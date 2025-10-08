Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Választások orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij

Meghiúsult a demokrácia Ukrajnában: a háború miatt elmaradnak a választások

2025. október 08. 15:21

Az ukrán Legfelsőbb Tanács határozata szerint a hadiállapot miatt nem lehet megtartani a helyi önkormányzati választásokat.

2025. október 08. 15:21
null

Az ukrán Legfelsőbb Tanács elfogadott egy határozatot, amely garantálja a helyi önkormányzati szervek zavartalan működését a hadiállapot idején. A dokumentum kimondja, hogy a háborús helyzet miatt a helyhatósági választások megtartása jelenleg lehetetlen – számolt be róla a Focus.

A határozat szerint a helyi választások megszervezése és lebonyolítása a nemzeti jogszabályokkal, valamint az európai demokratikus normákkal összhangban a hadiállapot idején nem kivitelezhető. A döntés értelmében a háborús helyzet kialakulásáért Oroszország felelős.

A dokumentum hangsúlyozza továbbá, hogy a helyi közösségek fenntartható fejlődése és az ukrán alkotmány, valamint törvények szerinti hatáskörök gyakorlása a hatalomfolytonosság elvének betartását igényli.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix via AFP

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fogas paduc
2025. október 08. 16:00
Minden liberális " demokrácia" kineveli a saját diktátorát. Ha valaki tud kivételt, írja már meg!
Válasz erre
0
0
fogas paduc
2025. október 08. 15:59
Az ukrán alkotmány szerint, amennyiben választás nem tartható, akkor a rada elnökének kell átvennie az elnöki tisztséget. Kedves Zselé, a saját alkotmányotokat hágod meg. Diktátor vagy már másfél éve.
Válasz erre
2
0
tapir32
2025. október 08. 15:50
Soha, semelyik párt és kormány nem tett annyit a gyerekekért, a gyermekvédelemért, a családokért és az ifjúságért mint a Fidesz-KDNP és az Orbán kormányok! Pl. SzJA mentesség, CSOK, Otthon Start stb.
Válasz erre
2
0
Emzeperix
2025. október 08. 15:50
Hát akkor csatlakozhatnak is. Abszolút EU komform döntés. Nincs itt semmi látnivaló, ha megis lenne akkor a Salis féle keretlegénybanda megoldja.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!