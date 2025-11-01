„Transz

A minap közzétettem a brit Glamour magazin fényképét, amelyen nőként öltözött transz férfiak láthatók, akiket a lap az Év nőinek nevez. Valaki elmarasztal azért, mert úgymond »az ilyen cikkek kényszeres keresésén és az ezen való jóléti hisztin fogják elbukni a választást«. Nos, keresi a fene, jön föl magától. És nem az az elmebaj, hogy férfiak nőnek érzik magukat, nőként élnek, hanem hogy egy női magazin kinevezi őket az Év nőinek. A transzokhoz való viszonyulás szerintem igenis vízválasztó. Ismétlem: nem az, hogy elfogadom-e, hogy férfiak élhetnek nőként, nők pedig férfiakként, hanem az, hogy elfogadom-e őket a másik, választott nemhez tartozónak, annak minden következményével. Mert az utóbbi az eszme diadala a valóság fölött – az pedig halálosan komoly dolog. Arra rámehet a civilizációnk.”