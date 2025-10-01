Ft
10. 01.
szerda
Bundeswehr Németország Johann Wadephul sorkatonaság létszámhiány

Tombol a háborús hisztéria Németországban: jöhet a kötelező sorkatonaság

2025. október 01. 14:38

A német külügyminiszter szerint azonnal vissza kell állítani a sorkatonaságot.

2025. október 01. 14:38
null

Egyre komolyabb vitát vált ki Németországban a sorkatonaság kérdése, miután Johann Wadephul külügyminiszter a napokban egyértelmű állásfoglalást tett az ügyben – számolt be a Focus Online.

A CDU politikusa kijelentette:

Azonnali sorkatonaságot támogatok” 

– és hozzátette, hogy ezt a koalíciós partnerekkel is meg kell vitatni.

A külügyminiszter nem először szólalt fel a kötelező katonai szolgálat mellett. Mint mondta, a jelenlegi geopolitikai helyzet és a Bundeswehr létszámhiánya miatt a sorkatonaság visszaállítása nem halogatható tovább.

Ehhez a javaslathoz kapcsolódik az is, hogy a német szövetségi kormány a közelmúltban fogadta el Boris Pistorius (SPD) védelmi miniszter új, úgynevezett „modern katonai szolgálati” modelljét, amely első körben önkéntes jelentkezésen alapul. A cél, hogy így erősítsék meg a Bundeswehr állományát.

A jövő héten a Bundestag első olvasatban tárgyalja a törvénytervezetet, amely szerint a kormány és a parlament csak akkor vezetné be újra a sorkatonaságot, ha az önkéntes modell nem hozná meg a kívánt eredményt, és a biztonsági helyzet is ezt indokolná.

Wadephul szerint azonban nem szabad kivárni. „A kormány megtette a javaslatát, most a frakciókon a sor, hogy eldöntsék, milyen legyen a végső törvény” 

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a tárgyalások során figyelembe kell venni az aktuális fenyegetettségi viszonyokat is. Németországban 2011-ben szüntették meg a sorkatonaságot, ami egyben a kötelező polgári szolgálat végét is jelentette. Azóta a fiatalok ehelyett a Szövetségi Önkéntes Szolgálatban teljesíthetik társadalmi kötelezettségüket, de ez messze nem pótolja a Bundeswehr korábbi utánpótlási rendszerét.

Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP

***

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemmondom-3
2025. október 01. 16:16
Legalább a karácsonyt vagy az újévet nem kellene megvárni?
Válasz erre
1
0
Nurmi26
2025. október 01. 16:03
Már megint hàboruzni akarnak,hiányzik nekik az égő Drezda meg a többi szétbombàzott vàros a sok halottal és nyomorral.Ami fàjó hogyan lakosság a vàlasztàsokon sorra megerősiti ezt a szàndékot.
Válasz erre
3
0
hakapeszim
2025. október 01. 15:42
Meg kell tagadni a sorkatonai szolgálatot. Mit tudnak csinálni? Lelőnek? Becsuknak? És ha ezrek tagadják meg? A világ legelavultabb intézménye a kényszerkatonaság.
Válasz erre
1
0
OszkárOszi
2025. október 01. 15:34
Musztafáékra, Abdulékra biztosan számíthatnak.Azért tolakodtak oda, hogy akár az életük árán is védjék a német hazát.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!