Megkongatta a vészharangot a német hírszerzés vezetője: bármikor megtámadhatja Németországot Putyin

Németország már jelenleg orosz fenyegetés alatt áll, és nem szabad abban a hamis biztonságérzetben sem ringatnia magát, hogy egy esetleges orosz katonai lépés legkorábban 2029-ben fog bekövetkezni – figyelmeztetett Martin Jäger, a Német Szövetségi Hírszerző Szolgálat (BND) vezetője hétfőn Berlinben, a Bundestag nyilvános bizottsági meghallgatásán.

Fogalmazása szerint a béke és a háború közötti határvonalak egyre inkább elmosódnak, Európában pedig már most is legfeljebb „jeges béke” uralkodik, amely bármely pillanatban forró konfliktusba torkollhat.

Fel kell készülnünk a helyzet további romlására is”

– jelentette ki a BND vezetője a hírszerző szolgálatok munkáját felügyelő bizottsági meghallgatáson.

Martin Jäger azt mondta: a Kreml a NATO aláásásával, az európai demokráciák destabilizálásával és a társadalmak megfélemlítésével akarja tesztelni a Nyugat határait. „A félelem és merevség miatt megbénult Európát az önfeladásba akarják hajszolni” – fogalmazott a hírszerzési vezető. Moszkva célja, hogy Európa gazdaságát Oroszországtól tegye függővé – tette hozzá.