Megismételte, hogy Oroszország továbbra is nyitott a béketárgyalásokra. Leszögezte, hogy Moszkva a rendezés kérdésében továbbra is arról a platformról tárgyal, mint amelyről Putyin és Trump alaszkai találkozóján tette.

Úgy vélekedett, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „rezsimjének” most kell döntenie a békés rendezésről, mert később már késő lesz.

Döntéshozatala szabadságának tere egyre szűkül azzal párhuzamosan, hogy a orosz fegyveres erők támadó műveleteinek eredményeképpen területeteket veszít Ukrajna”

– jelentette ki hozzátéve, hogy a hatékony orosz offenzívával „kényszerítik békés rendezésre Zelenszkijt”.

Emlékeztetett arra, hogy Putyin „szervezett bűnözői csoportnak” minősítette az ukrán kormányzatot, miután Valerij Geraszimov csütörtök este egyebek között arról tett neki jelentést, hogy az ukrán politikai vezetés nem ad parancsot a megadásra a bekerített ukrán katonáknak. A szóvivő hozzátette: Harkiv megyében, az Oszkil folyó bal partján ötezer ukrán katona van körülzárva.