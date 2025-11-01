Ft
A transzokhoz való viszonyulás szerintem igenis vízválasztó

2025. november 01. 08:15

A minap közzétettem a brit Glamour magazin fényképét, amelyen nőként öltözött transz férfiak láthatók, akiket a lap az Év nőinek nevez.

2025. november 01. 08:15
Bencsik Gábor
Bencsik Gábor
A minap közzétettem a brit Glamour magazin fényképét, amelyen nőként öltözött transz férfiak láthatók, akiket a lap az Év nőinek nevez. Valaki elmarasztal azért, mert úgymond »az ilyen cikkek kényszeres keresésén és az ezen való jóléti hisztin fogják elbukni a választást«.  Nos, keresi a fene, jön föl magától. És nem az az elmebaj, hogy férfiak nőnek érzik magukat, nőként élnek, hanem hogy egy női magazin kinevezi őket az Év nőinek. A transzokhoz való viszonyulás szerintem igenis vízválasztó. Ismétlem: nem az, hogy elfogadom-e, hogy férfiak élhetnek nőként, nők pedig férfiakként, hanem az, hogy elfogadom-e őket a másik, választott nemhez tartozónak, annak minden következményével. Mert az utóbbi az eszme diadala a valóság fölött – az pedig halálosan komoly dolog. Arra rámehet a civilizációnk.”

ördöngös pepecselés
2025. november 01. 08:41
bolondok mindig voltak de soha nem volt kötelező bolondnak lenni szerintem ezt mondja a szerző amikor a zsűri ítéletét bírálja
Válasz erre
0
0
rugbista
2025. november 01. 08:32
De, az is baj, hogy annak, nőnek "érzik" magukat. Mindenféle kapaszkodó nélkül maradt figurák, hitük nincs, nemzetük nincs, kultúrájuk nincs, akik kényszeresen megpróbálnak híresek lenni, mert csak az az ember "számít". A korcs szó nem rossz, de inkább korcs kor tünetei.
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. november 01. 08:19
nőként öltözött transz férfiak láthatók, akiket a lap az Év nőinek nevez. Korcsok. Nem férfiak és főleg nem nők. Elbaszott selejtes korcsok.
Válasz erre
1
0
ihavrilla
2025. november 01. 08:18
Kinek a pap, kinek a papné.
Válasz erre
0
0
