Lengyelország Magyarország Bakondi György migráns EU

Bakondi György kiosztotta az Európai Uniót: kettős mérce és hazugság szerepel az étlapon

2025. november 24. 09:11

A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint Brüsszel politikai kettős mércét alkalmaz Magyarországgal szemben, mert míg Lengyelországgal tárgyalnak a migránsok befogadásának megtagadása miatt, Budapestet inkább fenyegetik.

2025. november 24. 09:11
null

Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint az EU legfrissebb migrációs jelentése tévesen állítja, hogy Magyarországot nem fenyegeti migrációs nyomás – írja a Hungarian Conservative.

Bakondi hangsúlyozta:

idén 12 ezer határsértőt fogtak el, és több mint egymilliót az elmúlt években, miközben 1,4 millió ukrán menekült érkezett. Szerinte a magyar rendőri jelenlét más schengeni külső határokon is kulcsfontosságú.

Úgy véli, Brüsszel politikai kettős mércét alkalmaz Magyarországgal szemben; míg Lengyelországgal tárgyalnak a migránsok befogadásának megtagadása miatt, Budapestet inkább fenyegetik.

Nyitókép: AFP/Frederick Florin

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

IQ160_
2025. november 24. 10:32 Szerkesztve
Az ukrán menekültek ellátásáért maximális elismerést érdemel hazánk Magyarország, akár tovább ment a menekült, akár itt maradt. Azért a szociális segélyekért is elismerést érdemel hazánk amit Ukrajnába küldött. Az Európai Unió egy nemnormális aberrált zsarnok, antidemokratikus diktátor. Minden állam joga azt beengedni akit akar, és azt kizárni akit akar. A "lengyel" határkerítés eltérő megítélése is mutatja az EU hazug és jellemtelen gyakorlatát.
kistv
2025. november 24. 09:59
miközben 1,4 millió ukrán menekült érkezett. Orbáni statisztika: a határról erre felé érkezőket összeadjuk amiből még csak a visszamenőket sem vonjuk le. Ezzel a számítással több millió magyar menekült van már Ausztriában. A szervezet adatai szerint menedékes státuszt vagy ahhoz hasonló védelmet 49 ezren kaptak Magyarországon.
auditorium
2025. november 24. 09:37
A brux-i kettős mérce sok esetben már bebizonyosodott. Ahol nem un. "progresszisták" vannak a hatalmon, annak az országnak vezetőjét lejáratja a pc média, testi fenyitésben részesülnek vagy merénylet áldozatai lesznek . A jobbos pártot, akkor is ha 1/3-ot kap "szélsőjobbkònt " törvényen kivül helyezik vagy tervezik. Mindezt az EU- demokrácia égisze alatt. Az EU-P vezetői, elnökei elegáns stilusban, óvatosan fogalmaznak, a lènyeg semmitmondó. Immàr olyan imádság lett a "Just and lasting peace", Paix juste et durable, La pace giusta e duratura. Ezt naponta sokszor halljuk a külföldi TV-hiradókban, de senki nem firtatja mit jelent az igazságos béke ?
csulak
2025. november 24. 09:17
Bruszel egy ferto es diktatura, nincs mit varni toluk
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!