Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 05.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 05.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Muslim Interaktiv kalifátus belügyminisztérium dzsihadista terror

Betelt a pohár: brutális csapást mértek egy szélsőséges iszlamista szervezetre Németországban

2025. november 05. 11:36

A Muslim Interaktiv tagjai a németországi kalifátus létrehozását hirdették és megvetést tanúsít a nők iránt.

2025. november 05. 11:36
null

Alexander Dobrindt német szövetségi belügyminiszter betiltotta a Muslim Interaktiv nevű iszlamista egyesületet, egyúttal vizsgálat indult a Generation Islam és a Realität Islam szervezet ellen is – jelentette be szerdán a szövetségi belügyminisztérium.

A belügyminiszter indoklása szerint a Muslim Interaktiv tevékenysége ellentétes a német alkotmányos renddel, mivel a szervezet a kalifátus létrehozását hirdeti, Izrael-ellenes és antiszemita kijelentéseket tesz, valamint megvetést tanúsít a nők és kisebbségek iránt.

A Generation Islam és Realität Islam nevű szervezettel szemben felmerült a gyanú, hogy ezek is hasonló tevékenységet folytatnak, illetve a betiltott szervezet részét képezhetik. A hatóságok a betiltással és a vizsgálatokkal kapcsolatban a reggeli órákban házkutatásokat tartottak Hamburgban, Berlinben és Hessen tartományban.

„Aki utcáinkon agresszívan a kalifátust követeli, tűrhetetlen módon uszít Izrael és a zsidók ellen, és semmibe veszi a nők és kisebbségek jogait, az ellen a jogállam minden eszközével fellépünk” – fogalmazott Dobrindt a közleményben. 

Nem engedhetjük meg, hogy olyan szervezetek, mint a Muslim Interaktiv, gyűlöletükkel aláássák szabad társadalmunkat, megvetéssel viseltessenek demokráciánkkal szemben, és belülről támadják országunkat” 

– húzta alá a tárcavezető.

A szervezet megszűnik, vagyonát az állam lefoglalja – írja a belügyminisztérium közleménye.

A Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV), azaz a német belbiztonsági szolgálat szerint mindhárom szervezet ideológiailag közel áll a 2003 óta Németországban betiltott iszlamista szervezethez, a Hizb ut-Tahrirhoz. E csoportok főként fiatal, német nyelvű muszlimokat próbálnak elérni, és a nyugati társadalomtól való elhatárolódást, valamint a vallási identitás elsődlegességét hirdetik.

Ezt is ajánljuk a témában

A minisztériumi közlemény ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a vizsgált csoportok nem tartoznak a dzsihadista spektrumhoz, azaz politikai céljaik eléréséhez nem alkalmaznak erőszakot vagy terrort – ellentétben például az al-Kaidával vagy az Iszlám Állam nevű terrorszervezettel.

A 2024-es alkotmányvédelmi jelentés szerint a Muslim Interaktiv „popkulturális megjelenésével és professzionális közösségimédia-fellépésével” különösen vonzóvá tette magát a fiatalok körében. A szervezet a közel-keleti konfliktushoz kapcsolódó demonstrációkon ezres nagyságrendben tudott tömegeket mozgósítani.

(MTI)

Nyitókép: Asif HASSAN / AFP

***

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
borsos-2
2025. november 05. 13:03
Már feni a ceruzáját egy soros érzékenyített bíró, hogy írjon egy ítéletet a rasszista német kormányzatról, amelyik eltiporja a muszlimok Allah adta jogait.
Válasz erre
0
0
snfbvksan
2025. november 05. 12:38
„Aki utcáinkon agresszívan a kalifátust követeli, tűrhetetlen módon uszít Izrael és a zsidók ellen, és semmibe veszi a nők és kisebbségek jogait, az ellen a jogállam minden eszközével fellépünk” De ha a zsidókról, Izraelről hallgat, a többit szabadon, támogatottan teheti.
Válasz erre
0
0
Ödenburger
2025. november 05. 12:13
Ne legyenek illúzióink. Ez az AfD betiltásának főpróbája.
Válasz erre
0
0
letsgobrandon-2
2025. november 05. 12:08
ezekről rosa luxemburg jut eszembe... nem tom mér
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!