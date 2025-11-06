Ukrán drónok támadták meg az egyik legnagyobb orosz olajfinomítót

Kimondta a vezető politikus, kinek a hívására ülne tárgyalóasztalhoz Putyin
John Healey szerint az orosz elnököt csak egyetlen ember tudná rávenni a tárgyalásra.
Robbanásokról és tűzről is érkeztek beszámolók.
Ukrajna bejelentette, hogy sikeres dróntámadást hajtott végre a Lukoil PJSC volgográdi finomítója ellen Oroszországban, ezzel fokozva a nyomást az ország olajiparára – számolt be róla a Bloomberg-re hivatkozva az Index.
Az ukrán vezérkar Telegramon közzétett egy közleményt csütörtökön, miszerint a Volga-vidéki létesítmény elleni éjszakai támadás robbanásokat és tüzet is okozott a finomítónál.
A lap szerint, hogy az egyéb források és köztük a Lukoil sem erősítette meg az ukrán dróntámadásról szóló információkat.
A volgográdi finomító, amelyet idén már legalább hatszor támadtak meg, napi 300 000 hordó nyersolaj feldolgozására alkalmas tervezett kapacitással rendelkezik. Főként Oroszország déli régióit látja el, de exportálnak is.
