TCK mozgósítás Ukrajna orosz-ukrán háború

Tovább dübörög a mozgósítás Ukrajnában: már a többgyermekes apák sincsenek biztonságban

2025. október 14. 19:30

Felülvizsgálják a többgyermekes apák mozgósítás alóli mentességét.

2025. október 14. 19:30
Ukrajnában a több gyermeket nevelő apák halasztást kaphatnak a mozgósítás alól, ez azonban nem automatikus, és bizonyos feltételekhez kötött – írja  a znaj.ua információira hivatkozva a Kárpáthír. A gyermekvédelmi törvény értelmében nagycsaládosnak az a család minősül, ahol három vagy több 18 év alatti gyermeket nevelnek. Ez a státusz 23 éves korig meghosszabbodhat, amennyiben a gyermek nappali tagozatos képzésben vesz részt, azonban a nagykorúság utáni mester- vagy posztgraduális képzés már nem alapozza meg a halasztás jogát – részletezték.

A törvény szerint az a férfi jogosult a mozgósítás alóli felmentésre, aki legalább három kiskorú gyermeket tart el, vagy egyedüli gyámként, gondnokként jár el. A jogászok hangsúlyozzák, hogy a halasztás nem automatikus; a kérelmet a területi toborzóközpontban (TCK) kell benyújtani a szükséges dokumentumokkal, úgymint a gyermekek születési anyakönyvi kivonataival és az oktatási intézmények által kiállított igazolásokkal.

***

Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP

hexahelicene
2025. október 14. 19:45 Szerkesztve
Egyszer levezettem, mennyi nemzőképes férfi hullik ki Ukrajnából havonta - 80000. Igen, 80000 - mindent egybevéve. Ez már Genocídium. A Nyugat népirtása. Egyszer egy orosz parlamenti képviselő azt mondta: Zelenszkij üzletet kötött a Nyugattal, miszerint a Nyugat fenn tartja Zelenszkij hatalmát, cserébe át kell adnia Ukrajnát, annak minden erőforrásával együtt - de lakosság nélkül.
elégia
2025. október 14. 19:32
Az utolsó emberig.
