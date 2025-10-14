Ft
10. 14.
kedd
személyautó Ukrajna orosz-ukrán háború toborzás szégyen

Elszabadult a káosz Ukrajnában: tömegverekedés tört ki a toborzótisztek és a civilek között

2025. október 14. 07:54

A tömeg azt skandálta a toborzóknak: „Szégyen!”

2025. október 14. 07:54
null

A Kárpát Hír arról ír, hogy tömegverekedés tört ki Ukrajnában, Ternopilban a toborzótisztek és civilek között, miután a katonák feltartóztattak egy személyautót. A verekedés azután kezdődött, hogy a toborzóiroda munkatársai elállták egy futballedző autójának útját.

A terepruhás, maszkos férfiak felszólították a környéken tartózkodókat:

Ne adjanak neki enni és inni, ne közelítsék meg az autót.”

A Ternopili Területi Toborzóiroda ugyanakkor ellentmondásos módon azt közölte, hogy munkatársaik nem tartózkodtak a helyszínen.

A híradások szerint a felmentéssel rendelkező Zadorozsnij később elhajtott a helyszínről, de 

a verekedés folytatódott, miközben a tömeg azt skandálta a toborzóknak, hogy „Szégyen!”

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

 

