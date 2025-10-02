Ft
10. 02.
csütörtök
ukrán-orosz háború Vitalij Klicsko Ukrajna Kijev

Sokadszorra húzza ki a gyufát Zelenszkij Klicskónál – fogy a kijevi polgármester türelme

2025. október 02. 07:39

Vitalij Klicsko szerint a katonai közigazgatás lerombolja a demokratikus értékeket Ukrajnában.

2025. október 02. 07:39
null

Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko élesen bírálta Timur Tkacsenko, a kijevi katonai közigazgatás (KGVA) vezetőjének új rendeletét, amely szerint Tkacsenko jóváhagyhatja a városháza összes dolgozójának, köztük a főpolgármester-helyettesek kinevezését – számolt be róla a Magyar Nemzet. 

Klicsko szerint ez a lépés a hatalom azon szándékát tükrözi, hogy a fővárost ne a kijeviek által választott vezető, hanem egy felülről kinevezett személy irányítsa. Hangsúlyozta, hogy Ukrajnában már körülbelül 200 polgármestert fosztottak meg hivatalától, hatásköreiket a katonai közigazgatásra átruházva, ami szerinte aláássa az ukrán demokráciát.

Egy európai, demokratikus országot akarunk építeni, de nehéz a demokratikus értékekért küzdeni, ha azokat lerombolják”

– mondta Klicsko a Kijev televízióban.

Kijelentette, hogy Tkacsenko rendelete jogilag érvénytelen, mivel semmilyen törvényes alapja nincs, és inkompetenciáról tanúskodik. Hasonlattal élve úgy fogalmazott, ez olyan, mintha ő maga adna ki rendeletet a miniszteri kabinet kinevezéseinek jóváhagyásáról. Klicsko arra kérte a városháza dolgozóit, hogy ne teljesítsék Tkacsenko törvénytelen utasításait.

Nyitókép forrása: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

gyzoltan-2
•••
2025. október 02. 08:38 Szerkesztve
"Vitalij Klicsko szerint a katonai közigazgatás lerombolja a demokratikus értékeket Ukrajnában." Potenciálisan, társadalmi támogatottságát tekintve, Klicskó lehetne az, ki véget vethetne Zelenszkij gyilkos, véres ámokfutásának..! -amire remény sem mutatkozik... Az még önmagában akár elhanyagolható is lehetne, hogy a világ legjobb szolgálata, más szolgálatok közreműködésével védik, bár ez súlyos jelzés, küldetése hivatalos voltának, mikor is a népek elutasítását, az államok írják felül! A zsidóság ukrajnai háborújának a folyamatos eszkalációja biztos ígérvény arra, hogy a világ újra találkozzék az elemi erejű félelemmel, rettegéssel, melyet a magyarság már oly jól ismer, az 1945-ötöt követő évekből... Vigaszunk, reményünk csak az atomháborúban lehet, mely szerencsés helyzetben, egy pillanat alatt elseperhet minket, mindnyájunkat..! Sorsunkat kiérdemelni látszunk! Az emberiségellenes média, a felsőbb akaratnak, parancsnak engedelmeskedve, humánusan hülyítheti a világunkat!
crydog
•••
2025. október 02. 08:21 Szerkesztve
Nehogy Klicskót is eltalálja egy "eltévedt orosz hungarocell drón" ami mint "kiderült" 600 km hatótáv helyett akár 1000 km-re is csodaszámba menően el tud vitorlázni..
you-brought-2-too-many
2025. október 02. 08:07
Mire jó ez a civakodàs, nem èrtem. Sztm az a legegyszerűbb, ha lemeccselik a nèzeteltertèst a ringben vagy bárhol, ahogy fèrfiak teszik. Aztán majd kiderül h ki az erősebb legèny.🙂
