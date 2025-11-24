Bakondi György kiosztotta az Európai Uniót: kettős mérce és hazugság szerepel az étlapon

Korábban óriási előnyöket mért a Tiszának, de már hónapok óta hallgat az egyik legbefolyásosabb közvélemény-kutató – ez lehet az oka

Érdekes, ahogy közeledik az országgyűlési választás, a Medián egyre kevésbé dobálózik a számokkal. A Republikon viszont nemrég bátran előhozakodott egy furcsa kutatással. Meg is égették vele magukat.