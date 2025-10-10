Tízezerből huszonhat kitoloncolás: hatalmas kudarc a brit Munkáspárt migrációs politikája

A brit munkáspárti kormány 26 kishajóval érkező migránst toloncolt ki a Franciaországgal kötött „egy be, egy ki” megállapodás elindítása óta – míg eközben több mint tízezren érték el Nagy-Britanniát, írja a Daily Mail. A brit belügyminisztérium megerősítette, hogy a múlt héten 19 kishajóval érkező embert küldtek vissza. Ezzel a program elindítása óta Franciaországba toloncoltak teljes száma 26-ra emelkedett.

Eközben 10 040 kishajóval érkező migráns érte el Dovert a program augusztus 6-i elindítása óta.

Ez magába foglalja azt az 1075 személyt, akik csak ezen a héten szerdáig érkeztek.

Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök hivatalba lépésének egyik első intézkedéseként elvetette a konzervatívok ruandai menedékjogi megállapodását – amelynek célja az átkelések megakadályozása és az életek megmentése volt.