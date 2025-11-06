Ft
mozgalom Petr Fiala Andrej Babis ANO

Tényleg megtörténik: a kormány benyújtotta lemondását, átveszi a hatalmat Orbán Viktor szövetségese

2025. november 06. 15:24

A cseh alkotmány szerint a kormány azután nyújtja be lemondását, miután a választások eredménye alapján megalakul az új képviselőház.

2025. november 06. 15:24
Andrej Babiš, az ANO mozgalom elnöke, és Petr Fiala, Csehország miniszterelnöke.

Benyújtja lemondását a Petr Fiala vezette cseh koalíciós kormány – ez erről szóló döntést csütörtöki ülésén Prágában hozta meg a kabinet.

A kormány mai ülésén a képviselőház alakuló ülésének befejezése után döntést hozott lemondásáról”

 – közölte Petr Fiala újságírókkal. Megjegyezte, hogy az általa vezetett kormány volt a második olyan jobbközép kabinet, amely kitöltötte egész négyéves mandátumát.

„Lemondásunkat délután négy órakor átadom az államfőnek. Feltételezem, felkér arra, hogy ügyvivőként maradjunk hivatalban az új kormány létrehozásáig” – tette hozzá.

A cseh alkotmány szerint a kormány azután nyújtja be lemondását, miután a választások eredménye alapján megalakul az új képviselőház. Az új cseh parlamenti alsóház hétfőn alakult meg.

Az államfő Andrej Babist, az októberi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnökét bízta meg a kormányalakítási tárgyalásokkal.

Andrej Babis az SPD-vel és az Autósok párttal kezdett tárgyalásokat az új koalíciós kormány megalakításáról. A koalíciós megállapodást a héten írta alá a három párt. Petr Fiala kormányát 2021. december 17-én nevezte ki Milos Zeman akkori államfő.

(MTI)

Nyitókép forrása: Michal Cizek / AFP 

