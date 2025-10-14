Tovább dübörög a mozgósítás Ukrajnában: már a többgyermekes apák sincsenek biztonságban

Elszabadult a káosz Ukrajnában: tömegverekedés tört ki a toborzótisztek és a civilek között
A tömeg azt skandálta a toborzóknak: „Szégyen!”
Felülvizsgálják a többgyermekes apák mozgósítás alóli mentességét.
Ukrajnában a több gyermeket nevelő apák halasztást kaphatnak a mozgósítás alól, ez azonban nem automatikus, és bizonyos feltételekhez kötött – írja a znaj.ua információira hivatkozva a Kárpáthír. A gyermekvédelmi törvény értelmében nagycsaládosnak az a család minősül, ahol három vagy több 18 év alatti gyermeket nevelnek. Ez a státusz 23 éves korig meghosszabbodhat, amennyiben a gyermek nappali tagozatos képzésben vesz részt, azonban a nagykorúság utáni mester- vagy posztgraduális képzés már nem alapozza meg a halasztás jogát – részletezték.
A törvény szerint az a férfi jogosult a mozgósítás alóli felmentésre, aki legalább három kiskorú gyermeket tart el, vagy egyedüli gyámként, gondnokként jár el. A jogászok hangsúlyozzák, hogy a halasztás nem automatikus; a kérelmet a területi toborzóközpontban (TCK) kell benyújtani a szükséges dokumentumokkal, úgymint a gyermekek születési anyakönyvi kivonataival és az oktatási intézmények által kiállított igazolásokkal.
Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP