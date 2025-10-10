Ft
10. 10.
péntek
Ukrajna Sebestyén József Magyarország KMKSZ Kárpátalja

Zelenszkijéknek már semmi sem drága – minden követ megmozgatnak, hogy Magyarország támogassa Ukrajna EU-csatlakozását

2025. október 10. 14:53

Rákerült az uniós kóserpecsét Kijev kisebbségpolitikájára Marta Kos európai biztos ukrajnai látogatása után. Az eset széles körű felháborodást szült a magyarságban, a közösség tagjai úgy érzik, az érdekeiket képviselő személyek helyett lufiszervezeteket és az ukrán vezetés zsoldjában álló embereket szólaltattak meg.

2025. október 10. 14:53
null
Veczán Zoltán
Veczán Zoltán

Szeptemberben egy szerb oldalra kiszivárgott egy az ukrán kormánynak tulajdonított, Kijev részéről azóta sem cáfolt dokumentum, miszerint kommunikációs hadjáratot indítanak hazánk ellen. Hogy valódi-e az anyag, lényegében mindegy: a gyakorlatban ez a „háború” már régen zajlik – állítja az ukrán–magyar államközi kapcsolatokra rálátó volt diplomata forrásunk. 

A „háború” tétje a támogatás kikényszerítése Magyarországtól Ukrajna EU-csatlakozásához,

s ennek számos eszköze van. Például a magyar narratíva le­csavarása, lásd a Mandiner elleni hekkertámadást közvetlenül a Sebestyén József haláláról szóló cikk megjelenése után. Vagy a magyar álláspont befeketítése álbotrányokkal – elvégre ukrán drón is járt Tokajban, mégis az Ukrajnába állítólag belépő magyar drónból csináltak ügyet. A kölcsönös információszerzés is nyílt titok volt, Kijevnek mégis sikerült egy takarító­nő nyakába kémvádat akasztva botrányt kavarni. Mindemellett folyamatos a hivatalos ukrán politika magyar­ellenes uszítása, a revíziós és szeparatizmusvádak hangoztatása – mindegy, hogy Klimkin, Kuleba vagy Szibiha a külügyér neve.

Mindez nem ma kezdődött: még a kétezertízes évek közepén kezdték áthangolni a médiát az addig bezzegországként mutogatott hazánk lejáratására, amiről a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 2014 és 2018 között konkrét számokat tartalmazó felmérést készített. Dokumentálta a magyarellenes eseményeket is, a kettős állampolgárok felvételét a Mirotvorec nevű ukrán weboldal „halállistájára”, a vereckei emlékmű meg­gyalázását vagy épp ukrán nácik magyar­ellenes parádézását Beregszászon. Azaz évtizedes gyű­löletvetést takarítanak be Kijevben, amikor kampányt indítanak a magyarok ellen. Ahogyan a Nyugat ellátja őket lőszerrel, úgy látják el ők a nyugati sajtót munícióval a közös ellenségnek tartott magyar kormánnyal szemben – fogalmaz forrásunk.

Robi54
2025. október 10. 15:56
Hat agyhalott gazember.
stormy
2025. október 10. 15:08
ha visszakapjuk kárpátalját érdemes megfontolni.
zakar zoltán béla
2025. október 10. 14:55
A képen 6 tapsoló prérifarkas mosolyog?
