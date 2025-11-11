Tovább csapja a szelet Brüsszel Ukrajnának: így kerülnék ki a magyar vétót

Jövő hónapban Európa vezető miniszterei Ukrajnába látogatnak, hogy kifejezzék támogatásukat az ország uniós csatlakozási törekvései iránt – írta a Politico.

A december 10–11-én a nyugat-ukrajnai Lvivben tartandó informális találkozót az Európai Unió Tanácsának jelenlegi elnöke, Dánia és Ukrajna miniszterelnök-helyettese, Tarasz Kacska hívta össze.

A cél az, hogy a résztvevők áttekintsék Ukrajna eddigi reformjait, megbeszéljék a következő lépéseket, és politikai támogatásukat nyilvánítsák a reformok és az integráció érdekében.

Az EU a háttérben azt is tervezi, hogy a blokkoló tagállamok nélkül is támogassa Ukrajna fejlődését, így minimalizálva a késedelmeket. Közben Brüsszelben a közvetlen pénzügyi támogatás kérdése is fennáll, a javasolt 140 milliárd eurós hitelprogram az orosz vagyonok felhasználásával továbbra is várakozik a belga kifogások miatt.