Soros-szervezettel karöltve támadja a HVG az MCC Brussels-t, de fogást így sem talál rajta

Hont András megpróbálja a kormánypárti propagandisták szégyenteljes mocsarába rántani a tisztességes független újságírókat
Vajon Hont András teljesen elvesztette ítélőképességét, vagy szóltak neki, hogy fogja vissza?
Íme a „bűnlajstrom”: jobboldali lobbitevékenység, kutatások és találkozók politikusokkal. Leleplezés helyett ideológiai lejáratásra futotta csak a laptól.
Leleplezőnek szánt cikket közölt a HVG az MCC Brusselsről. Az ellenzéki beállítottságú médium nyilván alapból nem szíveli a Mathias Corvinus Collegiumot, hát még a brüsszeli központot.
Amiről ugyanakkor kénytelen elismerni: azzal foglalkozik, amire létrehozták. Idézik a honlapot: céljuk nemcsak tájékoztatni az európai politikai döntéshozókat, hanem befolyást is gyakorolni rájuk.
„Szellemi termékeik között podcastok, közösségi média tartalmak, panelbeszélgetések, és különböző jelentések sorakoznak” – így a cikk, ami szerint persze mindez a szélsőjobb terjeszkedése.
Aztán kitérnek arra is: az Európai Unió fővárosában a lobbi természetesen nem ismeretlen fogalom, sőt, Brüsszelben több ezer érdekcsoport tart fenn képviseletet.
Ezek között kereskedelmi szövetségek és hivatásos lobbicégek is akadnak, és mind különböző módszerrel próbálják rávenni az EP-képviselőket, hogy számukra kedvező jogszabályokat szavazzanak meg. Ehhez néha egészen extrém módszereket választanak, civil szervezetek olyan esetről is tudnak, amikor „egy képviselőt a fosszilis tüzelőanyagért lobbizók követtek a WC-be”.
Még a HVG is elismeri, az MCC munkatársai ennél szofisztikáltabban járnak el. Nahát!
Külön pikáns, hogy a baloldali lap a Soroshoz köthető NGO, a Transparency Internationalt idézve számol be arról is, hogy az MCC brüsszeli irodájának megalakulása óta 21 találkozót regisztráltak EP-képviselőkkel, a többségében fideszesekkel. Újabb skandalum? Aligha!
Aztán mintha a kifogások között jelenne meg, hogy az MCC Brussels-nek irodája van Brüsszelben, ami laikusként sem tűnik megveszekedett körülménynek egy dedikáltan az uniós intézmények környékén ténykedő szervezet esetében. Ami a HVG ismeretei szerint is azzal foglalkozik, amire létrehozták, s amilyen jellegű szervezetből temérdek mozgolódik az EU központjában.
Az a gondolat tehát, hogy mindez szokatlan, nem az intézményről árulkodik, sokkal inkább a szerzőpáros „lenyűgöző” újságírói műveletlenségéről.
De persze befut az örökzöld politikai vád is a magyar jobboldal szereplőivel szemben: az oroszbarátság. Mindez egyetlen, állítólag luxembourgi EP-képviselővel való laza kapcsolódás alapján került a cikkbe, aminek másik érdekes eleme, hogy a szervezet 33 kutatási jelentésére is kitér. Mint írják, azok formailag és minden egyéb szempontból rendben vannak. „Tartalmilag azonban az általunk megkérdezett szakértők szerint súlyos problémákat vetnek fel, és kritizálják többek közt európai egyetemek professzorait, civil- és jogvédő szervezeteket, vagy például az Emberi Jogok Európai Bíróságát” – így a verdikt.
Ez aztán a botrány: kritizálnak professzorokat meg jogvédőket? Ilyet jobboldali pozícióból ezek szerint nem lenne szabad, ahogy lobbizni meg politikusokkal találkozni Brüsszelben sem, pláne nem irodát nyitni.
Íme hát a konklúzió: „A magyar politikai elit a szokásos módon, rengeteg pénz befektetésével új kommunikációs csatornát hoz létre, ahol a nekik kedvező üzeneteket tudják közvetíteni. Ezek pedig hosszabb távon pedig a lobbizásnak köszönhetően a politikai döntéseket is befolyásolni tudják.”
Különösen is pikáns azonban az iromány végén fellelhető szerényke információ: „A cikk a már említett Transparency International Magyarország oknyomozó mentorprogramjának keretében készült.” Mindent értünk.
Nyitókép: MCC