A Kárpát Hír arról ír, hogy tömegverekedés tört ki Ukrajnában, Ternopilban a toborzótisztek és civilek között, miután a katonák feltartóztattak egy személyautót. A verekedés azután kezdődött, hogy a toborzóiroda munkatársai elállták egy futballedző autójának útját.

A terepruhás, maszkos férfiak felszólították a környéken tartózkodókat:

Ne adjanak neki enni és inni, ne közelítsék meg az autót.”

A Ternopili Területi Toborzóiroda ugyanakkor ellentmondásos módon azt közölte, hogy munkatársaik nem tartózkodtak a helyszínen.

A híradások szerint a felmentéssel rendelkező Zadorozsnij később elhajtott a helyszínről, de