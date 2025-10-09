Ukrajna támadásai megbénítják az orosz olajipart: ennek a világpiac is megérezheti a hatását

A moszkvai vezetés válságkezelő intézkedésekkel próbálja enyhíteni a helyzetet:
ideiglenesen eltörölték a behozatali vámokat, engedélyezték egyes korábban tiltott üzemanyag-adalékanyagok használatát, valamint növelték a belarusz importot. Ezek a lépések ugyan átmeneti stabilitást hozhatnak, de tartós megoldást csak akkor jelenthetnek, ha az ukrán támadások üteme csökken.
A drónháború új szakasza azt mutatja, hogy Kijev a frontvonalak helyett immár az orosz háttérország gazdasági erejét igyekszik aláásni. Bár a stratégia katonai szempontból érthető, gazdasági következményei túlmutathatnak Oroszországon: a globális energiaárakra is hatással lehet.
Magyarország energiabiztonsága ugyanakkor jelenleg nincs veszélyben. A támadások elsősorban finomítókra és raktárakra irányulnak, a Barátság kőolajvezetéket nem érte találat. Ez feltehetően összefügg a nemrég lezajlott magyar–ukrán egyeztetésekkel, ahol Budapest világossá tette: a vezeték bármilyen sérülése közvetlenül veszélyeztetné hazánk ellátását.
Nyitókép: Natalia KOLESNIKOVA / AFP