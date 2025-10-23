Forr a Karib-tenger: Washington lecsapott, Moszkva és Peking visszaüzent – Venezuela kijátssza a Nyugatot

Latin-Amerika, különösen Dél-Amerika, évszázadok óta a nagyhatalmak geopolitikai, gazdasági és nyersanyagbiztonsági érdekeinek ütközőzónája. Hegedűs Barbarával elemeztük a régió jelenlegi helyzetét, különös tekintettel a venezuelai konfliktusra és az Egyesült Államok, Kína, valamint Oroszország szerepére. Az alábbi cikk az interjú alapján készült, bemutatva a térség komplex dinamikáit és a legutóbbi események hátterét.

Vlagyimir Putyin orosz (j) és Nicolás Maduro venezuelai elnök megbeszélést folytat a moszkvai Kremlben 2025. május 7-én. Forrás: MTI/EPA/AP pool/Alekszandr Zemljanyicsenko

A multilateralizmus és a nagyhatalmi érdekek

Az elmúlt másfél évtizedben a multilateralizmus, vagyis a többpólusú nemzetközi rend iránti igény erősödött Latin-Amerikában. A térség országai – különösen Dél-Amerikában – egyre inkább törekszenek arra, hogy saját politikai és gazdasági érdekeiket képviseljék, miközben a nagyhatalmak, mint az Egyesült Államok, Kína és Oroszország, továbbra is jelentős befolyást gyakorolnak a régióra.

Hegedűs Barbara kiemelte, hogy Latin-Amerika geopolitikai szempontból rendkívül összetett térség. A gazdasági, politikai és nyersanyagbiztonsági érdekek egyaránt megjelennek, és a konfliktusok értelmezése nagymértékben függ attól, hogy melyik nagyhatalom szemszögéből vizsgáljuk az eseményeket. Az Egyesült Államok hagyományosan a Monroe-doktrínára hivatkozik, amely kétféleképpen értelmezhető: