Ukrajna támadásai megbénítják az orosz olajipart: ennek a világpiac is megérezheti a hatását

Az elmúlt hetekben Ukrajna nagyszabású dróntámadásokat hajtott végre orosz olajfinomítók ellen, amelyek a teljes orosz olajfeldolgozó kapacitás mintegy 17 százalékát bénították meg – írta elemzésében az Oeconomus.

A támadások következtében több térségben üzemanyaghiány alakult ki, az árak pedig gyorsan emelkedni kezdtek.

A cél nyilvánvaló: az orosz gazdaság gyengítése és a háborús utánpótlás akadályozása.

A legtöbb csapás az augusztus óta tartó időszakban érte az ország finomítóit, köztük a stratégiai jelentőségű rjazanyi üzemet is. A támadások időzítése sem véletlen: a szeptember–októberi karbantartási időszakban a károk összeadódnak a leállásokkal, ami tovább rontja az ellátást és csökkenti az exportbevételt. A folyamatos kiesés már érezhetően nyomást gyakorol az orosz gazdaságra, és egyre súlyosabban érinti a déli régiókat, különösen a Krím-félszigetet, ahol több benzinkút is bezárt.