Manfred Weber megint nekiment Magyarországnak – már a feszítővasat is beígérte

Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke a Bildnek adott interjúban élesen bírálta az EU bürokráciáját és egységhiányát, fő felelősként Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét nevezve meg, aki szerinte mindent blokkol – szemlézte a cikket a Die Weltwoche.

Bár Weber radikális bürokráciacsökkentést ígér feszítővassal, a cikk szkeptikus: kiemeli, hogy ő és pártja eddig minden uniós szabályozást támogattak.

A szerző ironikusan jegyzi meg. hogy Weber most tűzoltóként lép fel egy általa is okozott problémában.