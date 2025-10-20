Ft
Ft
12°C
1°C
Ft
Ft
12°C
1°C
10. 20.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 20.
hétfő
Rendkívüli!

Elárulták, milyen helyszínek jöhetnek szóba a budapesti békecsúcs kapcsán

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Zelenszkijjel Ukrajna Putyin orosz-ukrán háború Trump

Zelenszkij nem teszi zsebre Trump szavait: „Nem hiszem, hogy Ukrajna nyeri a háborút”

2025. október 20. 18:56

Trump szerint nagyban akadályozza a békét az, hogy Zelenszkij és Putyin utálják egymást.

2025. október 20. 18:56
null

Donald Trump amerikai elnök ismét az ukrajnai háborúról beszélt, és kijelentette: „még egy háború maradt hátra, amit rendezni kell” – utalva az orosz–ukrán konfliktusra.

„Ez Oroszország és Ukrajna, és szerintem el fogjuk érni a megállapodást. De a helyzet nagyon eldurvult, mert két olyan vezető áll szemben, akik őszintén gyűlölik egymást. Ez megnehezíti a dolgokat” – fogalmazott Trump újságíróknak.

A sajtótájékoztatón azt is megkérdezték tőle, szerinte Ukrajna megnyerheti-e a háborút. Trump válasza egyértelmű volt: 

Nem hiszem, hogy meg fogják nyerni, de akár meg is nyerhetik. Sose mondtam, hogy meg fogják nyerni. Azt mondtam, hogy bármi megtörténhet – a háború nagyon furcsa dolog.”

Az amerikai elnök korábban változtatott álláspontján, amikor a New York-i ENSZ-csúcson arról beszélt, hogy Ukrajna akár visszaszerezheti teljes területét – ez korábban nem szerepelt Trump nyilvános kijelentései között. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ezt akkor a „jelentős fordulat” kifejezéssel jellemezte.

Ezt is ajánljuk a témában

Trump hangneme az alaszkai Putyin-találkozó után vált keményebbé, ugyanis a csúcson nem született áttörés. A múlt héten azonban újra beszélt telefonon az orosz elnökkel, és ezt követően visszafogottabb tónust ütött meg az Ukrajnának szánt amerikai fegyverszállításokkal kapcsolatban.

A Fehér Házból származó értesülések szerint Trump heves vitába keveredett Zelenszkijjel, és arra próbálta rávenni, hogy fogadja el Putyin területi követeléseit, ha ezzel lezárható lenne a háború.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

***

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Csigorin
2025. október 20. 21:05
Zelenszki gyuloli Putyint, Putyin nem hiszem hogy erzelmeket pazarol a koboldra, legfeljebb megveti.
Válasz erre
1
0
Nasi12
2025. október 20. 20:51
Ergo a bohóc nem jöhet Budapestre.😀
Válasz erre
0
0
nemecsek-3
2025. október 20. 19:59
Csak egy olyan tulajdonságát mutassa valaki ennek a zöld girnyónak ami még csak nem is kell, hogy szimpatikus legyen, elég a szürke eminencia Múltja: hétköznapi, primitív magamutogatással Megjelenése: töpszli majom, még nem is két méter 49-es cipőmérettel. Öltözködése: provinciális Kommunikációja: mindenféle protokollon átívelő erőszakos követelődző, Hazájához- bocs ...országához- való viszony: az ukrán élet értéke nulla. Racionalitás: nulla. Korrekt egyenes jellem: nem fellelhető Persze mindez államfői aspektusból értékelve. Hétköznapi vidéki életben 30-40 millió emberért való felelősség nélkül lehet, hogy egész jól el tudnának vele vodkázni az egyszerű népek az övéi közül egy vidéki kocsmában
Válasz erre
1
0
jetilovag
•••
2025. október 20. 19:39 Szerkesztve
haggyuk má bazdmeg!....a ruszki vacsorára megenné fukrajnát!...a haderejének kb 5%-át használja......abból is régieket vagy a felújítottakat, javítottakat......mindenki tudja bazdmeg hogy a ruszkit nem lehet megverni!....akkor mit szórakoztok?...addig tart a háború, amíg a zusának, ruszkiknak megéri!..nem most lesz vége...a háború nagy üzlet!..üzlet putyinnak, thrumpnak, kínának, indiának!...szopás nekünk, a punijónak,nagy szopás a fukrányoknak!....
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!