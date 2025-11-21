Ft
Ft
5°C
3°C
Ft
Ft
5°C
3°C
11. 22.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 22.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Putyin Zelenszkij orosz-ukrán háború Oroszország Dimitrij Peszkov

Nem lennénk Zelenszkij helyében: Putyin első embere elárulta, hogyan fogják rákényszeríteni a békére és területek átadására az ukrán elnököt

2025. november 21. 16:43

Az is kiderült, hogy Oroszország egyáltalán nem is tudott Trump béketervéről.

2025. november 21. 16:43
null

Oroszország tud az Egyesült Államok béketervének lehetséges változatairól, de hivatalos tájékoztatást nem kapott róluk – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára pénteken újságíróknak.

A Kreml szóvivője szerint

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter Sztálingrádja, Török Gábor minisztersége, Zelenszkij bukása – itt a Mesterterv legújabb adása

Magyar Péter Sztálingrádja, Török Gábor minisztersége, Zelenszkij bukása – itt a Mesterterv legújabb adása
Tovább a cikkhezchevron

Moszkva és Washington nem tárgyalt konkrétan a 28 pontos amerikai béketervről.

Ezt is ajánljuk a témában

Fontosnak és szükségesnek nevezte Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök tervbe vett újabb csúcstalálkozóját, megjegyezve, hogy azt megelőzően a szakértőknek el kell végezniük „házi feladatukat”, elő kell készíteniük a találkozót. Hangsúlyozta, hogy az orosz-amerikai kapcsolatokat soha nem szakították meg a felek, és nem is tervezik megszakítani.

Megismételte, hogy Oroszország továbbra is nyitott a béketárgyalásokra. Leszögezte, hogy Moszkva a rendezés kérdésében továbbra is arról a platformról tárgyal, mint amelyről Putyin és Trump alaszkai találkozóján tette.

Úgy vélekedett, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „rezsimjének” most kell döntenie a békés rendezésről, mert később már késő lesz.

Döntéshozatala szabadságának tere egyre szűkül azzal párhuzamosan, hogy a orosz fegyveres erők támadó műveleteinek eredményeképpen területeteket veszít Ukrajna”

– jelentette ki hozzátéve, hogy a hatékony orosz offenzívával „kényszerítik békés rendezésre Zelenszkijt”.

Emlékeztetett arra, hogy Putyin „szervezett bűnözői csoportnak” minősítette az ukrán kormányzatot, miután Valerij Geraszimov csütörtök este egyebek között arról tett neki jelentést, hogy az ukrán politikai vezetés nem ad parancsot a megadásra a bekerített ukrán katonáknak. A szóvivő hozzátette: Harkiv megyében, az Oszkil folyó bal partján ötezer ukrán katona van körülzárva.

(MTI)

Nyitókép: Ramil Sitdikov / POOL / AFP

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
falcatus-2
2025. november 22. 07:48
"Az is kiderült, hogy Oroszország egyáltalán nem is tudott Trump béketervéről. következő mondat : Oroszország tud az Egyesült Államok béketervének lehetséges változatairól,..." Valamit nagyon tudhat a takarító néni, hogy a főszerkesztő úr még mindig futtatja
Válasz erre
0
0
pandalala
2025. november 22. 00:19
"Az is kiderült, hogy Oroszország egyáltalán nem is tudott Trump béketervéről." az oroszok hetente elmondták, hogy mi a helyzet, s nem vátoztattak rajta praktice sohasem .... Trump most végre összeírta h miről is van szó .... that's all folks ;-))
Válasz erre
0
0
Teréz Pitykéz
2025. november 21. 20:01
Harc az utolsó ukranig tart…
Válasz erre
1
0
alenka
2025. november 21. 19:57
Rájöttem, hogy tudok együttérző lenni az ukiiiikiiikriiiijniii bakákkal szemben...nyomorultak, ott senyvednek a hidegben, éhezve,szomjazva, mocskosan és rettegve. Milyen lény a drogos stöpszli naci kobold?....Putin most is empatikus az ellenséges bakákkal. Nem akarja legyilkoltatni a szerencsétleneket...a náci falkavezér az igazi sorozatgyilkos!..... Putin, előre!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!