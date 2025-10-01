Tombol a háborús hisztéria Németországban: jöhet a kötelező sorkatonaság

Brutális bombatámadás történt Németországban: az Oktoberfest sem nyit ki
Münchenben a hatóságokat hangos robbanásokhoz és egy komoly tűzhöz riasztották.
A német külügyminiszter szerint azonnal vissza kell állítani a sorkatonaságot.
Egyre komolyabb vitát vált ki Németországban a sorkatonaság kérdése, miután Johann Wadephul külügyminiszter a napokban egyértelmű állásfoglalást tett az ügyben – számolt be a Focus Online.
A CDU politikusa kijelentette:
Azonnali sorkatonaságot támogatok”
– és hozzátette, hogy ezt a koalíciós partnerekkel is meg kell vitatni.
A külügyminiszter nem először szólalt fel a kötelező katonai szolgálat mellett. Mint mondta, a jelenlegi geopolitikai helyzet és a Bundeswehr létszámhiánya miatt a sorkatonaság visszaállítása nem halogatható tovább.
Ehhez a javaslathoz kapcsolódik az is, hogy a német szövetségi kormány a közelmúltban fogadta el Boris Pistorius (SPD) védelmi miniszter új, úgynevezett „modern katonai szolgálati” modelljét, amely első körben önkéntes jelentkezésen alapul. A cél, hogy így erősítsék meg a Bundeswehr állományát.
A jövő héten a Bundestag első olvasatban tárgyalja a törvénytervezetet, amely szerint a kormány és a parlament csak akkor vezetné be újra a sorkatonaságot, ha az önkéntes modell nem hozná meg a kívánt eredményt, és a biztonsági helyzet is ezt indokolná.
Wadephul szerint azonban nem szabad kivárni. „A kormány megtette a javaslatát, most a frakciókon a sor, hogy eldöntsék, milyen legyen a végső törvény”
– fogalmazott, hozzátéve, hogy a tárgyalások során figyelembe kell venni az aktuális fenyegetettségi viszonyokat is. Németországban 2011-ben szüntették meg a sorkatonaságot, ami egyben a kötelező polgári szolgálat végét is jelentette. Azóta a fiatalok ehelyett a Szövetségi Önkéntes Szolgálatban teljesíthetik társadalmi kötelezettségüket, de ez messze nem pótolja a Bundeswehr korábbi utánpótlási rendszerét.
