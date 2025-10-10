Zelenszkijéknek már semmi sem drága – minden követ megmozgatnak, hogy Magyarország támogassa Ukrajna EU-csatlakozását

Egy ammóniavezeték felrobbantásával vádolja a visszavonuló Ukránokat Oroszország (VIDEÓ)
Mérgező gázzal akarják lassítani az ukránok az orosz előrenyomulást.
Rákerült az uniós kóserpecsét Kijev kisebbségpolitikájára Marta Kos európai biztos ukrajnai látogatása után. Az eset széles körű felháborodást szült a magyarságban, a közösség tagjai úgy érzik, az érdekeiket képviselő személyek helyett lufiszervezeteket és az ukrán vezetés zsoldjában álló embereket szólaltattak meg.
Szeptemberben egy szerb oldalra kiszivárgott egy az ukrán kormánynak tulajdonított, Kijev részéről azóta sem cáfolt dokumentum, miszerint kommunikációs hadjáratot indítanak hazánk ellen. Hogy valódi-e az anyag, lényegében mindegy: a gyakorlatban ez a „háború” már régen zajlik – állítja az ukrán–magyar államközi kapcsolatokra rálátó volt diplomata forrásunk.
A „háború” tétje a támogatás kikényszerítése Magyarországtól Ukrajna EU-csatlakozásához,
s ennek számos eszköze van. Például a magyar narratíva lecsavarása, lásd a Mandiner elleni hekkertámadást közvetlenül a Sebestyén József haláláról szóló cikk megjelenése után. Vagy a magyar álláspont befeketítése álbotrányokkal – elvégre ukrán drón is járt Tokajban, mégis az Ukrajnába állítólag belépő magyar drónból csináltak ügyet. A kölcsönös információszerzés is nyílt titok volt, Kijevnek mégis sikerült egy takarítónő nyakába kémvádat akasztva botrányt kavarni. Mindemellett folyamatos a hivatalos ukrán politika magyarellenes uszítása, a revíziós és szeparatizmusvádak hangoztatása – mindegy, hogy Klimkin, Kuleba vagy Szibiha a külügyér neve.
Mindez nem ma kezdődött: még a kétezertízes évek közepén kezdték áthangolni a médiát az addig bezzegországként mutogatott hazánk lejáratására, amiről a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 2014 és 2018 között konkrét számokat tartalmazó felmérést készített. Dokumentálta a magyarellenes eseményeket is, a kettős állampolgárok felvételét a Mirotvorec nevű ukrán weboldal „halállistájára”, a vereckei emlékmű meggyalázását vagy épp ukrán nácik magyarellenes parádézását Beregszászon. Azaz évtizedes gyűlöletvetést takarítanak be Kijevben, amikor kampányt indítanak a magyarok ellen. Ahogyan a Nyugat ellátja őket lőszerrel, úgy látják el ők a nyugati sajtót munícióval a közös ellenségnek tartott magyar kormánnyal szemben – fogalmaz forrásunk.