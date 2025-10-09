Fico jöhet a receptért – Brüsszelben most Szlovákiát pécézték ki maguknak

– kritizálta a szlovák nemzeti hatásköröket növelő alkotmánymódosítást. Hozzátette, szerint az Európai Bizottságnak bőven van jogalapja arra, hogy az EU-Szerződés 258. cikke alapján jogsértési eljárást indítson. Ez a cikk lehetővé teszi Brüsszel számára, hogy hivatalos eljárást indítson az EU-szabályokat esetlegesen megsértő ország ellen, és megkövetelje a tagállamtól a szabályok betartását, vagy szankciókat szabjon ki rá.

Az Európai Bizottság már kifejezte „sajnálatát” amiatt, hogy a szlovák parlament figyelmen kívül hagyta az uniós jog elsőbbségével kapcsolatos aggályait, amely az Unió jogrendjének alapvető elve. Michael McGrath, az EU igazságügyi főbiztosa a módosításokkal kapcsolatban úgy nyilatkozott: az uniós jog elsőbbsége „nem képezi tárgyalás alapját”.

A kérdés aktualitását növeli, hogy az Európai Bizottság épp szerdán mutatta be új LMBTQ+ stratégiáját, amely több aggasztó elemet is tartalmaz, és a szólásszabadságot is veszélyeztetheti az unió tagállamaiban.

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, a Bizottság javaslata értelmében három pillér mentén akarják megreformálni Európát, vagyis védelmet akarnak nyújtani az LMBTQ-embereknek a diszkrimináció és az erőszak ellenében, megerősíteni a társadalmi és gazdasági helyzetüket, és erre partnerségeket kötnének tagállamokkal, civil szervezetekkel és nemzetközi partnerekkel, vagyis: jönne az NGO-k további megerősítése.