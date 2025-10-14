Elszabadulhat a pokol Ukrajnában, példátlan mozgósítás jöhet Oroszországban
Engedélyezte a tartalékosok bevonását a vezetőség, ami plusz két millió embert is jelenthet.
A tömeg azt skandálta a toborzóknak: „Szégyen!”
A Kárpát Hír arról ír, hogy tömegverekedés tört ki Ukrajnában, Ternopilban a toborzótisztek és civilek között, miután a katonák feltartóztattak egy személyautót. A verekedés azután kezdődött, hogy a toborzóiroda munkatársai elállták egy futballedző autójának útját.
A terepruhás, maszkos férfiak felszólították a környéken tartózkodókat:
Ne adjanak neki enni és inni, ne közelítsék meg az autót.”
A Ternopili Területi Toborzóiroda ugyanakkor ellentmondásos módon azt közölte, hogy munkatársaik nem tartózkodtak a helyszínen.
A híradások szerint a felmentéssel rendelkező Zadorozsnij később elhajtott a helyszínről, de
a verekedés folytatódott, miközben a tömeg azt skandálta a toborzóknak, hogy „Szégyen!”
Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP
