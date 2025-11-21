Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Vlagyimiir Putyin Ramil Sitdikov elnök állapot Putyin eredmények

Putyin kitálalt: átfogó vizsgálaton esett át, ezek az eredmények

2025. november 21. 07:23

Az orosz elnök üzent azoknak is, akik szerint rossz az állapota.

2025. november 21. 07:23
null

Hosszú évek óta megy a találgatás arról, Vlagyimir Putyin szenved-e valamilyen betegségben és ha igen, miben? Már arról is szóltak cikkek, hogy Putyint dublőr helyettesíti bizonyos eseményeken. Most azonban az orosz sajtó megkérdezte Putyint, miért volt két napot egy moszkvai kórházban, erre az orosz elnök elmondta, 

kitűnő az egészségi állapota, egy átfogó vizsgálaton esett át. „Hála Istennek, minden rendben volt” − közölte az orosz elnök.

Legutóbb egészségével idén augusztusban került címlapokra Putyin, a Trumppal történt alaszkai csúcstalálkozón készült egy felvétel, amin úgy tűnt, az orosz vezető alig bír a lábán állni, súlypontját egyik lábáról a másikra helyezte, valamint lábujjhegyén billeget. Egyesek arról beszéltek ezután, hogy Putyin egészen biztosan Parkinson-kóros, ezt azonban a Kreml már nem kommentálta.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Ramil Sitdikov / POOL / AFP

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
basti64
2025. november 21. 11:50
Már régóta halott… És a hold zöld sajtból van.
Válasz erre
0
0
auditorium
•••
2025. november 21. 11:46 Szerkesztve
3,5 évvel ezelőtt a ny-i média pancreas rákot "diagnosztizált" és pár hónapot adott neki. Ahogy elnézzük, egészségesnek tűnik és jó szinben van. A pándémia idején használta a hatalmas ovális asztalt, védekezésként, Macronnal, OV-ral más miniszterekkel tárgyalás közben. A rosszindulatú magyar média egyből gúnyolódott. Ilyen 2 napos általános kivizsgálás kórházban nekünk is jó lenne, DE már ilyet halandóknak NEM csinál az állami biztositással (sztk-Krankenkasse-Mutua ) Helyette ide-odarohangálunk vizsgálatokra, begyűjtjük a leleteket, visszamegyünk a házi orvoshoz a rengeteg időpontkérés után... A szocializmusban volt még ilyen "befekvés" és általános kivizsgálás, a vadkapitalizmusban ez már megszűnt. Ma a mottó: " Segits magadon, az Isten is megsegit."
Válasz erre
0
0
asus66
2025. november 21. 11:21
Főképp brit metodika, híresztelnek valamit ,akármit ,amit egyébként ők igyekeznek kiváltani, okozni. Ha beválik az adott terv, akkor senki nem csodálkozik .
Válasz erre
0
0
magyarvizsla17
2025. november 21. 08:54
Hát nem halt meg már többször is? Én azt hittem.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!