Tényleg megtörténik: a kormány benyújtotta lemondását, átveszi a hatalmat Orbán Viktor szövetségese

Benyújtja lemondását a Petr Fiala vezette cseh koalíciós kormány – ez erről szóló döntést csütörtöki ülésén Prágában hozta meg a kabinet.

A kormány mai ülésén a képviselőház alakuló ülésének befejezése után döntést hozott lemondásáról”

– közölte Petr Fiala újságírókkal. Megjegyezte, hogy az általa vezetett kormány volt a második olyan jobbközép kabinet, amely kitöltötte egész négyéves mandátumát.

„Lemondásunkat délután négy órakor átadom az államfőnek. Feltételezem, felkér arra, hogy ügyvivőként maradjunk hivatalban az új kormány létrehozásáig” – tette hozzá.

A cseh alkotmány szerint a kormány azután nyújtja be lemondását, miután a választások eredménye alapján megalakul az új képviselőház. Az új cseh parlamenti alsóház hétfőn alakult meg.