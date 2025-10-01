Tombol a háborús hisztéria Németországban: jöhet a kötelező sorkatonaság

Egyre komolyabb vitát vált ki Németországban a sorkatonaság kérdése, miután Johann Wadephul külügyminiszter a napokban egyértelmű állásfoglalást tett az ügyben – számolt be a Focus Online.

A CDU politikusa kijelentette:

Azonnali sorkatonaságot támogatok”

– és hozzátette, hogy ezt a koalíciós partnerekkel is meg kell vitatni.

A külügyminiszter nem először szólalt fel a kötelező katonai szolgálat mellett. Mint mondta, a jelenlegi geopolitikai helyzet és a Bundeswehr létszámhiánya miatt a sorkatonaság visszaállítása nem halogatható tovább.