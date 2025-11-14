Ft
háború Ukrajna Magyarország energetika orosz-ukrán háború

Zelenszkij csúnyán eltaktikázta magát: nagyrészt Magyarországtól függ, hogy tudnak-e majd fűteni télen

2025. november 14. 15:39

Az idei tél minden eddiginél nehezebb időszak elé állítja Ukrajnát.

2025. november 14. 15:39
Az orosz–ukrán háború egyik legkritikusabb frontja továbbra is az energetika – írta elemzésében az Oeconomus.

A támadások különösen Kelet-Ukrajnában okoztak drámai kiesést: Harkiv és Poltava megyében a földgázkitermelés közel 60 százalékkal esett vissza.

Az orosz stratégia is változott. Míg korábban az ország teljes területére mértek széles körű csapásokat, most a támadások sokkal koncentráltabbak, egy-egy kulcslétesítményre vagy térségre összpontosulnak, drón- és rakétacsapások kombinációjával.

A támadások kritikus időpontban érik Ukrajnát: a fűtési szezon kezdetén, amikor a tárolók feltöltése létfontosságú lenne, a termelés pedig már így is akadozott. 

Emiatt Ukrajna egyre nagyobb arányban szorul importra, amelynek legfontosabb forrása mára Magyarország lett.

Az ukrán import 2025-ben már 46 százalékban a magyar irányból érkezik, a mennyiség pedig három év alatt ötszörösére nőtt: a 2022-es 500 millió köbméterről 2025 első tíz hónapjára 2,5 milliárdra. Bár a gáz nem magyar termelésből származik, Magyarország tranzitországként kulcsszerepet játszik, és alacsony tarifái miatt ez a legkedvezőbb útvonal az ukránok számára.

A folyamatos orosz támadások miatt az ukrajnai kitermelés bizonytalan, a tárolók feltöltése késik, és egyre nagyobb a függőség a szomszédos országokból érkező szállításoktól. A tél közeledtével ez komoly kihívást jelent: az infrastruktúra rendszeresen sérül, a javítások költsége folyamatosan nő, és a frontvonal közelsége miatt a kockázatok sem csökkennek. Az idei tél így minden eddiginél nehezebb időszak elé állítja Ukrajnát.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

