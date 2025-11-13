Guardian: Nemcsak Magyarország nem akarja az ukrán EU csatlakozást

A Guardian arról ír: Zelenszkij azt szeretné, ha Ukrajna minél hamarabb az EU tagjává válna és folyamatosan fokozza a nyomást az EU kormányaira, hogy gyorsítsák fel a lassú csatlakozási folyamatot. A brüsszeli találkozókon az európaiak is a csatalkozásról beszélnek, de valójában sokan nem akarják Ukrajnát az Európai Unióban látni.

A 2022-es inváziót követő néhány hónapon belül Kijev kérelmezte és megkapta a „tagjelölt ország” státuszt. Egy évvel később az európai kormányok meghozták a döntést, hogy csatlakozási tárgyalásokat kezdenek egy háborúban álló országgal, de időkeret nélkül. A szomszédos Moldova Ukrajnával együtt az első helyre ugrott a sorban.

A múlt héten az Európai Bizottság közzétette hivatalos értékelését a 10 tagjelölt ország helyzetéről, és Ukrajnát és Moldovát Albániával és Montenegróval együtt a négy éllovas közé sorolta. Kaja Kallas, az EU külpolitikai vezetője szerint reális cél, hogy ez a négy ország 2030-ra mind az EU tagja legyen.

Ukrajna pozitív értékelését a cikk nem kérdőjelezi meg, bár „lenyűgözőnek” minősíti azt tekintettel arra, hogy a kincstár szinte üres, és több millió ember menekültként él máshol Európában. A tárgyalók gyakran szó szerint bunkerekben tartózkodnak.

Brüsszelben azonban a tisztviselők optimisták a Kijevben végrehajtott reformok tekintetében, annak ellenére, hogy továbbra is aggodalmak vannak a korrupció miatt. Mindazonáltal, szerintük a tárgyalások 2028 végére befejeződhetnek.