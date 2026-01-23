„Orbán Viktor a barátom. Kiválóan működünk együtt, közösen küzdöttünk az országaink érdekeiért” – Andrej Babiš a Mandinernek

Ön alapító tagja az Európai Parlament Patrióták csoportjának, a Renew-ból igazolt át. Hogyan látja, a Patrióták Európáért elég erős alternatívát jelenthet a néppárttal és a szociáldemokratákkal szemben?

Meglátjuk, optimista vagyok. Az Újítsuk Meg Európát frakcióban nem volt maradásunk, hiszen láttuk az illegális migráció hatását, és szembement a programunkkal. Ezért csatlakoztunk Orbán Viktor projektjéhez. A Patriótákat elein­te cordon sanitaire-rel fenyegették, de végül nem szigeteltek el bennünket. Fényes jövő áll a Patrióták előtt. A következő európai parlamenti választás alkalmával még jobbak lesznek az eredményeink, és hosszú távon fennmaradó koalíció lehetünk, a néppárthoz és a szociál­demokratákhoz hasonlóan.

Mi lenne a tanácsa az osztrák Herbert Kicklnek vagy más politikusoknak, akiknek ez idáig nem sikerült kormányra jutniuk?

Nagyon nehéz tanácsot adni, hiszen minden ország más. Mindenkinek magának kell rájönnie, hogyan győzi meg a választókat. A legfontosabb, hogy legyünk kapcsolatban az emberekkel, az igazat mondjuk, és legyünk hitelesek. Tartózkodjunk attól, hogy csak beszédeket pufogtatunk, legyen kapcsolatunk a valósággal, mérjük fel, hogy mire van szükségük az embereknek. Nekem az volt az előnyöm, hogy korábban már szolgáltam pénzügyminiszterként és miniszter­elnökként, és az üzleti világból érkeztem. Ez a kombináció segíthetett engem a legutóbbi választáson.

Mint a politikába az agrárszektorból érkező vállalkozónak mi a véleménye az EU mezőgazdasági politikájáról, különösen annak fényében, hogy decemberben Európa-szerte óriási demonstrációkat tartottak a gazdák?

Nehéz kérdés, hiszen a közös agrárpolitika célja, hogy olcsó élelmiszer álljon rendelkezésre, ezért is vannak a támogatások. Azonban minden európai uniós tagállamnak más a gazdasága, ennek megfelelően különböző politikát követ, és ezek eltérő hatással vannak a szavazókra. Európában

a gazdák vezetőjeként Franciaország lép fel, illetve most már Olaszország is, ahogy láttuk a Mercosur­-tárgyalások során. Magyarország és Szlovákia is a gazdák érdekéért küzd, hiszen attól tart, hogy a dél-amerikai import károkat okoz nekik, és nem tudnak majd versenyezni velük.

Hosszú ideje barátja Orbán Viktornak. Mi a véleménye a miniszterelnökként betöltött munkájáról? Hogyan fognak együttműködni az előttünk álló években?

Orbán Viktor minden bizonnyal a legtapasztaltabb vezető Európában. Egyike a világ vezetőinek. Ezt láthattuk abból is, hogy jelen volt Egyiptomban a közel-keleti békecsúcson; ha jól tudom, csupán hét nyugati ország képviselője vett rajta részt, ezek egyike volt Magyarország. Donald Trump számtalanszor elmondta hivatalosan is, hogy kiváló vezetőnek tartja Orbán Viktort, vagyis világszerte nagy tisztelet övezi a miniszterelnöküket.

Miként vélekedik Trump Európát érintő szerepéről? Számos európai vezető szerint az amerikai elnök fenyegetést jelent Európára, elég csak

a grönlandi konfliktusra gondolni.

Nos, Trump nem Európa megsegítésén fáradozik, hanem az Egyesült Államokén. A programja beteljesítésén dolgozik, hogy „ismét naggyá tegye Amerikát”. December 26-án beszéltem vele, meglepetésként ért, hogy felhívott. A lengyel elnök, Orbán Viktor és jómagam vagyunk a legközelebbi szövetségesei Európában. Trump elsősorban az illegális migráció miatt kritizálja Európát, illetve a szólásszabadság ügyében. Láttuk J. D. Vance alelnök felszólását tavaly a müncheni biztonsági konferencián, amely sokként érte Európát. Orbán Viktorral együtt azt szeretnénk, hogy ha az Európai Unió szuverén tagállamok szövetsége lenne, nem pedig egy szuperállam, amelyet egy brüsszeli bürokrata irányít. A programunk többé-kevésbé azonos Trumpéval, az illegális migráció elleni harc rendkívül fontos ügy.

Milyennek látja a világ fejlődését? Az orosz–­ukrán háború mellett ott van az USA venezuelai beavatkozása, Kína tajvani konfliktusa, és India is egyre fontosabb szereplő. Változóban a biztonságpolitika, új konfliktusok alakulnak ki, új határvonalak körvonalazódnak. Mit tehetnek az olyan közepes méretű államok, mint Csehország?

A sikeres stratégiánk része kell legyen, hogy újraalakítsuk a V4-et. Egy 65 millió állampolgárt magában foglaló régióról van szó. Európában ott van Németország 80 millió fővel, Franciaország, majd Olaszország. A V4 igen erős volt, most új lendületet kell adni neki. Szövetségeseket kell keresnünk. Természetesen figyelembe véve, hogy a NATO tagjai vagyunk, és a NATO az Egyesült Államok nélkül nem működik. Az Európai Unión belül pedig a Patrióták politikáját kell követnünk, hogy megmentsük Európát. Ha nem teszünk lépéseket azért, hogy megváltoztassuk a jelenlegi helyzetet, és

nem hagyjuk el a zöldideológiát, az rettenetes hatással lesz az iparra és a foglalkoztatásra is.

Sok a versenytársunk, ott van Ázsia és az Egyesült Államok. Trump leszögezte, hogy a klímamegállapodások szerinte hamisak, nem fogja elfogadni őket, ki is lépett a párizsi klímaegyezményből. Követnünk kell ezeket az országokat, hogy versenyképesek maradjunk.

Mit gondol, meg tudja győzni minderről az európai vezetőket?

Mindenkit meg kell győznünk arról, hogy az a régió, amelyben élünk, más, ez ipari terület. Jelentős autógyártók vagyunk, mindegyik itteni ország, és vannak egyéb meghatározó ipari ágazataink is. Egyes nyugat-európai országok számára elfogadható lehet a mostani uniós stratégia, de számunkra nem. Hiszen ha megnézzük, azt látjuk, hogy egyes országok tíz- vagy akár hússzoros árat fizetnek, mint a versenytársaik. Ez mindennek az alapja.

Meg kell győzni Lengyelországot, hogy térjen vissza a V4-be,

és ki kell alakítanunk egy stratégiát, hogy egyfajta kivételt kaphasson ez a régió, és energiaár-korlátozásokat vezethessünk be.

A múlt heti Fidesz-kongresszusra személyes üzenetet is küldött. Mi a jelentősége a magyar választásnak az ön, illetve az országa számára?

Orbán Viktor a barátom. Kiválóan működünk együtt, közösen küzdöttünk az országaink érdekeiért, kiváló eredménnyel.

Sokat tanultam tőle az európai politikáról, és ő valószínűleg sokat tanult tőlem pénzügyi, közgazdaságtani kérdésekben. Jól kiegészítettük egymást. Kívánom, hogy folytathassa a munkáját a jövőben. Magyarország rendkívül fontos Csehország számára, a cseh vállalatok beruházásokat hajtanak végre Magyarországon, és vice versa, például a Mol, az Innogy és más cégek. Intenzív árucsere és együttműködés zajlik tehát a régióban.

Végül egy személyes jellegű kérdést tennék fel. Ahogy itt ülünk, kifejezetten nyugodtnak tűnik. Hogyan sikerült megőriznie a nyugalmát az eltelt időszak nagy nyomása alatt?

Jól vagyok, csak rendkívül fáradt. Három napon át kellett hallgatnom az ellenzék beszédét, amely nem a lényegre koncentrált, csak arra, hogy kritizáljon bennünket. A nyomás ugyanakkor motivációt is ad nekem. Előretekintek, biztos vagyok benne, hogy sikeresek leszünk. Teljesíteni szeretnénk azt, amit a programunkban ígértünk az embereknek. 2021-ben a covidjárvány miatt sajnos elvesztettük a választást, így nem folytathattuk a megkezdett munkát, de előtte egészen 2019-ig kiváló eredményekkel büszkélkedhettünk. Négy év következett a hagyományos pártok vezetésével, amelynek során az emberek nem tudtak egyről a kettőre jutni. A kormányzó erő sok támogatást kapott a fősodratú, úgynevezett független média részéről. A szavazók, miután átlátták a helyzetet, végül mellettünk tették le a voksukat. Ez megtisztelő számunkra, és most teljesítenünk kell az ígéreteinket. Húsz napja vagyunk kormányon, és az a benyomásom, hogy a korábbi kabinet semmit nem valósított meg a programjából. Az egy „anti-Babiš” program volt: csak a háborúról, Ukrajnáról és rólam beszéltek.

Sikeres négy évet kívánok önnek!

Én is sok sikert és jó egészséget kívánok minden magyarnak. Remélem, a választást követően folytathatjuk a munkát Orbán Viktorral, és közösen harcolhatunk, ő a magyar, én pedig a cseh állampolgárok érdekeiért.

