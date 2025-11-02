Rákapcsoltak az oroszok: Kelet-Ukrajna áram nélkül maradt

Putyin lekapcsolta a villanyt az ukránoknál: példátlan károkat okozott az éjjeli légitámadás
Közben az ukrán hadsereg eddigi legsúlyosabb veresége bontakozik ki a kelet-ukrajnai Pokrovszk városában.
Az orosz támadások következtében Donyeck megyében rendkívüli áramszünetet kellett elrendelni.
Ukrajna keleti részén, Donyeck megyében vasárnap teljes áramszünet alakult ki, miután az orosz hadsereg újabb csapásokat mért az ország energiahálózatára – közölte a Reuters a régió kormányzója, Vadim Filaskin szavaira hivatkozva.
A támadások következtében rendkívüli áramszüneteket kellett elrendelni, a hatóságok pedig jelenleg is dolgoznak az áramellátás helyreállításán.
Filaskin részleteket nem árult el, de hangsúlyozta, hogy a helyreállítási munkák folyamatosan zajlanak.
Az orosz hadsereg az utóbbi hetekben fokozta az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, miközben a tél közeledtével igyekszik nyomást gyakorolni Kijevre, és előretörni az ország keleti részén. Elemzők szerint a Kreml célja, hogy az ukrán lakosságot energiahiánnyal és humanitárius nehézségekkel sújtva gyengítse az ország ellenállását.
Nem csak Donyeck, hanem Ukrajna más térségei is szenvednek a folyamatos támadásoktól: a délkeleti Zaporizzsjai területen mintegy 60 ezer ember maradt áram nélkül, miután az orosz erők éjszaka rakétákkal csaptak le a régióra
– közölte Ivan Fedorov megyei kormányzó.
A tél közeledtével egyre nagyobb kihívás elé néz Ukrajna energiarendszere, amelyet az elmúlt hónapokban sorozatos orosz támadások értek. A hatóságok attól tartanak, hogy ha a csapások üteme nem csökken, az ország egyes részei hetekre, akár hónapokra is áram nélkül maradhatnak.
