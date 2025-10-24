Ütött az óra: a világ legnagyobb hadihajóját és több ezer katonát indított útnak az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok védelmi minisztere, Pete Hegseth elrendelte a világ legnagyobb hadihajója, a Gerald Ford repülőgép-hordozó, illetve az azt kísérő hadihajók és támadó repülőgépek Latin-Amerika partjainál történő bevetését – közölte pénteken a Pentagon. A gigantikus monstrum útnak indítása drámai mértékben növeli a katonai erő jelenlétét a régióban, ugyanis ezzel 3-5 ezer amerikai katona kerülhet a térségegbe – írja az ABC.

Az amerikai jelenlét megerősítése „növeli az Egyesült Államok képességét az ország biztonságát és jólétét, valamint a nyugati féltekén való biztonságunkat veszélyeztető illegális tevékenységek felderítésére, megfigyelésére és megakadályozására” – írta Sean Parnell, a Pentagon fő szóvivője a közösségi médiában.

A drasztikus döntés azt követően született, hogy az Egyesült Államok újabb csapást mért egy – feltételezhetően – kábítószert szállító hajóra a Karib-tengeren. Ez már a tizedik támadás volt Latin-Amerikát övező nemzetközi vizeken szeptember eleje óta. A támadások közül nyolc a Karib-tengeren, kettő pedig a Csendes-óceánon történt.