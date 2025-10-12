Zavar a nyugati propagandában: a teljesen legyengült oroszok tankhadsereget építenek a NATO ellen

Az Institute for the Study of War háborús „elemzőközpont”, vagyis a washingtoni Hadtudományi Intézet arról ír, hogy Oroszország növeli a T–90-es tankok gyártását és feltölti tankkészleteit, „jelezve szándékát, hogy hosszú távú katonai fenyegetést jelentsen a NATO-ra.”

Ezek szerint az ország fő harckocsigyártója 2028-ra 80 százalékkal növelné meg a tankgyártást a 2024-es szinthez képest, sőt, Moszkva a T –72 -es tankok javításának mennyiségét is megemelné.

Íme, a következtetés: a Kreml egy NATO elleni konfliktusra készül.

Innen már csak egy lépés volt az „elemzőközpontnak” leírni: Oroszország 2036 előtt komoly fenyegetést jelenthet a katonai szövetségre. Hozzátették, Moszkva az Ukrajna elleni háborút követően is jelentős harci erővel fog rendelkezni, ezt pedig a NATO keleti szárnyán bizonyíthatja.