Sokadszorra húzza ki a gyufát Zelenszkij Klicskónál – fogy a kijevi polgármester türelme

Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko élesen bírálta Timur Tkacsenko, a kijevi katonai közigazgatás (KGVA) vezetőjének új rendeletét, amely szerint Tkacsenko jóváhagyhatja a városháza összes dolgozójának, köztük a főpolgármester-helyettesek kinevezését – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Klicsko szerint ez a lépés a hatalom azon szándékát tükrözi, hogy a fővárost ne a kijeviek által választott vezető, hanem egy felülről kinevezett személy irányítsa. Hangsúlyozta, hogy Ukrajnában már körülbelül 200 polgármestert fosztottak meg hivatalától, hatásköreiket a katonai közigazgatásra átruházva, ami szerinte aláássa az ukrán demokráciát.

Egy európai, demokratikus országot akarunk építeni, de nehéz a demokratikus értékekért küzdeni, ha azokat lerombolják”

– mondta Klicsko a Kijev televízióban.

Kijelentette, hogy Tkacsenko rendelete jogilag érvénytelen, mivel semmilyen törvényes alapja nincs, és inkompetenciáról tanúskodik. Hasonlattal élve úgy fogalmazott, ez olyan, mintha ő maga adna ki rendeletet a miniszteri kabinet kinevezéseinek jóváhagyásáról. Klicsko arra kérte a városháza dolgozóit, hogy ne teljesítsék Tkacsenko törvénytelen utasításait.