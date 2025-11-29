Lebukott a munkáspárti pénzügyminiszter: kiderült, hogy hónapokig félrevezette az embereket

Végül ugyan nem nyúlt hozzá az adókulcsokhoz, de benyújtotta a 30 milliárd fontos adóemelési csomagot – amelynek jelentős része a lázadó munkáspárti képviselők által követelt szociális kiadások növelésére ment.

A kiszivárgott OBR-levél politikai földrengést okozott:

Kemi Badenoch konzervatív pártelnök szerint Reeves „hazudott a brit embereknek”, és azonnal meneszteni kell.

A Reform UK helyettes vezetője, Richard Tice úgy fogalmazott: a kancellár „szándékosan a falnak vezette a gazdaságot”. Több gazdaságpolitikai szakértő – köztük az Institute of Economic Affairs és az Institute for Fiscal Studies korábbi vezetői – a „megtévesztés példátlan mértékéről” beszélnek, amely szerintük tartós károkat okoz a piacok bizalmának.

Reeves és a kormány mindent tagad. A Downing Street szerint a kancellár „világosan beszélt a kihívásokról”, és döntései a megélhetési költségek csökkentését célozták. A közvéleményt azonban nem sikerült meggyőzni: