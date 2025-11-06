Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 06.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 06.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Bloomberg Ukrajna dróntámadás Telegram orosz-ukrán háború

Ukrán drónok támadták meg az egyik legnagyobb orosz olajfinomítót

2025. november 06. 12:39

Robbanásokról és tűzről is érkeztek beszámolók.

2025. november 06. 12:39
null

Ukrajna bejelentette, hogy sikeres dróntámadást hajtott végre a Lukoil PJSC volgográdi finomítója ellen Oroszországban, ezzel fokozva a nyomást az ország olajiparára – számolt be róla a Bloomberg-re hivatkozva az Index.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ukrán vezérkar Telegramon közzétett egy közleményt csütörtökön, miszerint a Volga-vidéki létesítmény elleni éjszakai támadás robbanásokat és tüzet is okozott a finomítónál. 

A lap szerint, hogy az egyéb források és köztük a Lukoil sem erősítette meg az ukrán dróntámadásról szóló információkat.

A volgográdi finomító, amelyet idén már legalább hatszor támadtak meg, napi 300 000 hordó nyersolaj feldolgozására alkalmas tervezett kapacitással rendelkezik. Főként Oroszország déli régióit látja el, de exportálnak is.

Nyitókép forrása: NurPhoto via AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
logoff-mihaly
2025. november 06. 14:10
Zongorisztán hány száz évig fog jóvátételt fizetni?
Válasz erre
0
0
alenka
•••
2025. november 06. 13:24 Szerkesztve
Igen, ilyen a terrorista náci geci ukiiiikiiikriiiijnii faj Nagy Honvédő Háborúja.... Krasnoarmeysk már nem fontos?.... Mi lesz a hullahegyekkel?.....Putin, előre!
Válasz erre
0
1
csulak
2025. november 06. 13:21
a haboruban ez is elofordul
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!