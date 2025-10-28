Ukrajnával kivételt tesznek Von der Leyenék – miközben a Balkánt valójában elgáncsolják Brüsszelben

Az Európai Unió bővítése évek óta várat magára, különösen a Nyugat-Balkán országai számára, amelyek közül többen már közel két évtizede próbálnak csatlakozni.

A térség politikusai és lakosai egyre türelmetlenebbek: Edi Rama albán miniszterelnök a „Godot-ra várva” című színdarabhoz hasonlította az uniós tagság kilátásait, mondván: „Albánia Estragon, az Európai Unió pedig Samuel Beckett” – írta meg az Euronews.

Jelenleg kilenc ország rendelkezik hivatalos tagjelölti státusszal, közülük hét már megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat, ám a folyamat évek óta lelassult. Albánia és Szerbia 2009-ben, Montenegró 2008-ban, Észak-Macedónia pedig már 2004-ben kérte felvételét, de a tényleges előrelépés elmaradt.

Az utolsó tagállam, amely sikeresen csatlakozott, Horvátország volt 2013-ban, miután tíz évig tartó tárgyalási folyamaton ment keresztül. Románia és Bulgária esetében ez tizenkét évig tartott.