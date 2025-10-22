Ft
Ukrajna Manfred Weber Európai Néppárt EPP

Magyar Péter főnöke nagyon durvát mondott a budapesti békecsúcsról, majd fegyverbe szólított mindenkit!

2025. október 22. 11:56

Nincs több kifogás, közös hadsereg kell, harsogta Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője az Európai Parlament vitaülésén. Magyar Péter főnöke, Weber szerint fegyverkezni kell!

2025. október 22. 11:56
null

Ukrajna, Ukrajna, Ukrajna – és egy kis klíma meg versenyképesség is, persze, de alapvetően Ukrajnáról szólt megint Manfred Weber felszólalása az Európai Parlament szerdai vitáján.

Weber
Magyar Péter főnöke, Manfred Weber tovább fegyverkezne

A legnagyobb pártcsalád, az Európai Néppárt vezetője, aki nemrég sajtótájékoztatón intézett kemény üzenetet Orbán Viktorhoz, most egyfajta programbeszédet tartott, amelyben egyértelműen azt sürgette, Ukrajna kapjon meg mindent, amit csak akar.

Ezt is ajánljuk a témában

„Putyin küldi a drónjait Európa felé” – harsogta Weber – Lengyelország már pajzsot vont keleti határaira, az ukránok pedig figyelmeztettek, hogy jönnek az oroszok, de vajon készen áll-e erre Európa?

Az Európai Tanácsnak át kell vennie a vezetést, amire ugyebár nem került sor, amikor Donald Trump amerikai elnök megkötötte a békemegállapodást Gáza kapcsán; ez is azt támasztja alá az EPP vezetője szerint, hogy márpedig Ukrajna kapcsán be kell jelentkezni erre a vezető szerepre.

„Konkrétan: az Európai Tanácstól elvárjuk, hogy világosan állást foglaljon a fegyverek finanszírozásáról – s hogy a [befagyasztott] orosz vagyonokat erre kell felhasználni” – követelte, hozzátéve: az ukrán államnak további támogatásra van szüksége a túléléshez, és meg kell találni a módját annak, hogy „a Tanács egységes hangon szólaljon meg. Tudjuk: globális szinten Európának vagy egy hangja van, vagy nincs hangja” – közölte,

kétséget sem hagyva afelől, hogy mi vár arra, aki esetleg ellenvéleményt fogalmazna meg.

Weber nekiment az AfD-nek, cak azért mert tárgyalna

Itt hozta szóba a budapesti békecsúcsot, ami szerinte nem más, mint annak a jele, hogy Putyin nem akar tárgyalni: „látjuk a Trump és Putyin közti tárgyalások esetleges elhalasztását – a budapesti csúcsot –, tudják, az én hazámban az AfD erőteljesen támad minket, hogy több diplomáciai erőfeszítésre van szükség Putyinnal, hogy közeledjünk hozzá, és megtaláljuk a módját annak, hogy beszéljünk vele”. Azonban Putyin nem érdemel több vörös szőnyeget, mint Alaszkában, ahol maga Trump próbálta tárgyalóasztalhoz ültetni.

„Tehát még az európai szélsőjobb is meg kell értse: Putyint csak egy dolog érdekli – az európai életmódunk elpusztítása” – hangoztatta.

Mindez persze logikusan vezetett a következő programpontig, hogy 

márpedig közös európai hadsereg kell és punktum.

A következő 10 évben 6,4 ezer milliárd eurót költünk Európa-szinten erre – ez ugyanannyi, mint amit az amerikaiak is költenek. Ezért úgy gondolom, hogy polgáraink elvárása az, hogy 10 év múlva ugyanolyan katonai kapacitásunk legyen európaiként, mint az amerikaiaké” – ismertette a finoman szólva is ambiciózus terveket, kiemelve a drónkezdeményezés, a közös védelem meg a többi bizottsági kezdeményezés ügyét.

Nyitókép: JOSE JORDAN / AFP

