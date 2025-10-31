Ft
Ft
18°C
11°C
Ft
Ft
18°C
11°C
10. 31.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 31.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Pentagon Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Egyesült Államok Tomahawk

Súlyos fordulat: a Pentagon megadná Zelenszkijnek a hőn áhított Tomahawk rakétákat

2025. október 31. 20:40

Már tényleg csak az amerikai elnök döntésén múlik, hogy megkapja-e Ukrajna a nagy hatótávolságú rakétákat.

2025. október 31. 20:40
null

A Pentagon zöld utat adott a Fehér Háznak Ukrajna nagy hatótávolságú Tomahawk rakétáinak szállítására, miután felmérték, hogy az nem befolyásolná negatívan az amerikai készleteket, így a végső politikai döntés Donald Trump elnök kezében van – állítja három, az ügyhöz közel álló amerikai és európai tisztviselő a CNN szerint.

Trump a hónap elején, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a Fehér Házban tartott munkaebéd során azt mondta, hogy inkább nem szállítana rakétákat Ukrajnának, mert – ahogy mondta

nem akarunk olyan dolgokat elajándékozni, amelyekre szükségünk van országunk védelméhez”.

Az amerikai hadsereg vezérkara tájékoztatta a Fehér Házat a hónap elején, közvetlenül azelőtt, hogy Trump találkozott Zelenszkijjel, aki Tomahawk rakétákat kért az elnöktől. A Tomahawkok hatótávolsága körülbelül 1600 kilométer.

Ezt is ajánljuk a témában

Trump azt is mondta néhány nappal a Zelenszkijjel való találkozása előtt, hogy az Egyesült Államoknak „sok Tomahawkja” van, amelyeket potenciálisan Ukrajnának adhatna. Az amerikai és európai tisztviselőket ezért meglepte, amikor Trump napokkal később drámaian megváltoztatta a hangnemét, és a Fehér Házban Zelenszkijjel tartott munkaebédjén a nyitóbeszédében azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak „szüksége van” a Tomahawkokra. Ezután zárt ajtók mögött közölte Zelenszkijjel, hogy az Egyesült Államok nem fogja átadni őket – legalábbis egyelőre nem.

Trump döntése egy nappal azután született, hogy telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, 

aki azt mondta Trumpnak, hogy a Tomahawkok olyan nagyobb orosz városokat is eltalálhatnak, mint Moszkva és Szentpétervár – nem lesz jelentős hatással a csatatérre, de károsíthatja az amerikai-orosz kapcsolatokat.

Trump ugyanakkor az elmúlt hetekben annyira frusztrálttá vált Putyin béketárgyalásoktól való vonakodása miatt, hogy a múlt héten jóváhagyta az orosz olajcégek elleni új amerikai szankciókat, és – egyelőre – lemondta a Putyinnal tervezett budapesti találkozót Ukrajna megvitatására.

Bár a Pentagonnak nincsenek aggályai a készletek miatt, az amerikai védelmi tisztviselők továbbra is azon gondolkodnak, hogyan fogja Ukrajna telepíteni a rakétákat – közölték a tisztviselők. A források hozzátették, hogy még számos operatív kérdést kell megoldani ahhoz, hogy Ukrajna hatékonyan tudja használni a rakétákat.

Nyitott kérdés, hogyan indítaná Ukrajna a rakétákat, ha az Egyesült Államok biztosítaná azokat. 

A Tomahawkokat leggyakrabban felszíni hajókról vagy tengeralattjárókról indítják, de az ukrán haditengerészet súlyosan kimerült, így a rakétákat valószínűleg szárazföldről kellene indítani. A tengerészgyalogság és a hadsereg kifejlesztett földi telepítésű hordozórakétákat, amelyeket Ukrajnának szintén biztosítani kellene.

Egy, a hét elején az X-en közzétett bejegyzésében Zelenszkij ukrán elnök azt nyilatkozta, hogy Ukrajna reményei szerint az év végére kibővítheti nagy hatótávolságú képességeit, hogy a háború „tisztességes feltételekkel” érhessen véget az ország számára.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kimirszen
2025. október 31. 21:31
The Lonerkimirszen 2025. október 31. 21:22 • Szerkesztve A barátja Donald Trump ! Dehogy hívta meg. Orbán erőszakolta ki a találkozót hogy meggyőzze Trumpot hogy maradhasson az orosz olaj.
Válasz erre
0
0
clark
•••
2025. október 31. 21:27 Szerkesztve
"Már tényleg csak az amerikai elnök döntésén múlik" Várjál már. Ha a Pentagon beleegyezett, akkor Trump hiába adta volna oda eddig a Tomahawk rakétákat, a Pentagon szólt volna neki, hogy coki? Vagy mi a fasz van?
Válasz erre
0
0
hexahelicene
2025. október 31. 21:21
Trumpnak most színt kell vallania, a vaker ideje lejárt az aranyhajúnak. Ha átadja a Tomahawkot az ukránnáciknak, az egyet jelent: Trampli háborúpárti. És a 24 óra is eltelt amúgy... Az intenzív kiképzési idő a Tomahawkra 1/2 - 1 év. Az USA-nak kell lőni Moszkvát direktbe.
Válasz erre
0
0
pctroll
2025. október 31. 21:18
Attól, hogy nagy hatótávolságú, még nem csodafegyver. Az ukránok jelenlegi képességeihez képest többet tud. Persze a csicska EU állja a cechet, az amerikaiak meg kasszíroznak. Amúgy az oroszok le tudják szedni, ha egy mégis célbatalál, válaszul az oroszok elindítanak egy hiperszónikus szarmatot kijevre. Na akkor lesz majd vakarózás.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!