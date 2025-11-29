Lebukott a munkáspárti pénzügyminiszter: kiderült, hogy hónapokig félrevezette az embereket

A britek arról álmodoznak, ami Orbánnak már rég megvan: attól tartanak, hogy Trump elnyomja őket
Rachel Reeves hónapok óta a brit gazdaság súlyos hiányával riogatott – most kiderült: már szeptember óta tudta, hogy nincs is lyuk a költségvetésben.
Rachel Reeves brit pénzügyminiszter távozását követelik egyre többen, miután kiderült: a költségvetés előtti hetekben folyamatosan figyelmeztetett egy állítólagos 30 milliárd fontos (13 080 milliárd forint) hiányra, miközben a pénzügyi felügyelet már hónapokkal korábban közölte vele, hogy ilyen lyuk valójában nincs – írta meg a Daily Mail.
Az Office for Budget Responsibility (OBR) tegnap nyilvánosságra hozott levele szerint Reeves már szeptemberben tudta, hogy a bevételek növekedése ellensúlyozza a korábban várt visszaesést, sőt október végére 4,2 milliárd fontos többlet mutatkozott.
Ennek ellenére a kancellár a költségvetés előtti hetekben továbbra is „vészhelyzeti” hangulatot keltett:
sajtótájékoztatókon és interjúkban arról beszélt, hogy a termelékenység csökkenése és a „rossz örökség” miatt akár a személyi jövedelemadó emelése is elkerülhetetlenné válhat.
Végül ugyan nem nyúlt hozzá az adókulcsokhoz, de benyújtotta a 30 milliárd fontos adóemelési csomagot – amelynek jelentős része a lázadó munkáspárti képviselők által követelt szociális kiadások növelésére ment.
A kiszivárgott OBR-levél politikai földrengést okozott:
Kemi Badenoch konzervatív pártelnök szerint Reeves „hazudott a brit embereknek”, és azonnal meneszteni kell.
A Reform UK helyettes vezetője, Richard Tice úgy fogalmazott: a kancellár „szándékosan a falnak vezette a gazdaságot”. Több gazdaságpolitikai szakértő – köztük az Institute of Economic Affairs és az Institute for Fiscal Studies korábbi vezetői – a „megtévesztés példátlan mértékéről” beszélnek, amely szerintük tartós károkat okoz a piacok bizalmának.
Reeves és a kormány mindent tagad. A Downing Street szerint a kancellár „világosan beszélt a kihívásokról”, és döntései a megélhetési költségek csökkentését célozták. A közvéleményt azonban nem sikerült meggyőzni:
a YouGov friss felmérése szerint a britek csupán 21 százaléka tartja igazságosnak a költségvetést, míg Reeves munkáját mindössze 11 százalék értékeli pozitívan.
