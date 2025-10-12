Ft
Ukrajna tankkészlet NATO orosz-ukrán háború Oroszország

Zavar a nyugati propagandában: a teljesen legyengült oroszok tankhadsereget építenek a NATO ellen

2025. október 12. 10:17

Mi van?

2025. október 12. 10:17
null

Az Institute for the Study of War háborús „elemzőközpont”, vagyis a washingtoni Hadtudományi Intézet arról ír, hogy Oroszország növeli a T–90-es tankok gyártását és feltölti tankkészleteit, „jelezve szándékát, hogy hosszú távú katonai fenyegetést jelentsen a NATO-ra.” 

Ezek szerint az ország fő harckocsigyártója 2028-ra 80 százalékkal növelné meg a tankgyártást a 2024-es szinthez képest, sőt, Moszkva a T –72 -es tankok javításának mennyiségét is megemelné. 

Íme, a következtetés: a Kreml egy NATO elleni konfliktusra készül.

Innen már csak egy lépés volt az „elemzőközpontnak” leírni: Oroszország 2036 előtt komoly fenyegetést jelenthet a katonai szövetségre. Hozzátették, Moszkva az Ukrajna elleni háborút követően is jelentős harci erővel fog rendelkezni, ezt pedig a NATO keleti szárnyán bizonyíthatja.

Nyitókép: Olesya KURPYAYEVA / AFP

 

masikhozzaszolo
2025. október 12. 11:39
A 62 kilométernyi, Kijev előtt sorakozó orosz tankokat sippsupp szétlőtték. De van másiik!
nemecsek-3
2025. október 12. 11:35
Ezeknek az az elfogdható orosz viselkedés ha ők azt mondják huhh akkor Putyin feldobja a talpát az oroszok pedig olajmezőket bányákat atomfegyvereket hátrahagyva egy lakatlan szigetre menekülnek.
vi-ktt
2025. október 12. 11:27
Szanaszétcseszett cionáci patkányok keltik a feszültséget, mert ELHATÁROZTÁK hogy létrehozzák Nagy-Izraelt a Közel-Keleten é a "származás szerinti őshazát" Ukrajnában. Erről szól ez IS! Institute for the Study of War elnöke pedig szintén egy kazár féreg, akárcsak a maidan puccs kiagyalói és végrehajtói. Richard Perle, George Friedman, Robert Kagan és a felesége Victoria Nuland (Nudelman).. The Times of Israel- Leaked report: Israel acknowledges Jews in fact Khazars; Secret plan for reverse migration to Ukraine | Jim Wald |
hexahelicene
2025. október 12. 11:11
Az Institute for the Study of War elnökéről és alapítójáról, Kimberly Kaganról annyit kell tudni, hogy szélsőségesen ukránbarát, Kallas-szintű ostoba szarkeverő picsa - magát katonai történésznek tartja amúgy a retek. Az ISW ontja a dezinformációs cikkeket, folyamatosan démonizálva Oroszországot, és az oroszokat valós fenyegetésnek beállítva.
