Zelenszkijéknek már semmi sem drága – minden követ megmozgatnak, hogy Magyarország támogassa Ukrajna EU-csatlakozását

Szeptemberben egy szerb oldalra kiszivárgott egy az ukrán kormánynak tulajdonított, Kijev részéről azóta sem cáfolt dokumentum, miszerint kommunikációs hadjáratot indítanak hazánk ellen. Hogy valódi-e az anyag, lényegében mindegy: a gyakorlatban ez a „háború” már régen zajlik – állítja az ukrán–magyar államközi kapcsolatokra rálátó volt diplomata forrásunk.

A „háború” tétje a támogatás kikényszerítése Magyarországtól Ukrajna EU-csatlakozásához,

s ennek számos eszköze van. Például a magyar narratíva le­csavarása, lásd a Mandiner elleni hekkertámadást közvetlenül a Sebestyén József haláláról szóló cikk megjelenése után. Vagy a magyar álláspont befeketítése álbotrányokkal – elvégre ukrán drón is járt Tokajban, mégis az Ukrajnába állítólag belépő magyar drónból csináltak ügyet. A kölcsönös információszerzés is nyílt titok volt, Kijevnek mégis sikerült egy takarító­nő nyakába kémvádat akasztva botrányt kavarni. Mindemellett folyamatos a hivatalos ukrán politika magyar­ellenes uszítása, a revíziós és szeparatizmusvádak hangoztatása – mindegy, hogy Klimkin, Kuleba vagy Szibiha a külügyér neve.

Mindez nem ma kezdődött: még a kétezertízes évek közepén kezdték áthangolni a médiát az addig bezzegországként mutogatott hazánk lejáratására, amiről a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 2014 és 2018 között konkrét számokat tartalmazó felmérést készített. Dokumentálta a magyarellenes eseményeket is, a kettős állampolgárok felvételét a Mirotvorec nevű ukrán weboldal „halállistájára”, a vereckei emlékmű meg­gyalázását vagy épp ukrán nácik magyar­ellenes parádézását Beregszászon. Azaz évtizedes gyű­löletvetést takarítanak be Kijevben, amikor kampányt indítanak a magyarok ellen. Ahogyan a Nyugat ellátja őket lőszerrel, úgy látják el ők a nyugati sajtót munícióval a közös ellenségnek tartott magyar kormánnyal szemben – fogalmaz forrásunk.