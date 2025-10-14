Tovább dübörög a mozgósítás Ukrajnában: már a többgyermekes apák sincsenek biztonságban

Ukrajnában a több gyermeket nevelő apák halasztást kaphatnak a mozgósítás alól, ez azonban nem automatikus, és bizonyos feltételekhez kötött – írja a znaj.ua információira hivatkozva a Kárpáthír. A gyermekvédelmi törvény értelmében nagycsaládosnak az a család minősül, ahol három vagy több 18 év alatti gyermeket nevelnek. Ez a státusz 23 éves korig meghosszabbodhat, amennyiben a gyermek nappali tagozatos képzésben vesz részt, azonban a nagykorúság utáni mester- vagy posztgraduális képzés már nem alapozza meg a halasztás jogát – részletezték.