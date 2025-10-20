Egy új, minden eddiginél pusztítóbb légibomba sorozatgyártásába kezdett Oroszország – Ukrajna tehetetlen

Zelenszkij nem teszi zsebre Trump szavait: „Nem hiszem, hogy Ukrajna nyeri a háborút”
Trump szerint nagyban akadályozza a békét az, hogy Zelenszkij és Putyin utálják egymást.
A fegyver akár 200 kilométeres távolságból is képes célba találni.
Oroszország megkezdte egy új típusú, irányított légibomba típus sorozatgyártását, amely akár 200 kilométeres távolságban is képes célpontokat eltalálni – közölte Vadim Szkibickij, az ukrán katonai hírszerzés helyettes vezetőjének szavait az RBC-Ukraine és a Portfolio.
A hírszerzési információk szerint az orosz fejlesztők továbbfejlesztették az úgynevezett univerzális tervező és korrekciós modulokat (UMPK), amelyek hagyományos, 250-től 3000 kilogrammig terjedő bombákra szerelhetők.
Ezek a modulok irányíthatóvá teszik a bombákat, jelentősen megnövelve hatótávolságukat és pontosságukat.
Szkibickij szerint a fejlesztések már harci kísérleti szakaszba léptek, és az első bevetésekre Dnyipro és más ukrán városok ellen került sor. Az orosz hadsereg emellett azon dolgozik, hogy az új rendszerek ellenállóbbak legyenek az ukrán elektronikai hadviselés eszközeivel szemben.
Ezt is ajánljuk a témában
Trump szerint nagyban akadályozza a békét az, hogy Zelenszkij és Putyin utálják egymást.
Az új fegyvereket a nyílt forrásokban Grom–1 vagy Grom–2 néven emlegetik. Az ukrán hírszerzés adatai szerint az egyik legutóbbi teszt során 193 kilométeres hatótávot sikerült elérni.
A szakértők szerint az új bombák jelentősen növelhetik az orosz légierő csapásmérő képességét,
hiszen a repülőgépek a frontvonal mögül, viszonylag biztonságos távolságból is támadást indíthatnak.
Az elmúlt hetekben több célpontot is ért KAB-típusú irányított bomba, többek között Dnyipróban, Mikolajivban és a Harkiv megyei Lozovánál. Utóbbi támadásnál egy új, UMPB-5R jelzésű sugárhajtású bomba is bevetésre került, amely körülbelül 130 kilométeres repülési távolságot tett meg.
A nyitókép illusztráció: Natalia KOLESNIKOVA / AFP
***
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Az ukrán elnök diplomáciai offenzívája az elmúlt napok fényében teljes politikai hiteltelenséget tükröz.
Ukrajnában bármi megtörténhet – az állam egyre kevésbé képes kontrollálni a területét.
Ennyit a vágyvezérelt narratíváról.