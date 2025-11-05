Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 05.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 05.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna külügyminisztérium Kijev nagykövetség Oroszország Kuba Andrij Szibiha

Ukrajnában betelt a pohár: végleg bezárják a nagykövetséget, az is kiderült, miért

2025. november 05. 12:06

Andrij Szibiha, a külügyi tárca vezetője emlékszik a kubai elnök jókívánságaira, amikor sok sikert kívánt Vlagyimir Putyinnak az Ukrajna elleni háborúhoz. „Mi ezt igencsak meghallottuk” – üzenték Kijevből.

2025. november 05. 12:06
null

Ukrajna külügyminisztériuma úgy döntött, hogy csökkenti a diplomáciai kapcsolatokat és bezárja nagykövetségét a Kubai Köztársaságban – erről Andrij Szibiha, a külügyi tárca vezetője számolt be a Korrespondent cikke alapján.

Emlékszünk a kubai elnök jókívánságaira, amikor sok sikert kívánt Vlagyimir Putyinnak az Ukrajna elleni agresszív háborújában. Mi ezt igencsak meghallottuk

– indokolt Szibiha, aki tétlenséggel vádolta a kubai hatóságokat, mivel nem reagáltak arra, hogy tömegesen toboroznak kubai állampolgárokat az orosz hadseregbe.

„Havanna vonakodása, hogy megakadályozza állampolgárainak tömeges részvételét Oroszország Ukrajna elleni háborújában, az agresszióban való bűnrészességnek számít, és ezt a leghatározottabban el kell ítélni. Ukrajna mindig szembe fog szállni az ilyen gyakorlattal, és megvédi az ENSZ Alapokmányának céljait és elveit” – tette hozzá.

Kijev korábban megszakította a diplomáciai kapcsolatokat Nicaraguával, mert az elismerte az oroszok által megszállt Krímet, valamint Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsja és Herszon területeket Oroszország területeként. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Tetiana Dzhafarova

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
TOM66
2025. november 05. 13:08
Godolom,Kuba irányába is zárnak a gázcsapon..... :-)))
Válasz erre
2
0
Laci1970
2025. november 05. 13:02
Nem lennék most a kubaiak helyében.... Vagy mégis, süt a nap, 25 fok, kávé...:)
Válasz erre
1
0
Upuaut
2025. november 05. 12:48
Lehetne a címadást kevésbé bulvárosan végezni.
Válasz erre
2
0
Teréz Pitykéz
2025. november 05. 12:42
Buh most padlora kerultek a kubai és hohol diplomáciai kapcsolatok… megérzi a világ…
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!