Meghiúsult a demokrácia Ukrajnában: a háború miatt elmaradnak a választások

Az ukrán Legfelsőbb Tanács elfogadott egy határozatot, amely garantálja a helyi önkormányzati szervek zavartalan működését a hadiállapot idején. A dokumentum kimondja, hogy a háborús helyzet miatt a helyhatósági választások megtartása jelenleg lehetetlen – számolt be róla a Focus.

A határozat szerint a helyi választások megszervezése és lebonyolítása a nemzeti jogszabályokkal, valamint az európai demokratikus normákkal összhangban a hadiállapot idején nem kivitelezhető. A döntés értelmében a háborús helyzet kialakulásáért Oroszország felelős.

A dokumentum hangsúlyozza továbbá, hogy a helyi közösségek fenntartható fejlődése és az ukrán alkotmány, valamint törvények szerinti hatáskörök gyakorlása a hatalomfolytonosság elvének betartását igényli.