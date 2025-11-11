Ft
Európa Ukrajna EU Lviv

Tovább csapja a szelet Brüsszel Ukrajnának: így kerülnék ki a magyar vétót

2025. november 11. 16:55

Lviv lesz az EU következő csúcstalálkozójának helyszíne, jelezve a világ számára, hogy Brüsszel teljes mellszélességgel támogatja Ukrajna uniós integrációját.

2025. november 11. 16:55
null

Jövő hónapban Európa vezető miniszterei Ukrajnába látogatnak, hogy kifejezzék támogatásukat az ország uniós csatlakozási törekvései iránt – írta a Politico.

A december 10–11-én a nyugat-ukrajnai Lvivben tartandó informális találkozót az Európai Unió Tanácsának jelenlegi elnöke, Dánia és Ukrajna miniszterelnök-helyettese, Tarasz Kacska hívta össze.

A cél az, hogy a résztvevők áttekintsék Ukrajna eddigi reformjait, megbeszéljék a következő lépéseket, és politikai támogatásukat nyilvánítsák a reformok és az integráció érdekében.

Az EU a háttérben azt is tervezi, hogy a blokkoló tagállamok nélkül is támogassa Ukrajna fejlődését, így minimalizálva a késedelmeket. Közben Brüsszelben a közvetlen pénzügyi támogatás kérdése is fennáll, a javasolt 140 milliárd eurós hitelprogram az orosz vagyonok felhasználásával továbbra is várakozik a belga kifogások miatt.

A találkozó tehát nem csupán politikai gesztus, hanem a csatlakozási folyamat felgyorsításának jele is, amely fontos üzenetet küld a háború sújtotta országnak és az európai partnereknek egyaránt.

Arisztokrata
2025. november 11. 18:25
szégyentelen jogtiprás teljes gőzzel ha volt fasizmus és kommunizmus, most van euizmus, s ez is iszonyú.
Válasz erre
1
0
torpapa68
2025. november 11. 18:14
December 9.e remek nap lenne egy újabb budapesti békecsucsnak...csak azért is 😀
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. november 11. 17:28
Ezen nem szabad részt venni! Meg kell fúrni! Terroristának kell nyilvánítani Zselenszkijt!
Válasz erre
1
0
alenka
2025. november 11. 17:26
Putin: légy éber!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!