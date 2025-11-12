Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 12.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 12.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország Manfred Weber Orbán Viktor EU Európai Néppárt

Manfred Weber megint nekiment Magyarországnak – már a feszítővasat is beígérte

2025. november 12. 14:59

Az Európai Néppárt elnöke élesen bírálta az EU egységének hiányát, valamint azt ígérte, radikális bürokráciacsökkentést hajtanak végre – a svájciak szerint Manfred Weber most tűzoltóként lép fel egy általa is okozott problémában.

2025. november 12. 14:59
null

Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke a Bildnek adott interjúban élesen bírálta az EU bürokráciáját és egységhiányát, fő felelősként Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét nevezve meg, aki szerinte mindent blokkol – szemlézte a cikket a Die Weltwoche.

Bár Weber radikális bürokráciacsökkentést ígér feszítővassal, a cikk szkeptikus: kiemeli, hogy ő és pártja eddig minden uniós szabályozást támogattak.

A szerző ironikusan jegyzi meg. hogy Weber most tűzoltóként lép fel egy általa is okozott problémában.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Jose Jordan

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
esvany-0
2025. november 12. 17:18
Ha egységet akarnak, térjenek észhez és hallgassanak Orbánra. Azért vannak fölháborodva, amiért nem mindenki hajlandó utánuk ugrani a kútba (vagy szakadékba)? Nonszensz! Európa sírásói inkább szégyelljék magukat!
Válasz erre
0
0
Türelem
2025. november 12. 17:12
Mocskos náci.
Válasz erre
0
0
kovsa2
2025. november 12. 17:03
youtube.com/watch?v=9AS4v6sDqrk Bicikliút és gyors busz vonal Peruban, német adófizetők pénzéből. Egy érdekes videó. Ezt hívom én korrupciónak. Senki nem tudja mennyi pénz ment valóban az építésre, és mennyi ment vissza az "adományozó" zsebébe. Fölhínám a figyelmüket az 1:45-nél látható dologra. A riporter magyar útlevéllel utazott Peruba, pedig volt német is nála.
Válasz erre
0
0
Lilyana2
2025. november 12. 16:53
Az az egység, hogy ti menjetek hábnorúba, mi meg nagyokat kaszálunk rajta, titeket késeljenek meg a migránsok, nekünk meg lesz nagy szavazóbázisunk, legyen minél több korcs, így nem szapoorodtok a nyakunkra.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!