Egy új, minden eddiginél pusztítóbb légibomba sorozatgyártásába kezdett Oroszország – Ukrajna tehetetlen

Oroszország megkezdte egy új típusú, irányított légibomba típus sorozatgyártását, amely akár 200 kilométeres távolságban is képes célpontokat eltalálni – közölte Vadim Szkibickij, az ukrán katonai hírszerzés helyettes vezetőjének szavait az RBC-Ukraine és a Portfolio.

A hírszerzési információk szerint az orosz fejlesztők továbbfejlesztették az úgynevezett univerzális tervező és korrekciós modulokat (UMPK), amelyek hagyományos, 250-től 3000 kilogrammig terjedő bombákra szerelhetők.

Ezek a modulok irányíthatóvá teszik a bombákat, jelentősen megnövelve hatótávolságukat és pontosságukat.

Szkibickij szerint a fejlesztések már harci kísérleti szakaszba léptek, és az első bevetésekre Dnyipro és más ukrán városok ellen került sor. Az orosz hadsereg emellett azon dolgozik, hogy az új rendszerek ellenállóbbak legyenek az ukrán elektronikai hadviselés eszközeivel szemben.