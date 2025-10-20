Zelenszkij nem teszi zsebre Trump szavait: „Nem hiszem, hogy Ukrajna nyeri a háborút”

Donald Trump amerikai elnök ismét az ukrajnai háborúról beszélt, és kijelentette: „még egy háború maradt hátra, amit rendezni kell” – utalva az orosz–ukrán konfliktusra.

„Ez Oroszország és Ukrajna, és szerintem el fogjuk érni a megállapodást. De a helyzet nagyon eldurvult, mert két olyan vezető áll szemben, akik őszintén gyűlölik egymást. Ez megnehezíti a dolgokat” – fogalmazott Trump újságíróknak.

A sajtótájékoztatón azt is megkérdezték tőle, szerinte Ukrajna megnyerheti-e a háborút. Trump válasza egyértelmű volt:

Nem hiszem, hogy meg fogják nyerni, de akár meg is nyerhetik. Sose mondtam, hogy meg fogják nyerni. Azt mondtam, hogy bármi megtörténhet – a háború nagyon furcsa dolog.”

Az amerikai elnök korábban változtatott álláspontján, amikor a New York-i ENSZ-csúcson arról beszélt, hogy Ukrajna akár visszaszerezheti teljes területét – ez korábban nem szerepelt Trump nyilvános kijelentései között. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ezt akkor a „jelentős fordulat” kifejezéssel jellemezte.