Manfred Weber megint nekiment Magyarországnak – már a feszítővasat is beígérte

Magyar Péter főnöke nagyon durvát mondott a budapesti békecsúcsról, majd fegyverbe szólított mindenkit!
Nincs több kifogás, közös hadsereg kell, harsogta Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője az Európai Parlament vitaülésén.
Az Európai Néppárt elnöke élesen bírálta az EU egységének hiányát, valamint azt ígérte, radikális bürokráciacsökkentést hajtanak végre – a svájciak szerint Manfred Weber most tűzoltóként lép fel egy általa is okozott problémában.
Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke a Bildnek adott interjúban élesen bírálta az EU bürokráciáját és egységhiányát, fő felelősként Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét nevezve meg, aki szerinte mindent blokkol – szemlézte a cikket a Die Weltwoche.
Bár Weber radikális bürokráciacsökkentést ígér feszítővassal, a cikk szkeptikus: kiemeli, hogy ő és pártja eddig minden uniós szabályozást támogattak.
A szerző ironikusan jegyzi meg. hogy Weber most tűzoltóként lép fel egy általa is okozott problémában.
Ezt is ajánljuk a témában
Nincs több kifogás, közös hadsereg kell, harsogta Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője az Európai Parlament vitaülésén.
Nyitókép: AFP/Jose Jordan
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.