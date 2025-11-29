Ft
pénzügyminiszter brit munkáspárti Rachel Reeves félrevezetés

Lebukott a munkáspárti pénzügyminiszter: kiderült, hogy hónapokig félrevezette az embereket

2025. november 29. 09:37

Rachel Reeves hónapok óta a brit gazdaság súlyos hiányával riogatott – most kiderült: már szeptember óta tudta, hogy nincs is lyuk a költségvetésben.

2025. november 29. 09:37
null

Rachel Reeves brit pénzügyminiszter távozását követelik egyre többen, miután kiderült: a költségvetés előtti hetekben folyamatosan figyelmeztetett egy állítólagos 30 milliárd fontos (13 080 milliárd forint) hiányra, miközben a pénzügyi felügyelet már hónapokkal korábban közölte vele, hogy ilyen lyuk valójában nincs – írta meg a Daily Mail

Az Office for Budget Responsibility (OBR) tegnap nyilvánosságra hozott levele szerint Reeves már szeptemberben tudta, hogy a bevételek növekedése ellensúlyozza a korábban várt visszaesést, sőt október végére 4,2 milliárd fontos többlet mutatkozott.

Ennek ellenére a kancellár a költségvetés előtti hetekben továbbra is „vészhelyzeti” hangulatot keltett: 

sajtótájékoztatókon és interjúkban arról beszélt, hogy a termelékenység csökkenése és a „rossz örökség” miatt akár a személyi jövedelemadó emelése is elkerülhetetlenné válhat. 

Végül ugyan nem nyúlt hozzá az adókulcsokhoz, de benyújtotta a 30 milliárd fontos adóemelési csomagot – amelynek jelentős része a lázadó munkáspárti képviselők által követelt szociális kiadások növelésére ment.

A kiszivárgott OBR-levél politikai földrengést okozott: 

Kemi Badenoch konzervatív pártelnök szerint Reeves „hazudott a brit embereknek”, és azonnal meneszteni kell. 

A Reform UK helyettes vezetője, Richard Tice úgy fogalmazott: a kancellár „szándékosan a falnak vezette a gazdaságot”. Több gazdaságpolitikai szakértő – köztük az Institute of Economic Affairs és az Institute for Fiscal Studies korábbi vezetői – a „megtévesztés példátlan mértékéről” beszélnek, amely szerintük tartós károkat okoz a piacok bizalmának.

Reeves és a kormány mindent tagad. A Downing Street szerint a kancellár „világosan beszélt a kihívásokról”, és döntései a megélhetési költségek csökkentését célozták. A közvéleményt azonban nem sikerült meggyőzni: 

a YouGov friss felmérése szerint a britek csupán 21 százaléka tartja igazságosnak a költségvetést, míg Reeves munkáját mindössze 11 százalék értékeli pozitívan.

Nyitókép: Adrian Dennis / AFP

Yogibear
2025. november 29. 10:37
Kedves Mandiner! Tajekozodjanak mar egy kicsit. A brit penzugyminiszter a Chancellor of the Exchequer, mert ezek mindent ilyen hulyen hivnak. De ez magyarul nem kancellar, hanem pu minisztet. A lancellar az a Merz. De ot sem szovetsegi kancellarnak hivjak magyarul, ami a Bundeskanzellar tukorforditasa lenne.
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2025. november 29. 10:16
A balosok ilyenek, mindig hazudnak!
Válasz erre
0
0
Tuners
2025. november 29. 09:46
Amúgy sajnos a helyi hírekben semmi ilyesmi nincs még hogy egyre többen követelik a lemondását, csak annyi hogy 10-es szám (Downing Street) tagadja hogy félrevezették volna az embereket, meg a luvnya nyilatkozatai hogy “szükséges döntéseket hoztam” Persze, szükségeseket. Csak kinek szükséges? Ali baba meg a negyven ukrán maffiózó..?!
Válasz erre
5
0
Tuners
2025. november 29. 09:43
Előre menekült, kell a pííz ukrajnának…. 😬
Válasz erre
4
0
