Megtört a jég: újabb népmozgásra lehet számítani, már most több százezer menekült költözött haza Szíriába

2025. november 01. 17:50

Lezárult egy korszak.

2025. november 01. 17:50
Összesen 550 ezer szíriai menekült tért már vissza Törökországból hazájába Bassár el-Aszad elnök rendszerének 2024. decemberi bukása óta – jelentette be szombaton Ali Yerlikaya török belügyminiszter.

A török hatóságok szerint megközelítőleg 2,4 millió szíriai tartózkodik továbbra is Törökországban, ahol a számuk a szíriai polgárháború csúcspontján meghaladta a 3,5 milliót.

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) pénteken közölte, hogy összesen 1,66 millió szíriai tért vissza hazájába 2024. december 8. óta. Több mint 1,9 millió szíriai belső menekült is visszatérhetett a lakóhelyére – tette hozzá az UNHCR. A szakosított ENSZ-szervezet szerint több mint 7 millió belső menekült van ma is Szíriában, 4,5 millióan pedig továbbra is külföldön tartózkodnak.

A polgárháború, amely amiatt tört ki, hogy Bassár el-Aszad volt elnök erőszakkal elnyomta a 2011-ben elkezdődött rendszerellenes tüntetéseket, szíriaiak millióinak a menekülését váltotta ki.

A konfliktus 2024 decemberében ért véget, amikor az Ahmed es-Saraa vezette iszlamista lázadó szövetség magához ragadta a hatalmat.

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: Safin HAMID / AFP

survivor
•••
2025. november 01. 19:05 Szerkesztve
Aha, Törökorszagbol . Es Nemetorszagból ? Ott inkabb maradnanak ?
rezeda-kazmer
2025. november 01. 18:54
Egy jóízűt kopipésztelt valaki a gugli-fordítóból, aztán meg is született a cikk.
Dunhill67
2025. november 01. 18:48
szíriáBA?...ó
apro_marosan_petergabor
2025. november 01. 18:32
A cikkszerző nemigen látja (vagy akarja látni) a dolgok lényegét. Asszad Szíriája volt az utolsó arab állam, amely nem hódolt be Izraelnek. Valamit kezdeni kellett vele, hogy megtisztítsák az utat Teherán felé (Irak, Líbia, Egyiptom már el volt rendezve)... A többi már csak szervezési kérdés volt, ezzel a rengeteg törzsi populációval rendelkező országban (Líbiával együtt), egy "forradalmat" itt kirobbantani csak pénzkérdés volt (A Soros -Rothschild vonal ezt megoldotta). De Asszadék állták a sarat, egészen addig, amíg az oroszok ki nem léptek mögülük (ez egyébként nagyon nagy hiba volt - egy rosszul felmért alku eredménye lehetett - manifesztálódik majd, midőn a már tehermentes Netanjahu összeáll Zselével...)
