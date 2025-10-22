Magyar Péter főnöke nagyon durvát mondott a budapesti békecsúcsról, majd fegyverbe szólított mindenkit!

Itt hozta szóba a budapesti békecsúcsot, ami szerinte nem más, mint annak a jele, hogy Putyin nem akar tárgyalni: „látjuk a Trump és Putyin közti tárgyalások esetleges elhalasztását – a budapesti csúcsot –, tudják, az én hazámban az AfD erőteljesen támad minket, hogy több diplomáciai erőfeszítésre van szükség Putyinnal, hogy közeledjünk hozzá, és megtaláljuk a módját annak, hogy beszéljünk vele”. Azonban Putyin nem érdemel több vörös szőnyeget, mint Alaszkában, ahol maga Trump próbálta tárgyalóasztalhoz ültetni.

„Tehát még az európai szélsőjobb is meg kell értse: Putyint csak egy dolog érdekli – az európai életmódunk elpusztítása” – hangoztatta.

Mindez persze logikusan vezetett a következő programpontig, hogy

márpedig közös európai hadsereg kell és punktum.

„A következő 10 évben 6,4 ezer milliárd eurót költünk Európa-szinten erre – ez ugyanannyi, mint amit az amerikaiak is költenek. Ezért úgy gondolom, hogy polgáraink elvárása az, hogy 10 év múlva ugyanolyan katonai kapacitásunk legyen európaiként, mint az amerikaiaké” – ismertette a finoman szólva is ambiciózus terveket, kiemelve a drónkezdeményezés, a közös védelem meg a többi bizottsági kezdeményezés ügyét.