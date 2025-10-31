Súlyos fordulat: a Pentagon megadná Zelenszkijnek a hőn áhított Tomahawk rakétákat

A Pentagon zöld utat adott a Fehér Háznak Ukrajna nagy hatótávolságú Tomahawk rakétáinak szállítására, miután felmérték, hogy az nem befolyásolná negatívan az amerikai készleteket, így a végső politikai döntés Donald Trump elnök kezében van – állítja három, az ügyhöz közel álló amerikai és európai tisztviselő a CNN szerint.

Trump a hónap elején, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a Fehér Házban tartott munkaebéd során azt mondta, hogy inkább nem szállítana rakétákat Ukrajnának, mert – ahogy mondta

nem akarunk olyan dolgokat elajándékozni, amelyekre szükségünk van országunk védelméhez”.

Az amerikai hadsereg vezérkara tájékoztatta a Fehér Házat a hónap elején, közvetlenül azelőtt, hogy Trump találkozott Zelenszkijjel, aki Tomahawk rakétákat kért az elnöktől. A Tomahawkok hatótávolsága körülbelül 1600 kilométer.