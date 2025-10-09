Ft
Brüsszel EU lmbtq Szlovákia

Fico jöhet a receptért – Brüsszelben most Szlovákiát pécézték ki maguknak

2025. október 09. 22:27

Kezdődik a fenyegetőzés a szankciókkal. Szlovákia ellen is megindulhat a brüsszeli politikai hadjárat.

2025. október 09. 22:27
null

Szlovákia kerülhet Brüsszel kereszttüzébe, miután a szlovák parlament szeptember 26-án jóváhagyta az alkotmány módosítását, amelynek értelmében hivatalosan csak két nem létezik: férfi és nő. Az új rendelkezés korlátozza az azonos nemű párok örökbefogadási jogát, valamint tiltja a béranyaság intézményét. Továbbá a módosítás kimondja, hogy kulturális és etikai kérdésekben a szlovák nemzet érdekei megelőzik az uniós érdekeket.

Szlovákia
Szlovákia alkotmányba rögzítette, hogy csak két nem létezik: férfi és nő
Forrás: Pixabay

Szlovákia is számíthat a szankciókra, ha nem követi a brüsszeli utasításokat

Jogászok szerint a szlovák alkotmánymódosítás nyomán az Európai Bizottságnak nem marad más választása, mint megtenni a szükséges lépéseket – írja az Euractiv európai hírportál, idézve Ján Mazák korábbi szlovák államfőt, aki szerint:

Ha egy ilyen dokumentumokkal rendelkeztünk volna az uniós csatlakozási kérelmünk tárgyalásakor, az EU szó nélkül becsapta volna előttünk az ajtót”

– kritizálta a szlovák nemzeti hatásköröket növelő alkotmánymódosítást. Hozzátette, szerint az Európai Bizottságnak bőven van jogalapja arra, hogy az EU-Szerződés 258. cikke alapján jogsértési eljárást indítson. Ez a cikk lehetővé teszi Brüsszel számára, hogy hivatalos eljárást indítson az EU-szabályokat esetlegesen megsértő ország ellen, és megkövetelje a tagállamtól a szabályok betartását, vagy szankciókat szabjon ki rá.

Az Európai Bizottság már kifejezte „sajnálatát” amiatt, hogy a szlovák parlament figyelmen kívül hagyta az uniós jog elsőbbségével kapcsolatos aggályait, amely az Unió jogrendjének alapvető elve. Michael McGrath, az EU igazságügyi főbiztosa a módosításokkal kapcsolatban úgy nyilatkozott: az uniós jog elsőbbsége „nem képezi tárgyalás alapját”.

A kérdés aktualitását növeli, hogy az Európai Bizottság épp szerdán mutatta be új LMBTQ+ stratégiáját, amely több aggasztó elemet is tartalmaz, és a szólásszabadságot is veszélyeztetheti az unió tagállamaiban.

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, a Bizottság javaslata értelmében három pillér mentén akarják megreformálni Európát, vagyis védelmet akarnak nyújtani az LMBTQ-embereknek a diszkrimináció és az erőszak ellenében, megerősíteni a társadalmi és gazdasági helyzetüket, és erre partnerségeket kötnének tagállamokkal, civil szervezetekkel és nemzetközi partnerekkel, vagyis: jönne az NGO-k további megerősítése.

A stratégia számos pontja komoly aggodalmakat kelthet, és jelentős túlkapásoknak ágyazhat meg, kötelezővé téve az egyes tagállamokban is a központi narratívának megfelelő gyakorlatokat. Többek között támogatni akarják az LMBTQ-befogadó iskolákat és egészségügyi intézményeket, és egységesíteni akarják a gyűlölet-bűncselekmények és online gyűlöletbeszéd jogi szabályozását az egész EU-ban.

Továbbá köteleznének minden tagállamot arra, hogy elismerje a „szivárványcsaládok” jogait minden tagállamban,

 és megemlékezésről is rendelkeznének Európában az „LMBTQ-üldöztetések” áldozatairól.

Nyitókép: AFP

