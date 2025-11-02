Rákapcsoltak az oroszok: Kelet-Ukrajna áram nélkül maradt

Ukrajna keleti részén, Donyeck megyében vasárnap teljes áramszünet alakult ki, miután az orosz hadsereg újabb csapásokat mért az ország energiahálózatára – közölte a Reuters a régió kormányzója, Vadim Filaskin szavaira hivatkozva.

A támadások következtében rendkívüli áramszüneteket kellett elrendelni, a hatóságok pedig jelenleg is dolgoznak az áramellátás helyreállításán.

Filaskin részleteket nem árult el, de hangsúlyozta, hogy a helyreállítási munkák folyamatosan zajlanak.

Az orosz hadsereg az utóbbi hetekben fokozta az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, miközben a tél közeledtével igyekszik nyomást gyakorolni Kijevre, és előretörni az ország keleti részén. Elemzők szerint a Kreml célja, hogy az ukrán lakosságot energiahiánnyal és humanitárius nehézségekkel sújtva gyengítse az ország ellenállását.