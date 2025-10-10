Tízezerből huszonhat kitoloncolás: hatalmas kudarc a brit Munkáspárt migrációs politikája

„Az ellentét nem is lehetne világosabb. Az előző kormány ruandai programja évekig tartott, több százmillió fontba került, és egyetlen embert sem sikerült erőszakkal kitoloncolni” – mondta Mahmood belügyminiszter, hangsúlyozva: „Néhány hét alatt 26 embert küldtünk vissza a Franciaországgal kötött történelmi megállapodásunk révén. Véget kell vetnünk ezeknek a veszélyes átkeléseknek, amelyek életeket veszélyeztetnek, és pénzt visznek a bűnbandák zsebébe.”
A brit belügyminiszter kifejtette: „A Franciaországba tartó járatok indulásával és számuk növekedésével egyértelmű üzenetet küldünk: ha illegálisan érkezel ide, őrizetbe vétellel és kitoloncolással nézhetsz szembe, ezért gondold meg kétszer, mielőtt erre az útra indulsz.”
Fotó: Marcin Nowak / Anadolu via AFP