Nyugat-Balkán integrációja vétófenyegetés EU

Ukrajnával kivételt tesznek Von der Leyenék – miközben a Balkánt valójában elgáncsolják Brüsszelben

2025. október 28. 15:42

A Euronews eloszlatja az illúziókat annak kapcsán, hogy az ukrán csatlakozás felpörgetése majd felgyorsítja a régóta előszobáztatott balkániakét.

2025. október 28. 15:42
null

Az Európai Unió bővítése évek óta várat magára, különösen a Nyugat-Balkán országai számára, amelyek közül többen már közel két évtizede próbálnak csatlakozni. 

A térség politikusai és lakosai egyre türelmetlenebbek: Edi Rama albán miniszterelnök a „Godot-ra várva” című színdarabhoz hasonlította az uniós tagság kilátásait, mondván: „Albánia Estragon, az Európai Unió pedig Samuel Beckett” – írta meg az Euronews.

Jelenleg kilenc ország rendelkezik hivatalos tagjelölti státusszal, közülük hét már megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat, ám a folyamat évek óta lelassult. Albánia és Szerbia 2009-ben, Montenegró 2008-ban, Észak-Macedónia pedig már 2004-ben kérte felvételét, de a tényleges előrelépés elmaradt.

Az utolsó tagállam, amely sikeresen csatlakozott, Horvátország volt 2013-ban, miután tíz évig tartó tárgyalási folyamaton ment keresztül. Románia és Bulgária esetében ez tizenkét évig tartott. 

A Nyugat-Balkán országai azonban azóta is várakoznak, hiába hangolják össze törvényeiket és intézményeiket az uniós normákkal. 

Az orosz–ukrán háború és a gyorsan változó geopolitikai helyzet új lendületet adott a bővítési vitáknak: Brüsszel stratégiai érdeke lett, hogy a délkeleti szomszédságot minél szorosabban Európához kösse. 

Ursula von der Leyen bizottsági elnök legutóbbi évértékelőjében már „Európa újraegyesítéséről” beszélt, ezzel is jelezve, hogy a bővítés nem pusztán technikai, hanem politikai prioritás is. Ukrajna gyorsított felvétele azonban sokaknak szúrja a szemét.

Szakértők szerint ugyanakkor az uniós bővítési folyamat sokkal összetettebbé vált. A csatlakozni kívánó országoknak nemcsak a demokrácia és a jogállamiság feltételeit – az úgynevezett koppenhágai kritériumokat – kell teljesíteniük, hanem számos új szabályt is be kell vezetniük a gazdasági, igazságügyi és külpolitikai területeken. 

Teona Lavrelashvili, a Wilfried Martens Európai Tanulmányok Központjának kutatója szerint 

az uniós vezetők retorikája és a valós előrelépés között mély szakadék tátong. 

Szerinte a legnagyobb félelem az, hogy a további bővítés megbénítaná az EU döntéshozatali rendszerét, ahol számos területen egyhangúságra van szükség. „Az unió intézményi felépítése az igazi elefánt a porcelánboltban” – fogalmazott.

Az Európai Bizottság a novemberben mutatja be a 2025-ös bővítési csomagot, amely nemcsak a tagjelöltek előrehaladását értékeli, hanem a „bővítés előtti politikai felülvizsgálatot” is tartalmazza: vagyis azt, hogyan kellene átalakítani az EU működését az új tagok befogadása érdekében. 

Egyes szakértők, például Steven Blockmans, a CEPS kutatója, egy radikális megoldást is felvetettek:

 az új tagállamok ideiglenesen ne kapjanak vétójogot.

Szerinte ez jogilag elfogadható és időben korlátozott lenne, ugyanakkor felgyorsíthatná a döntéshozatalt, és végre mozgásba hozhatná a régóta elakadt bővítési folyamatot. 

Az ötlet egyelőre nem került napirendre, de jól mutatja, hogy Brüsszel is érzi: ha az EU nem talál új megoldásokat, a Nyugat-Balkán országaiban a remény helyét végleg a kiábrándultság veheti át.

Nyitókép: Yves Herman / POOL / AFP

Nasi12
2025. október 28. 17:14
Minket is csokorba vettek fel, hiába voltunk osztályelsők. Most megint csokor lenne. De ne egy, hanem két csokor. Az elsőbe mindenki aki jelentkezett, kivéve Törökország és Ukrajna. Vétóval. A második, későbbi csokor az a kettő lehet. Vétó nélkül. Ez lenne az európai érdek.
Reszelő Aladár
2025. október 28. 16:37
Maga a liberalizmus lényege az volt mindig is, hogy a személyek helyére intézményeket rakjon. Ott nem választott karakterek, hanem kinevezett bürokraták ülnek. Övé minden döntés előkészítés, napirend szerkesztés, szavazásra benyújtott kérdés, ahol a választottak lényegében nem dönthetnek már semmiről. A bürokrácia lényege és célja, hogy a rendszer legfeljebb minimális változtatásokkal tudjon haladni egy irányba és még véletlenül se lehessen bármilyen okból letéríteni a pályáról. Mostanra ez annyiban változott, hogy aki képes uralni a bürokráciát, az képes irányváltoztatásra. Ezért akarja az Unió látszólag minden reális indok nélkül felvenni Ukrajnát, noha nincs feltétel, aminek megfelelne. És emiatt padoztat olyanokat, akik már régen érettek a tagságra. Ha ez így marad, akkor csak egy teljes újratervezés segíthet. De lehet, hogy szokás szerint ehhez szét kell verni az egészet.
Csigorin
2025. október 28. 16:33
milyen alapon kiveteleznek ukrajnaval?
gullwing
2025. október 28. 16:17
Szar náci ivadék...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!