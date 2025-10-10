Ft
Ft
19°C
8°C
Ft
Ft
19°C
8°C
10. 10.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 10.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
nagy-britannia migráció Franciaország

Tízezerből huszonhat kitoloncolás: hatalmas kudarc a brit Munkáspárt migrációs politikája

2025. október 10. 08:46

Shabana Mahmood brit belügyminiszter szerint ez is siker.

2025. október 10. 08:46
null

A brit munkáspárti kormány 26 kishajóval érkező migránst toloncolt ki a Franciaországgal kötött „egy be, egy ki” megállapodás elindítása óta – míg eközben több mint tízezren érték el Nagy-Britanniát, írja a Daily Mail. A brit belügyminisztérium megerősítette, hogy a múlt héten 19 kishajóval érkező embert küldtek vissza. Ezzel a program elindítása óta Franciaországba toloncoltak teljes száma 26-ra emelkedett.

Eközben 10 040 kishajóval érkező migráns érte el Dovert a program augusztus 6-i elindítása óta.

Ez magába foglalja azt az 1075 személyt, akik csak ezen a héten szerdáig érkeztek.

Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök hivatalba lépésének egyik első intézkedéseként elvetette a konzervatívok ruandai menedékjogi megállapodását – amelynek célja az átkelések megakadályozása és az életek megmentése volt.

Shabana Mahmood brit belügyminiszter azonban büszke a mostani adatokra.

„Az ellentét nem is lehetne világosabb. Az előző kormány ruandai programja évekig tartott, több százmillió fontba került, és egyetlen embert sem sikerült erőszakkal kitoloncolni” – mondta Mahmood belügyminiszter, hangsúlyozva: „Néhány hét alatt 26 embert küldtünk vissza a Franciaországgal kötött történelmi megállapodásunk révén. Véget kell vetnünk ezeknek a veszélyes átkeléseknek, amelyek életeket veszélyeztetnek, és pénzt visznek a bűnbandák zsebébe.”

A brit belügyminiszter kifejtette: „A Franciaországba tartó járatok indulásával és számuk növekedésével egyértelmű üzenetet küldünk: ha illegálisan érkezel ide, őrizetbe vétellel és kitoloncolással nézhetsz szembe, ezért gondold meg kétszer, mielőtt erre az útra indulsz.”

Fotó: Marcin Nowak / Anadolu via AFP

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
karcos-2
2025. október 10. 11:48
Multikulturális pezsgés Magyarországon Egy indiai férfi próbált magyar nőket megerőszakolni Budapesten Október 9-én, este 8 óra körül megtámadtak egy hazafelé tartó nőt a Hősök tere környékén A leírások alapján a támadó indiai vagy arab férfi lehetett. Mint kiderült, hátulról elkapta a nőt, befogta a száját, majd angolul azt kiabálta, hogy „kussolj”, „kussolj”, illetve azt ismételgette, hogy kés van nála. Az áldozat szerencséjére a támadás egy jól kivilágított utcán történt. Az ott lakók meglátták az ablakokból, ahogy a külföldi férfi földre viszi, és rátérdel a nőre, majd a lakásokból többen kirohantak, hogy segítsenek a nőnek.
Válasz erre
0
0
nedudgi
2025. október 10. 11:19
Nagyjából értem ezt az egészet, pontosabban van egy saját világmagyarázatom a jelenségre. Amit viszont nem értek, hogy egy baloldali szavazó hogy lehet annyira ostoba, hogy nem tépi össze az újságot, hanem elhiszi, hogy a migránsok között rengeteg értékes ember van. Egy gondolkodásra képes emberben felmerül, hogy aki valamilyen értéket képvisel, az nem jön illegálisan, mert legálisan is be tud jönni. Akik illegálisan jönnek, azok többségükben olyan emberek, akik a saját országukban sem dolgoztak, esetleg büntetett előéletűek, és nagy valószínűséggel terhet jelentenek a befogadó országnak. Akik az illegális migrációt támogatják, azok bűnözők és úgy is kell velük bánni!
Válasz erre
1
0
makapaka2
2025. október 10. 11:02
Meddig tűrik a lebutított angolok ezt a semmirekkellő Stalmert?
Válasz erre
1
0
martens
2025. október 10. 09:47
Egyáltalán hatalmas kudarc az egész brit Munkáspárt.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!