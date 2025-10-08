Ft
10. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna Andrej Marocsko Moszkva orosz-ukrán háború

Új fejezet nyílhat az orosz-ukrán háborúban: Moszkva nem félne, ha Kijev ezt meglépné (VIDEÓ)

2025. október 08. 21:22

Andrej Marocsko katonai szakértő szerint az orosz fegyveres erők már találkoztak hasonló lőszerek kilövésével Szíriában és tapasztalatuk is van a hatástalanításában.

2025. október 08. 21:22
null

Andrej Marocsko katonai szakértő szerint az orosz fegyveres erők már találkoztak hasonló lőszerek kilövésével Szíriában, és általában tapasztalattal rendelkeznek azok kivédésében. Továbbá Washington nagy valószínűséggel a már elavult rakéták első módosításait szállítja Kijevbe  – írja a Lenta.ru portálra hivatkozva az Origo.

Tehát, még ha az ukrán fegyveresek elkezdenek is Tomahawkokat használni, ezeknek a lőszereknek a hatékonysága rendkívül alacsony lesz”

– hangsúlyozta Marocsko, aki hozzátette, hogy Ukrajna ilyen jellegű rakéták bevetése „új fejezetet nyitna a konfliktusban”, mivel a Tomahawkok nagy hatótávolságúak, és különféle alkatrészekkel, köztük nukleáris eszközökkel is felfegyverezhetők. A szakértő abban bízik, hogy Oroszország rendelkezik a kijevi indításokra választ adó eszközökkel.

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: MTI/EPA/Amerikai haditengerészet/Richard Moore

hernadvolgyi
2025. október 08. 22:41
Ha Trump Tomahawkokat küld az ukránoknak, nem fogják felterjeszteni Béke-Nobel díjra, főleg akkor nem, ha ezzel kirobbantja az atomháborút.
obakapimaki
2025. október 08. 21:31
A szakértő nem "bízik", hogy az Orosz Föderáció rendelkezik a megtorláshoz szükséges eszközökkel. A szakértő tényként tudja.. Hatalmas különbség...
