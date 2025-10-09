Ft
Ukrajna Moszkva dróntámadás orosz-ukrán háború üzemanyaghiány

Ukrajna támadásai megbénítják az orosz olajipart: ennek a világpiac is megérezheti a hatását

2025. október 09. 13:00

A támadások nyomán több régióban üzemanyaghiány alakult ki, miközben Moszkva válságintézkedésekkel próbálja menteni a helyzetet.

2025. október 09. 13:00
null

Az elmúlt hetekben Ukrajna nagyszabású dróntámadásokat hajtott végre orosz olajfinomítók ellen, amelyek a teljes orosz olajfeldolgozó kapacitás mintegy 17 százalékát bénították meg – írta elemzésében az Oeconomus.

A támadások következtében több térségben üzemanyaghiány alakult ki, az árak pedig gyorsan emelkedni kezdtek.

A cél nyilvánvaló: az orosz gazdaság gyengítése és a háborús utánpótlás akadályozása.

A legtöbb csapás az augusztus óta tartó időszakban érte az ország finomítóit, köztük a stratégiai jelentőségű rjazanyi üzemet is. A támadások időzítése sem véletlen: a szeptember–októberi karbantartási időszakban a károk összeadódnak a leállásokkal, ami tovább rontja az ellátást és csökkenti az exportbevételt. A folyamatos kiesés már érezhetően nyomást gyakorol az orosz gazdaságra, és egyre súlyosabban érinti a déli régiókat, különösen a Krím-félszigetet, ahol több benzinkút is bezárt.

A moszkvai vezetés válságkezelő intézkedésekkel próbálja enyhíteni a helyzetet: 

ideiglenesen eltörölték a behozatali vámokat, engedélyezték egyes korábban tiltott üzemanyag-adalékanyagok használatát, valamint növelték a belarusz importot. Ezek a lépések ugyan átmeneti stabilitást hozhatnak, de tartós megoldást csak akkor jelenthetnek, ha az ukrán támadások üteme csökken.

A drónháború új szakasza azt mutatja, hogy Kijev a frontvonalak helyett immár az orosz háttérország gazdasági erejét igyekszik aláásni. Bár a stratégia katonai szempontból érthető, gazdasági következményei túlmutathatnak Oroszországon: a globális energiaárakra is hatással lehet.

Magyarország energiabiztonsága ugyanakkor jelenleg nincs veszélyben. A támadások elsősorban finomítókra és raktárakra irányulnak, a Barátság kőolajvezetéket nem érte találat. Ez feltehetően összefügg a nemrég lezajlott magyar–ukrán egyeztetésekkel, ahol Budapest világossá tette: a vezeték bármilyen sérülése közvetlenül veszélyeztetné hazánk ellátását.

Nyitókép: Natalia KOLESNIKOVA / AFP

***

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

