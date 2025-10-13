Megkongatta a vészharangot a német hírszerzés vezetője: bármikor megtámadhatja Németországot Putyin

Egy emberként sóhajtottak fel Németországban és Ausztriában: bárcsak itt is az történne, mint Magyarországon!
Egyértelmű a helyzet.
Martin Jäger szerint ugrásra készen áll Oroszország.
Németország már jelenleg orosz fenyegetés alatt áll, és nem szabad abban a hamis biztonságérzetben sem ringatnia magát, hogy egy esetleges orosz katonai lépés legkorábban 2029-ben fog bekövetkezni – figyelmeztetett Martin Jäger, a Német Szövetségi Hírszerző Szolgálat (BND) vezetője hétfőn Berlinben, a Bundestag nyilvános bizottsági meghallgatásán.
Fogalmazása szerint a béke és a háború közötti határvonalak egyre inkább elmosódnak, Európában pedig már most is legfeljebb „jeges béke” uralkodik, amely bármely pillanatban forró konfliktusba torkollhat.
Fel kell készülnünk a helyzet további romlására is”
– jelentette ki a BND vezetője a hírszerző szolgálatok munkáját felügyelő bizottsági meghallgatáson.
Martin Jäger azt mondta: a Kreml a NATO aláásásával, az európai demokráciák destabilizálásával és a társadalmak megfélemlítésével akarja tesztelni a Nyugat határait. „A félelem és merevség miatt megbénult Európát az önfeladásba akarják hajszolni” – fogalmazott a hírszerzési vezető. Moszkva célja, hogy Európa gazdaságát Oroszországtól tegye függővé – tette hozzá.
Boris Pistorius német védelmi miniszter az elmúlt hetekben többször is arra figyelmeztetett, hogy Oroszország akár már 2029-ben katonai csapást mérhet a NATO valamelyik tagállamára.
Ezt is ajánljuk a témában
Egyértelmű a helyzet.
(MTI)
A nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Az amerikai elnök Jeruzsálemben közölte, hogy a közel-keleti tűzszünet után Oroszország ügye kerül napirendre.
Az FSZB közlése szerint az ukrán titkosszolgálatok az Iszlám Állammal közösen szerveztek volna robbantást az orosz fővárosban.
„Emberhiány van, gyalogság nélkül pedig lehetetlen tartani a frontvonalat” – nyilatkozta az egyik drónegység parancsnoka.