Betelt a pohár: brutális csapást mértek egy szélsőséges iszlamista szervezetre Németországban

Alexander Dobrindt német szövetségi belügyminiszter betiltotta a Muslim Interaktiv nevű iszlamista egyesületet, egyúttal vizsgálat indult a Generation Islam és a Realität Islam szervezet ellen is – jelentette be szerdán a szövetségi belügyminisztérium.

A belügyminiszter indoklása szerint a Muslim Interaktiv tevékenysége ellentétes a német alkotmányos renddel, mivel a szervezet a kalifátus létrehozását hirdeti, Izrael-ellenes és antiszemita kijelentéseket tesz, valamint megvetést tanúsít a nők és kisebbségek iránt.

A Generation Islam és Realität Islam nevű szervezettel szemben felmerült a gyanú, hogy ezek is hasonló tevékenységet folytatnak, illetve a betiltott szervezet részét képezhetik. A hatóságok a betiltással és a vizsgálatokkal kapcsolatban a reggeli órákban házkutatásokat tartottak Hamburgban, Berlinben és Hessen tartományban.

„Aki utcáinkon agresszívan a kalifátust követeli, tűrhetetlen módon uszít Izrael és a zsidók ellen, és semmibe veszi a nők és kisebbségek jogait, az ellen a jogállam minden eszközével fellépünk” – fogalmazott Dobrindt a közleményben.