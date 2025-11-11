Tovább csapja a szelet Brüsszel Ukrajnának: így kerülnék ki a magyar vétót

Elszakadt a cérna Brüsszelben: totális támadást indítottak Magyarország ellen (VIDEÓ)
„Az ő háborús tervük része az is, hogy levágják Magyarországot az orosz energiáról” – mondta Hidvéghi Balázs.
Lviv lesz az EU következő csúcstalálkozójának helyszíne, jelezve a világ számára, hogy Brüsszel teljes mellszélességgel támogatja Ukrajna uniós integrációját.
Jövő hónapban Európa vezető miniszterei Ukrajnába látogatnak, hogy kifejezzék támogatásukat az ország uniós csatlakozási törekvései iránt – írta a Politico.
A december 10–11-én a nyugat-ukrajnai Lvivben tartandó informális találkozót az Európai Unió Tanácsának jelenlegi elnöke, Dánia és Ukrajna miniszterelnök-helyettese, Tarasz Kacska hívta össze.
A cél az, hogy a résztvevők áttekintsék Ukrajna eddigi reformjait, megbeszéljék a következő lépéseket, és politikai támogatásukat nyilvánítsák a reformok és az integráció érdekében.
Az EU a háttérben azt is tervezi, hogy a blokkoló tagállamok nélkül is támogassa Ukrajna fejlődését, így minimalizálva a késedelmeket. Közben Brüsszelben a közvetlen pénzügyi támogatás kérdése is fennáll, a javasolt 140 milliárd eurós hitelprogram az orosz vagyonok felhasználásával továbbra is várakozik a belga kifogások miatt.
A találkozó tehát nem csupán politikai gesztus, hanem a csatlakozási folyamat felgyorsításának jele is, amely fontos üzenetet küld a háború sújtotta országnak és az európai partnereknek egyaránt.
Nyitókép: JOHN THYS / AFP
