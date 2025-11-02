Ft
Rákapcsoltak az oroszok: Kelet-Ukrajna áram nélkül maradt

2025. november 02. 17:04

Az orosz támadások következtében Donyeck megyében rendkívüli áramszünetet kellett elrendelni.

2025. november 02. 17:04
Ukrajna keleti részén, Donyeck megyében vasárnap teljes áramszünet alakult ki, miután az orosz hadsereg újabb csapásokat mért az ország energiahálózatára – közölte a Reuters a régió kormányzója, Vadim Filaskin szavaira hivatkozva.

A támadások következtében rendkívüli áramszüneteket kellett elrendelni, a hatóságok pedig jelenleg is dolgoznak az áramellátás helyreállításán.

 Filaskin részleteket nem árult el, de hangsúlyozta, hogy a helyreállítási munkák folyamatosan zajlanak.

Az orosz hadsereg az utóbbi hetekben fokozta az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, miközben a tél közeledtével igyekszik nyomást gyakorolni Kijevre, és előretörni az ország keleti részén. Elemzők szerint a Kreml célja, hogy az ukrán lakosságot energiahiánnyal és humanitárius nehézségekkel sújtva gyengítse az ország ellenállását.

Nem csak Donyeck, hanem Ukrajna más térségei is szenvednek a folyamatos támadásoktól: a délkeleti Zaporizzsjai területen mintegy 60 ezer ember maradt áram nélkül, miután az orosz erők éjszaka rakétákkal csaptak le a régióra 

– közölte Ivan Fedorov megyei kormányzó.

A tél közeledtével egyre nagyobb kihívás elé néz Ukrajna energiarendszere, amelyet az elmúlt hónapokban sorozatos orosz támadások értek. A hatóságok attól tartanak, hogy ha a csapások üteme nem csökken, az ország egyes részei hetekre, akár hónapokra is áram nélkül maradhatnak.

Nyitókép: Marina MOISEIENKO / AFP

yalaelnok
2025. november 02. 17:23
ezzel semmit nem érnek el az oroszok, oroszlakta területekről van szó! nagyon szomorú vagyok, hogy nem a patkánytanya kijevet sújtja a teljes áramszünet
elcapo-2
2025. november 02. 17:22
Szerencsétlen ukránok .....és hol van még a tél?
ThunderDan
2025. november 02. 17:18
Na megnézem, mit ír a Rácz...
alenka
2025. november 02. 17:18
Hiszen az ukiiiikiiikriiiijniii náci geci faj szereti a sötétséget!.....akkor miért panaszkodnak?....Putin, előre!
