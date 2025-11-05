Ukrajna külügyminisztériuma úgy döntött, hogy csökkenti a diplomáciai kapcsolatokat és bezárja nagykövetségét a Kubai Köztársaságban – erről Andrij Szibiha, a külügyi tárca vezetője számolt be a Korrespondent cikke alapján.

Emlékszünk a kubai elnök jókívánságaira, amikor sok sikert kívánt Vlagyimir Putyinnak az Ukrajna elleni agresszív háborújában. Mi ezt igencsak meghallottuk

– indokolt Szibiha, aki tétlenséggel vádolta a kubai hatóságokat, mivel nem reagáltak arra, hogy tömegesen toboroznak kubai állampolgárokat az orosz hadseregbe.

„Havanna vonakodása, hogy megakadályozza állampolgárainak tömeges részvételét Oroszország Ukrajna elleni háborújában, az agresszióban való bűnrészességnek számít, és ezt a leghatározottabban el kell ítélni. Ukrajna mindig szembe fog szállni az ilyen gyakorlattal, és megvédi az ENSZ Alapokmányának céljait és elveit” – tette hozzá.

Kijev korábban megszakította a diplomáciai kapcsolatokat Nicaraguával, mert az elismerte az oroszok által megszállt Krímet, valamint Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsja és Herszon területeket Oroszország területeként.