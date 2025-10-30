Soros-szervezettel karöltve támadja a HVG az MCC Brussels-t, de fogást így sem talál rajta

Leleplezőnek szánt cikket közölt a HVG az MCC Brusselsről. Az ellenzéki beállítottságú médium nyilván alapból nem szíveli a Mathias Corvinus Collegiumot, hát még a brüsszeli központot.

Amiről ugyanakkor kénytelen elismerni: azzal foglalkozik, amire létrehozták. Idézik a honlapot: céljuk nemcsak tájékoztatni az európai politikai döntéshozókat, hanem befolyást is gyakorolni rájuk.

„Szellemi termékeik között podcastok, közösségi média tartalmak, panelbeszélgetések, és különböző jelentések sorakoznak” – így a cikk, ami szerint persze mindez a szélsőjobb terjeszkedése.

Aztán kitérnek arra is: az Európai Unió fővárosában a lobbi természetesen nem ismeretlen fogalom, sőt, Brüsszelben több ezer érdekcsoport tart fenn képviseletet.

Ezek között kereskedelmi szövetségek és hivatásos lobbicégek is akadnak, és mind különböző módszerrel próbálják rávenni az EP-képviselőket, hogy számukra kedvező jogszabályokat szavazzanak meg. Ehhez néha egészen extrém módszereket választanak, civil szervezetek olyan esetről is tudnak, amikor „egy képviselőt a fosszilis tüzelőanyagért lobbizók követtek a WC-be”.