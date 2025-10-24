Ft
Latin-Amerika hadihajó Egyesült Államok

Ütött az óra: a világ legnagyobb hadihajóját és több ezer katonát indított útnak az Egyesült Államok

2025. október 24. 21:56

Újabb térségben fokozódik a háborús készültség.

2025. október 24. 21:56
null

Az Egyesült Államok védelmi minisztere, Pete Hegseth elrendelte a világ legnagyobb hadihajója, a Gerald Ford repülőgép-hordozó, illetve az azt kísérő hadihajók és támadó repülőgépek Latin-Amerika partjainál történő bevetését – közölte pénteken a Pentagon. A gigantikus monstrum útnak indítása drámai mértékben növeli a katonai erő jelenlétét a régióban, ugyanis ezzel 3-5 ezer amerikai katona kerülhet a térségegbe – írja az ABC.

Az amerikai jelenlét megerősítése „növeli az Egyesült Államok képességét az ország biztonságát és jólétét, valamint a nyugati féltekén való biztonságunkat veszélyeztető illegális tevékenységek felderítésére, megfigyelésére és megakadályozására” – írta Sean Parnell, a Pentagon fő szóvivője a közösségi médiában.

A drasztikus döntés azt követően született, hogy az Egyesült Államok újabb csapást mért egy – feltételezhetően – kábítószert szállító hajóra a Karib-tengeren. Ez már a tizedik támadás volt Latin-Amerikát övező nemzetközi vizeken szeptember eleje óta. A támadások közül nyolc a Karib-tengeren, kettő pedig a Csendes-óceánon történt.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Nyitókép: Jonathan KLEIN / AFP

Nasi12
2025. október 24. 22:41
Ekkora hajó azért kell oda, nehogy a droggal együtt az olajat is elvigyék a csempészek. :)
1
NeMá
2025. október 24. 22:29
Aztán ha úgy alakul EU elkezdi szankcionálni az agresszor USA-t is? Honnan a lófaszbol lesz bármi?
2
kiss.istvan770
2025. október 24. 22:19
"az Egyesült Államok újabb csapást mért egy – feltételezhetően – kábítószert szállító hajóra a Karib-tengeren." A kábítószer kereskedők gyilkosok, ezért egyetértek azzal, hogy a hajójukkal együtt végük legyen, de ez egy kicsit más: "FELTÉTELEZHETŐEN", azaz vagy kábítószert szállított, vagy nem, de a biztonság kedvéért szétlőtték a legénységgel együtt.
1
Obsitos Technikus
2025. október 24. 22:10
Ha az USS Gerald Fordot elvezénylik Splitből, akkor valóban egy ideig nem lesz budapesti csúcs.
2
