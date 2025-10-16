Utolsó esély előtt áll Európa – Budapesten világosan megmondták, mit kell tenni

Bóka János szerint az Európai Uniónak sürgősen új növekedési pályára kell állnia, ha meg akarja őrizni a társadalmi jólétét és stabilitását – számolt be a Világgazdaság.

Az európai uniós ügyekért felelős miniszter a Századvég Vidék Konferencia 2025 rendezvényén arról beszélt, hogy az EU versenyképességi válsága nem új keletű, és korántsem a keleti bővítés következménye, ahogy azt Nyugat-Európában sokan állítják.

„Az unió lemaradása az Egyesült Államokhoz és Kínához képest már a 2000-es években megkezdődött – éppen akkor, amikor a közösség bővült. Ennek ellenére a nyugati országok hajlamosak a kelet-európai tagállamokat okolni” – fogalmazott a miniszter, aki szerint hiba a versenyképességet szembeállítani a bővítéssel és a felzárkóztatással.

Bóka emlékeztetett: a magyar uniós elnökség idején bemutatott budapesti versenyképességi nyilatkozat világos célokat jelölt meg. Ezek között szerepel a vállalkozásokat terhelő adminisztratív költségek csökkentése, az energiaárak mérséklése, a kutatás-fejlesztésre fordított források növelése, valamint egy közös európai védelmi ipari bázis létrehozása.

A miniszter szerint ez az utolsó uniós intézményi ciklus, amikor még lehetőség van arra, hogy valódi reformok induljanak el.