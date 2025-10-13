Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 13.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 13.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
demokrácia háború Európa Háború Ukrajnában Németország NATO orosz-ukrán háború Oroszország Európai Unió

Megkongatta a vészharangot a német hírszerzés vezetője: bármikor megtámadhatja Németországot Putyin

2025. október 13. 16:35

Martin Jäger szerint ugrásra készen áll Oroszország.

2025. október 13. 16:35
Németország

Németország már jelenleg orosz fenyegetés alatt áll, és nem szabad abban a hamis biztonságérzetben sem ringatnia magát, hogy egy esetleges orosz katonai lépés legkorábban 2029-ben fog bekövetkezni – figyelmeztetett Martin Jäger, a Német Szövetségi Hírszerző Szolgálat (BND) vezetője hétfőn Berlinben, a Bundestag nyilvános bizottsági meghallgatásán.

Fogalmazása szerint a béke és a háború közötti határvonalak egyre inkább elmosódnak, Európában pedig már most is legfeljebb „jeges béke” uralkodik, amely bármely pillanatban forró konfliktusba torkollhat.

Fel kell készülnünk a helyzet további romlására is”

– jelentette ki a BND vezetője a hírszerző szolgálatok munkáját felügyelő bizottsági meghallgatáson.

Martin Jäger azt mondta: a Kreml a NATO aláásásával, az európai demokráciák destabilizálásával és a társadalmak megfélemlítésével akarja tesztelni a Nyugat határait. „A félelem és merevség miatt megbénult Európát az önfeladásba akarják hajszolni” – fogalmazott a hírszerzési vezető. Moszkva célja, hogy Európa gazdaságát Oroszországtól tegye függővé – tette hozzá.

Boris Pistorius német védelmi miniszter az elmúlt hetekben többször is arra figyelmeztetett, hogy Oroszország akár már 2029-ben katonai csapást mérhet a NATO valamelyik tagállamára.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 67 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
monuskaroly
2025. október 13. 18:56
Gondolom a sok energiaforrás kellene nekik onnan. Esetleg a hiteleiket szeretnék tovább fizetni? 2030-ra már a mostani gazdaságuk is csak emlék lesz, szép emlék.
Válasz erre
0
0
lacika-985
2025. október 13. 18:55
Ezek a németek , vagyis inkább a multikat kiszolgáló csicskák nem akarnak lenyugodni , azt hiszik hogy egész Európa népét az oroszok ellen küldhetik , feláldozhassák csakhogy kezet tehessenek az orosz altalajkincsre . az sem számit ha kirtódik az európai őslakosság - két legyet egy csapásra lenne nekik a megfelelő .. Aztán nehogy hasra essenek - mint mindig ..
Válasz erre
0
0
logoff-mihaly
•••
2025. október 13. 18:53 Szerkesztve
Hmmm... Nemrég már a csövesek is megtámadták, de arra máig még azt sem tudták mondani, hogy ciszheteró. Pedig a polákoknál ketten is azt tutulták, hogy milyen frankó dolog volt ez. De ők a ruszkiktól félnek, akikből eddig éltek és amikor anno náluk jártak egy gangbang party-n Berlinben akkor is az ángliusul karattyolók hívták meg őket. Hogy is mondják arrafelé? Treffsicherer Geheimdienst.
Válasz erre
0
0
backsplash
2025. október 13. 18:48
30 évvel ezelőtt a németek még komolyan vehetőek voltak. Most már csak az iparvállalataik azok.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!