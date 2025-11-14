Zelenszkij csúnyán eltaktikázta magát: nagyrészt Magyarországtól függ, hogy tudnak-e majd fűteni télen

Katasztrofális a helyzet, Románia és Bulgária most rettenetesen irigykedhet Magyarországra
Mit nem adnának, ha Magyarországéhoz hasonló mentességet kapnának az amerikai szankciók alól.
Az idei tél minden eddiginél nehezebb időszak elé állítja Ukrajnát.
Az orosz–ukrán háború egyik legkritikusabb frontja továbbra is az energetika – írta elemzésében az Oeconomus.
A támadások különösen Kelet-Ukrajnában okoztak drámai kiesést: Harkiv és Poltava megyében a földgázkitermelés közel 60 százalékkal esett vissza.
Az orosz stratégia is változott. Míg korábban az ország teljes területére mértek széles körű csapásokat, most a támadások sokkal koncentráltabbak, egy-egy kulcslétesítményre vagy térségre összpontosulnak, drón- és rakétacsapások kombinációjával.
A támadások kritikus időpontban érik Ukrajnát: a fűtési szezon kezdetén, amikor a tárolók feltöltése létfontosságú lenne, a termelés pedig már így is akadozott.
Emiatt Ukrajna egyre nagyobb arányban szorul importra, amelynek legfontosabb forrása mára Magyarország lett.
Az ukrán import 2025-ben már 46 százalékban a magyar irányból érkezik, a mennyiség pedig három év alatt ötszörösére nőtt: a 2022-es 500 millió köbméterről 2025 első tíz hónapjára 2,5 milliárdra. Bár a gáz nem magyar termelésből származik, Magyarország tranzitországként kulcsszerepet játszik, és alacsony tarifái miatt ez a legkedvezőbb útvonal az ukránok számára.
A folyamatos orosz támadások miatt az ukrajnai kitermelés bizonytalan, a tárolók feltöltése késik, és egyre nagyobb a függőség a szomszédos országokból érkező szállításoktól. A tél közeledtével ez komoly kihívást jelent: az infrastruktúra rendszeresen sérül, a javítások költsége folyamatosan nő, és a frontvonal közelsége miatt a kockázatok sem csökkennek. Az idei tél így minden eddiginél nehezebb időszak elé állítja Ukrajnát.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP
