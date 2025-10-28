Ukrajnával kivételt tesznek Von der Leyenék – miközben a Balkánt valójában elgáncsolják Brüsszelben

Síri csend honol Brüsszelben: teljesen megnémult Von der Leyen és Kaja Kallas
Egyedül Orbán Viktor reagált a hírre.
A Euronews eloszlatja az illúziókat annak kapcsán, hogy az ukrán csatlakozás felpörgetése majd felgyorsítja a régóta előszobáztatott balkániakét.
Az Európai Unió bővítése évek óta várat magára, különösen a Nyugat-Balkán országai számára, amelyek közül többen már közel két évtizede próbálnak csatlakozni.
A térség politikusai és lakosai egyre türelmetlenebbek: Edi Rama albán miniszterelnök a „Godot-ra várva” című színdarabhoz hasonlította az uniós tagság kilátásait, mondván: „Albánia Estragon, az Európai Unió pedig Samuel Beckett” – írta meg az Euronews.
Jelenleg kilenc ország rendelkezik hivatalos tagjelölti státusszal, közülük hét már megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat, ám a folyamat évek óta lelassult. Albánia és Szerbia 2009-ben, Montenegró 2008-ban, Észak-Macedónia pedig már 2004-ben kérte felvételét, de a tényleges előrelépés elmaradt.
Az utolsó tagállam, amely sikeresen csatlakozott, Horvátország volt 2013-ban, miután tíz évig tartó tárgyalási folyamaton ment keresztül. Románia és Bulgária esetében ez tizenkét évig tartott.
A Nyugat-Balkán országai azonban azóta is várakoznak, hiába hangolják össze törvényeiket és intézményeiket az uniós normákkal.
Az orosz–ukrán háború és a gyorsan változó geopolitikai helyzet új lendületet adott a bővítési vitáknak: Brüsszel stratégiai érdeke lett, hogy a délkeleti szomszédságot minél szorosabban Európához kösse.
Ursula von der Leyen bizottsági elnök legutóbbi évértékelőjében már „Európa újraegyesítéséről” beszélt, ezzel is jelezve, hogy a bővítés nem pusztán technikai, hanem politikai prioritás is. Ukrajna gyorsított felvétele azonban sokaknak szúrja a szemét.
Szakértők szerint ugyanakkor az uniós bővítési folyamat sokkal összetettebbé vált. A csatlakozni kívánó országoknak nemcsak a demokrácia és a jogállamiság feltételeit – az úgynevezett koppenhágai kritériumokat – kell teljesíteniük, hanem számos új szabályt is be kell vezetniük a gazdasági, igazságügyi és külpolitikai területeken.
Teona Lavrelashvili, a Wilfried Martens Európai Tanulmányok Központjának kutatója szerint
az uniós vezetők retorikája és a valós előrelépés között mély szakadék tátong.
Szerinte a legnagyobb félelem az, hogy a további bővítés megbénítaná az EU döntéshozatali rendszerét, ahol számos területen egyhangúságra van szükség. „Az unió intézményi felépítése az igazi elefánt a porcelánboltban” – fogalmazott.
Az Európai Bizottság a novemberben mutatja be a 2025-ös bővítési csomagot, amely nemcsak a tagjelöltek előrehaladását értékeli, hanem a „bővítés előtti politikai felülvizsgálatot” is tartalmazza: vagyis azt, hogyan kellene átalakítani az EU működését az új tagok befogadása érdekében.
Egyes szakértők, például Steven Blockmans, a CEPS kutatója, egy radikális megoldást is felvetettek:
az új tagállamok ideiglenesen ne kapjanak vétójogot.
Szerinte ez jogilag elfogadható és időben korlátozott lenne, ugyanakkor felgyorsíthatná a döntéshozatalt, és végre mozgásba hozhatná a régóta elakadt bővítési folyamatot.
Az ötlet egyelőre nem került napirendre, de jól mutatja, hogy Brüsszel is érzi: ha az EU nem talál új megoldásokat, a Nyugat-Balkán országaiban a remény helyét végleg a kiábrándultság veheti át.
Az Európai Bizottság elnöke bejelentette, Európa új gazdasági korszakra készül. A cél: megszabadulni Kína szorításától, mielőtt a ritkaföldfémek új fegyverré válnak a világpolitikai játszmában.
