – közölték a tisztviselők. A források hozzátették, hogy még számos operatív kérdést kell megoldani ahhoz, hogy Ukrajna hatékonyan tudja használni a rakétákat.