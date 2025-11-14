Zelenszkij csúnyán eltaktikázta magát: nagyrészt Magyarországtól függ, hogy tudnak-e majd fűteni télen

Az orosz–ukrán háború egyik legkritikusabb frontja továbbra is az energetika – írta elemzésében az Oeconomus.

A támadások különösen Kelet-Ukrajnában okoztak drámai kiesést: Harkiv és Poltava megyében a földgázkitermelés közel 60 százalékkal esett vissza.

Az orosz stratégia is változott. Míg korábban az ország teljes területére mértek széles körű csapásokat, most a támadások sokkal koncentráltabbak, egy-egy kulcslétesítményre vagy térségre összpontosulnak, drón- és rakétacsapások kombinációjával.

A támadások kritikus időpontban érik Ukrajnát: a fűtési szezon kezdetén, amikor a tárolók feltöltése létfontosságú lenne, a termelés pedig már így is akadozott.