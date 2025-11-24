Bakondi György kiosztotta az Európai Uniót: kettős mérce és hazugság szerepel az étlapon

Végzetes hibát követett el Von der Leyen: egyedül Magyarország képest megálljt parancsolni az őrületnek
„További tízmilliók indulhatnak meg Európa irányába” – mondta Szijjártó Péter.
A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint Brüsszel politikai kettős mércét alkalmaz Magyarországgal szemben, mert míg Lengyelországgal tárgyalnak a migránsok befogadásának megtagadása miatt, Budapestet inkább fenyegetik.
Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint az EU legfrissebb migrációs jelentése tévesen állítja, hogy Magyarországot nem fenyegeti migrációs nyomás – írja a Hungarian Conservative.
Bakondi hangsúlyozta:
idén 12 ezer határsértőt fogtak el, és több mint egymilliót az elmúlt években, miközben 1,4 millió ukrán menekült érkezett. Szerinte a magyar rendőri jelenlét más schengeni külső határokon is kulcsfontosságú.
Úgy véli, Brüsszel politikai kettős mércét alkalmaz Magyarországgal szemben; míg Lengyelországgal tárgyalnak a migránsok befogadásának megtagadása miatt, Budapestet inkább fenyegetik.
Nyitókép: AFP/Frederick Florin
